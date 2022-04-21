Два брата-акробата. Какие сходства и различия есть у ковидного и санкционного кризисов

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Рост инфляции

В марте-апреле 2020 года — то есть накануне и в самом начале локдауна — резко «взлетели» темпы инфляции. Обусловлены они скачком цен на непродовольственные товары.

Так, рост цен «объясняет» и экономику пандемии: к концу 2021-го инфляция достигла 8,4% и стала рекордной за шесть лет.

Деньги , рубли. CC0

В 2022 году — в первые две недели санкций — она превысила 2% в неделю. Хотя до этого с 2008-го ни разу не поднималась выше 1%.

Впрочем, темпы инфляции могут быть недолгосрочной тенденцией. По данным Росстата, 9−15 апреля подъем цен вернулся на «досанкционный» уровень и составил 0,2%.