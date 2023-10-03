3 октября
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Экономика

Депутаты помогут алтайским энергетикам в решении проблемы с технологическим присоединением потребителей к сетям

Проблема нехватки финансирования для технологического присоединения (ТП) к сетям потребителей льготной категории стала основной темой встречи председателя Алтайского краевого законодательного собрания Александра Романенко и директора филиала «Россети Сибирь» – «Алтайэнерго» Николая Пантелеева.

Фото: Пресс-служба АКЗС

Сегодня у компании в регионе почти полторы тысячи просроченных договоров на ТП на сумму более полутора миллиарда рублей. Заявители вынуждены ждать, а энергетики искать пути выхода.

Дело в том, что действующие нормативные требования по установлению платы за ТП льготной категории потребителей не позволяют в полном объеме покрывать затраты сетевых организаций. Это привело к дефициту финансирования и росту накопленных обязательств по исполнению договоров. Например, плата за ТП физического лица в большинстве случаев составляла 550 рублей, а реальных затрат для выполнения всех необходимых работ требовалось от нескольких тысяч до нескольких миллионов.

Затраты на ТП заложены в инвестиционную программу сетевой компании в составе тарифа, который согласуют Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов, Министерство промышленности и энергетики Алтайского края и утверждает Министерство энергетики РФ. Инвестиционная программа этого года в Алтайском крае – 871 миллион рублей. Сюда также входят затраты на реконструкцию и модернизацию действующих энергообъектов, чтобы обеспечить их надежное функционирование. Иных средств, кроме тарифа у энергетиков нет. Увеличить его до уровня, который покрыл бы все необходимые затраты невозможно, так как это будет огромная сумма.

Директор филиала «Россети Сибирь» – «Алтайэнерго» Николай Пантелеев.
Директор филиала «Россети Сибирь» – «Алтайэнерго» Николай Пантелеев.
Фото: Пресс-служба АКЗС

- Выход из этой ситуации, которая с каждым годом не решается, а только становится еще острее, возможен благодаря дотациям и субсидиям, участию в федеральных программах, а также повышению платы за технологическое присоединение. Мы активно привлекаем к решению этой проблемы региональную и федеральную власть, руководство компании. Конечно, мы находим отклик и понимание, – пояснил Николай Пантелеев.

По его словам в этом году компания смогла найти временное решение благодаря привлечению кредитных средств. Это позволило увеличить количество выполненных договоров технологического присоединения потребителей к сетям.

Спикер краевого Законодательного Собрания согласился с серьезностью сложившегося положения.

Председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко.
Председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко.
Фото: Пресс-служба АКЗС

- Безусловно, мы готовы оказать поддержку, ведь речь идет о жителях края и их правах. Энергетики здесь больше заложники ситуации, чем виновники, потому что действуют в установленных рамках, выйти за которые не имеют возможности. Совместно мы разработаем ряд предложений и направим их в Министерство энергетики РФ, – заверил Александр Романенко.

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