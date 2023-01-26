Деньги «здесь и сейчас»: как Фонд развития Алтайского края поддерживает промышленность

Фонд развития Алтайского края осуществляет свою практическую деятельность с января 2018 года. Фонд входит в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности и реализует полномочия государственного фонда развития промышленности Алтайского края. Об итогах первой пятилетки рассказал директор фонда Борис Копылов .

— Борис Владимирович , как бы Вы охарактеризовали итоги деятельности фонда в целом? Чем запомнится 2022 год?

— В основе деятельности фонда — реализация на региональном уровне дополнительной меры поддержки инвестиционной деятельности промышленных предприятий путем предоставления льготных займов для приобретения производственного оборудования в целях освоения наилучших доступных технологий, повышения производительности труда, развития импортозамещающего потенциала, цифровизации производства.

Фонд развития Алтайского края входит в линейку государственных фондов развития промышленности России. За пять лет сумма самостоятельно выданных займов достигла почти 1,5 млрд руб., общий бюджет реализуемых инвестиционных проектов при поддержке фонда превысил 3,5 млрд руб. Капитализация фонда составляет более 1,2 млрд руб., в этой сумме — средства краевого бюджета и индивидуальной программы социально-экономического развития региона.

В условиях ужесточения в 2022 году введенных санкций в отношении России архитектура условий предоставления льготных займов фондом осталась прежней, низкие ставки по займам были сохранены. Фонд оперативно внес изменения в действующие программы для ускоренного рассмотрения заявок, предложил новую программу «Форс-мажор» для компенсации валютных колебаний по заключенным контрактам на поставку оборудования. Кроме того, фонд использовал дополнительный инструмент поддержки предприятий в виде отсрочки оплаты займов до шести месяцев. Ряд предприятий воспользовался этой возможностью, тем самым сохранив достаточный уровень оборотных средств.

Всего за 2022 год фондом предоставлено 406 млн руб. займов, что превышает показатели предыдущих лет. Дополнительно оказана поддержка предприятиям путем компенсации процентной ставки по банковским кредитам на пополнение оборотных средств, сумма компенсации составила 47 млн руб.

Барнаульский завод механических прессов. Фото предоставлено Минэкономразвития.

— Сегодня инвесторам предлагается много разных инструментов господдержки. Чем фонд привлекателен для алтайских предприятий?

— Денежные средства можно получить «здесь и сейчас» под низкую ставку на длительный срок, субсидировать ничего не нужно. Фонд находится рядом с каждым предприятием — это наше ключевое преимущество. Любое предприятие может получить личную консультацию по программам фонда, а в последующем — при подготовке пакета документов.

Кроме того, уполномоченным банком фонда выступает региональный Сибсоцбанк*, который также заинтересован в качественном и оперативном рассмотрении поступающих от предприятий заявок. Таким образом, система работы фонда настроена на оперативное и гибкое принятие решений по финансированию.

— Какую именно поддержку инвесторам может оказать фонд?

— Займы фонда можно получить в объеме от 5 до 150 млн руб. сроком до семи лет под ставку 1−5% годовых, в зависимости от вида программы финансирования.

Линейка программ фонда достаточно интересная. Особую роль занимает программа финансирования «Приоритет» со ставкой 1% годовых и сроком погашения до семи лет. Ключевой особенностью этой программы является обязательство по созданию предприятием рабочих мест.

В отличие от программ, направленных на поддержку предприятий, приобретающих оборудование, программа «Старт производства» позволяет использовать заемные деньги для пополнения оборотных средств.

Для предприятий пищевой промышленности действует программа «Алтайские продукты». Заемные средства можно привлечь на срок до пяти лет под ставку 5% для технологического перевооружения, модернизации производства.

Алтайский завод прецизионных изделий. Фото предоставлено Минэкономразвития.

— А какие программы наиболее востребованы и какой эффект они дают?

— Самой востребованной программой является «Приоритет». Низкая ставка и длительный срок займа позволяют ежегодно полностью использовать все средства по этому направлению. Действие этой программы позволило создать в течение 2020−2022 годов 466 рабочих мест.

Популярностью пользуется программа «Надежный партнер», в рамках которой фонд предоставляет заемное финансирование инвестиционного проекта в случае привлечения предприятием кредитных средств для софинансирования проекта. Для клиента положительным моментом является снижение общей процентной нагрузки.

Пользуются спросом программы «Поддержка экспортеров» для организаций осуществляющих деятельность по экспорту несырьевой продукции и «Цифровизация промышленности» для приобретения программно-аппаратных комплексов и программного обеспечения.

— Можете назвать предприятия , которые получили поддержку для своих инвестиционных проектов?

— Круг клиентов фонда достаточно широк. Это и крупные предприятия, например ООО «УК АЗПИ», ООО «БЗПО», ООО «БЗ «АТИ», и относительно небольшие — ООО «Алтай Декинг», ООО «Новоалтайский маслосырзавод». Все они получили поддержку как на развитие новых участков производств, так и на модернизацию основных средств. Развитие производственной базы АЗПИ позволило расширить номенклатуру производства запасных частей к топливной аппаратуре и увеличить объем экспортных поставок. Проект Барнаульского завода прессового оборудования обеспечил создание современного производства стальных колесных дисков мощностью до 80 тысяч штук в год, в первую очередь для техники АО «Петербургский тракторный завод» и «Гомсельмаш» (Республика Беларусь). Итогом реализации проекта станут выход предприятия на новый рынок колёсных дисков (преимущественно для сельскохозяйственной техники) и реализация программы импортозамещения в данном производственном секторе.

Вкладывая деньги в развитие промышленности, регион получает их обратно с увеличением налоговых поступлений, созданием новых рабочих мест и новыми производствами.

Так, в декабре 2022 года Барнаульский завод АТИ запустил цех терморасширенного графита. Оборудование приобретено за счет двух источников финансирования — заем фонда в сумме 52 млн руб. по программе «Надежный партнер» и кредит Сибсоцбанка на сумму 5 млн. руб. В Новоалтайске открыто новое предприятие — Новоалтайский литейно-механический завод. Проект с нуля поддержан фондом в объеме 23 млн руб. по программе «Приоритет».

АТИ , цех терморасширенного графита. Фото: Дмитрий Лямзин.

— Что фонд предложит инвесторам в 2023 году?

— В 2023 году возможный объем государственной поддержки через механизмы фонда составит более 700 млн руб. с учетом возвратных средств по заключенным договорам и дополнительной капитализации из бюджета. Целевое назначение займов сохранится — на приобретение производственного оборудования и пополнение оборотных средств.

Таким образом, увеличатся объемы государственной поддержки с модернизированной линейкой программных продуктов.

Следить за нашими новостями удобно на сайте фонда frp22.ru.

г. Барнаул, пр. Ленина 61а, к. 206

тел: 8 (3852) 370−229

* Лицензия банка России № 2015 от 26 декабря 2012 года.