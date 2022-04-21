21 апреля
Коронавирус
﻿
Экономика

Два брата-акробата. Какие сходства и различия есть у ковидного и санкционного кризисов

Чем похожи и различаются санкционный и ковидный кризисы, рассказали экономисты НИУ ВШЭ. Они выделили основные черты экономических ситуаций в 2020 и 2022 годах.

Деньги. Монеты.
Деньги. Монеты.
CC0
1
Чем примечателен новый кризис, и как на него повлияла спецоперация?

Спецоперация и последовавшие за ней санкции — это «водораздел» между кризисом пандемии и тем, который разворачивается сейчас.
Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад НИУ ВШЭ «Инфляционные вызовы периода пандемии и уроки будущего». Один из его авторов — экономист Наталья Акиндинова.

2
Чем схожи ковидный и санкционный кризисы?

В докладе подчеркивают, что оба кризисы вызваны шоками неэкономической природы: пандемией и санкциями Запада.
Кстати, в этом их «принципиальное отличие от всех российских кризисов последних тридцати лет».

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
СС0
3
Рост инфляции

В марте-апреле 2020 года — то есть накануне и в самом начале локдауна — резко «взлетели» темпы инфляции. Обусловлены они скачком цен на непродовольственные товары.

Так, рост цен «объясняет» и экономику пандемии: к концу 2021-го инфляция достигла 8,4% и стала рекордной за шесть лет.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

В 2022 году — в первые две недели санкций — она превысила 2% в неделю. Хотя до этого с 2008-го ни разу не поднималась выше 1%.

Впрочем, темпы инфляции могут быть недолгосрочной тенденцией. По данным Росстата, 9−15 апреля подъем цен вернулся на «досанкционный» уровень и составил 0,2%.

4
А что сейчас подешевело сильнее?

Сильнее всего подешевели:

  • Помидоры — на 5,6%;
  • Белокочанная капуста — на 4%;
  • Смартфоны — на 2,7%;
  • Сахар — на 0,3%.
Сахар, продукты.
Сахар, продукты.
pixabay.com/
5
Темпы и скорость инфляции: цифра

В годовом выражении инфляция на 15 апреля достигла 17,6%, подсчитало Минэкономразвития.

6
Шоки в начальном фазе кризиса

На фоне санкций и ухода западных компаний резко снизился объем международных перевозок и выездного туризма. Кроме того, сократилось предложение многих импортных товаров длительного пользования, передает РБК.

Эксперты уверены: как и при ковидном кризисе, эти обстоятельства сформируют у части населения вынужденные сбережения. Также они приведут к перераспределению потребительского спроса в пользу внутреннего рынка.

Копилка. Деньги.
Копилка. Деньги.
СС0.

В НИУ ВШЭ предупреждают, что это смягчит влияние санкций на внутреннее производство и потребление. Но, с другой стороны, возможны дополнительные последствия инфляции. Во многом длительность и глубина шока будут зависеть от того, возобновят ли компании деятельность.

Влияют на ситуацию:

  • Число неработающих сотрудников. По последним данным Минтруда, в простое 98 тыс. сотрудников, а еще 50 тыс. заявлены к увольнению (при этом в конце 2020 года в простое по вине работодателя были 234 тыс. человек, а к уволить планировали 118 тыс.);
  • Значительное снижение курса рубля.
7
Антикризисная поддержка

С января 2022 года пенсии проиндексировали на 8,6% — чтобы компенсировать россиянам увеличение доходов. Она стало особенно заметно на фоне инфляции в пандемию.

Отмечается, что инструменты, которыми власти поддерживали бизнес в обоих кризисах, — похожие. В 2020 году был применен мораторий на банкротство по заявлениям кредиторов. А еще тогда ввели мораторий на плановые проверки и предложили предпринимателям программы по кредитам.

Кредит.
Кредит.
СС0
8
Роль трудовых мигрантов

Трудовые мигранты, говорится в докладе, могут смягчить негативные последствия кризиса.

Правда, прогнозов по динамике миграции в 2022 году пока не озвучивают. А вот в 2020-м число граждан, прибывших в Россию, сократилось на 15%, а чистый приток мигрантов снизился в 2,7 раза (до 106,5 тыс. человек).

Мигранты.
Мигранты.
www.flickr.com/photos/noborder
9
Главное сходство ковидного и санкционного кризисов

Главное сходство санкционного и пандемийного кризисов — это эффект полной неожиданности. Он мгновенно «пометил всех в режим новой реальности», заявила РБК экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец.

К тому же, в оба периода велик фактор неопределенности.

10
Чем отличаются ковидный и санкционный кризисы?

В первую очередь в 2022 году пострадают отрасли экономики, нацеленные на санкции. Сектор же платных услуг, который в 2020-м принял тяжелый удар, сейчас окажется не в самом худшем положении.

Туризм. Поездки.
Туризм. Поездки.
Pixabay.com

Бенефициарами (получателями денег. — Прим. ред.) в этом году станут внутренний туризм, IT и отрасли военно-промышленного комплекса.

11
Последствия для экономики: еще одно различие

Из-за COVID-19 ВВП отклонился от потенциального уровня, и в 2020 году экономика сократилась на 2,7%.

А санкции 2022 года ведут к частичной изоляции России. Это скажется на географии, структуре и объемах российского экспорта и импорта, а также на потоках капитала. В результате, это может спровоцировать масштабную перестройку экономики и увеличить технологический разрыв с развитыми странами.
Экономисты считают: в будущем вероятно не только более сильное падение ВВП за период кризиса, но и снижение траектории потенциального выпуска.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость