19 декабря
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Экономика

Достижения алтайских селекционеров: перспективные сорта зерновых и интересные предложения

Заведующий лабораторией селекции мягкой яровой пшеницы, руководитель селекционного центра ФАНЦА Николай Иванович КОРОБЕЙНИКОВ рассказывает о том, какой вклад внесли ученые края в так называемую «зеленую революцию»

Заведующий лабораторией селекции мягкой яровой пшеницы, руководитель селекционного центра ФАНЦА Николай Иванович КОРОБЕЙНИКОВ.
Заведующий лабораторией селекции мягкой яровой пшеницы, руководитель селекционного центра ФАНЦА Николай Иванович КОРОБЕЙНИКОВ.
Источник: altai-agro.ru

Это определение возникло несколько десятилетий тому назад и было связано с селекционной работой по изменению внешнего вида и повышению урожайности пшеницы в ряде восточно-азиатских стран.

В Алтайском крае селекция зерновых культур развивалась и развивается весьма успешно, несмотря на непростые климатические условия, недостаточную техническую оснащенность и дефицит квалифицированных кадров.

Заведующий лабораторией селекции мягкой яровой пшеницы, руководитель селекционного центра ФАНЦА Николай Иванович КОРОБЕЙНИКОВ.
Заведующий лабораторией селекции мягкой яровой пшеницы, руководитель селекционного центра ФАНЦА Николай Иванович КОРОБЕЙНИКОВ.
Источник: altai-agro.ru

Только за последние 20 лет и только силами алтайских ученых выведены 18 сортов яровой мягкой пшеницы. А всего в сотрудничестве с коллегами из других российских регионов, а также Казахстана выведены 44 сорта пшеницы, овса и ячменя.

Только в Алтайском крае ими засеяно примерно 2 млн гектаров полей. Востребованы они и в том же Казахстане , а также в Монголии.

Селекционная работа, как подчеркивает Николай Коробейников, реализуется в рамках научной идеи, которая состоит в том, что в каждой климатической зоне существуют лимитирующие факторы первого порядка, ограничивающие урожайность.

В степной зоне такими факторами являются засухи и высокие температуры. В средней части Алтая – умеренная засуха и дефицит азота в почве. А в восточных районах урожайность тесно связана с генетическим потенциалом сортов.

Соответственно, для стабилизации положения были созданы три типа сортов пшеницы:

  • степные (жароустойчивые): «Степная волна», «Степная нива», «Тобольская степная»;
  • полуинтенсивные (умеренно устойчивые): «Алтайская жница», «Тобольская»
  • интенсивные (с высоким потенциалом урожайности и устойчивостью к полеганию и болезням): «Алтайская-325», «Алтайская-70 , «Алтайская-75»
Заведующий лабораторией селекции мягкой яровой пшеницы, руководитель селекционного центра ФАНЦА Николай Иванович КОРОБЕЙНИКОВ.
Заведующий лабораторией селекции мягкой яровой пшеницы, руководитель селекционного центра ФАНЦА Николай Иванович КОРОБЕЙНИКОВ.
Источник: altai-agro.ru

– Все эти достижения были бы невозможны без деятельного участия Министерства сельского хозяйства Алтайского края. Помощь его очевидна и ощутима, – говорит Николай Коробейников.

– Во-первых, это последовательная организация «кустовых» агрономических совещаний, на которых мы имеем возможность продвигать наши новые сорта и рассказывать об их возможностях в той или иной климатической зоне.

– Во-вторых, в последние годы мы ощущаем существенную материальную поддержку селекции. Нами был получен грант Минсельхоза Алтайского края на создание сорта сои в размере 3,5 млн рублей. Сорт этот создан и называется «Альфа». Примечательно, что это финансирование позволило нам приобрести хорошую сеялку иностранного производства.

По результатам посещения губернатором Алтайского края Виктором Петровичем Томенко наших опытных полей в 2023 году, сейчас запускается новый грант с объемом финансирования порядка 20 млн рублей. На эти средства мы сможем приобрести новый зерноуборочный комбайн, который сконструирован специально для уборки опытных посевов. А аграрии Алтайского края получат новый собственный алтайский сорт гречихи. Согласитесь, странно быть лидерами по ее производству, но не иметь собственных сортов. Деньги на это уже заложены в бюджет. Теперь слово – за нами.

Заведующий лабораторией селекции мягкой яровой пшеницы, руководитель селекционного центра ФАНЦА Николай Иванович КОРОБЕЙНИКОВ.
Заведующий лабораторией селекции мягкой яровой пшеницы, руководитель селекционного центра ФАНЦА Николай Иванович КОРОБЕЙНИКОВ.
Источник: altai-agro.ru

Но на этом алтайские селекционеры, разумеется, не останавливаются, хотя работа в рамках высокорослого сибирского генотипа практически себя исчерпала. Теперь, в сотрудничестве с зарубежными компаниями, создан новый сибирский генотип – например, короткостебельный, интенсивный сорт «Лидер-80» с урожайностью в Сибири – более 50 центнеров с гектара, внесенный в Государственный реестр. Испытываются и сорта с потенциалом до 67ц/га.

Есть хорошие достижения и в создании сортов других зерновых культур. К ним относится сорт озимой пшеницы «Содружество», яровая твердая пшеница «Памяти Янченко», «Солнечная-573» и «Шукшинка».

Заведующий лабораторией селекции мягкой яровой пшеницы, руководитель селекционного центра ФАНЦА Николай Иванович КОРОБЕЙНИКОВ.
Заведующий лабораторией селекции мягкой яровой пшеницы, руководитель селекционного центра ФАНЦА Николай Иванович КОРОБЕЙНИКОВ.
Источник: altai-agro.ru

Успешные результаты достигнуты и по ячменю. Хорошо известны и распространены в России его сорта «Сигнал» и «Ворсинский», набирают популярности среди сельхозпроизводителей и новые – «Алей» и «Салаир».

Подробные характеристики всех новых сортов зерновых культур подробно описаны в специальном сборнике, который можно бесплатно заказать по электронной почте aniish@ mail.ru. а также по тел. 8(3852) 49-62-30.

Алтайские ученые надеются и на дальнейшее внимание практиков к новым сортам местной селекции.

60 лет назад началась «зеленая революция» в селекции пшеницы

44 сорта яровой мягкой пшеницы выведены алтайскими селекционерами совместно с коллегами из других стран и регионов. 18 из них созданы исключительно силами алтайских ученых.

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