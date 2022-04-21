Два брата-акробата. Какие сходства и различия есть у ковидного и санкционного кризисов

Спецоперация и последовавшие за ней санкции — это «водораздел» между кризисом пандемии и тем, который разворачивается сейчас.
Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад НИУ ВШЭ «Инфляционные вызовы периода пандемии и уроки будущего». Один из его авторов — экономист Наталья Акиндинова.
В докладе подчеркивают, что оба кризисы вызваны шоками неэкономической природы: пандемией и санкциями Запада.
Кстати, в этом их «принципиальное отличие от всех российских кризисов последних тридцати лет».
В марте-апреле 2020 года — то есть накануне и в самом начале локдауна — резко «взлетели» темпы инфляции. Обусловлены они скачком цен на непродовольственные товары.
Так, рост цен «объясняет» и экономику пандемии: к концу 2021-го инфляция достигла 8,4% и стала рекордной за шесть лет.
В 2022 году — в первые две недели санкций — она превысила 2% в неделю. Хотя до этого с 2008-го ни разу не поднималась выше 1%.
Впрочем, темпы инфляции могут быть недолгосрочной тенденцией. По данным Росстата, 9−15 апреля подъем цен вернулся на «досанкционный» уровень и составил 0,2%.
Сильнее всего подешевели:
- Помидоры — на 5,6%;
- Белокочанная капуста — на 4%;
- Смартфоны — на 2,7%;
- Сахар — на 0,3%.
В годовом выражении инфляция на 15 апреля достигла 17,6%, подсчитало Минэкономразвития.
На фоне санкций и ухода западных компаний резко снизился объем международных перевозок и выездного туризма. Кроме того, сократилось предложение многих импортных товаров длительного пользования, передает РБК.
Эксперты уверены: как и при ковидном кризисе, эти обстоятельства сформируют у части населения вынужденные сбережения. Также они приведут к перераспределению потребительского спроса в пользу внутреннего рынка.
В НИУ ВШЭ предупреждают, что это смягчит влияние санкций на внутреннее производство и потребление. Но, с другой стороны, возможны дополнительные последствия инфляции. Во многом длительность и глубина шока будут зависеть от того, возобновят ли компании деятельность.
Влияют на ситуацию:
- Число неработающих сотрудников. По последним данным Минтруда, в простое 98 тыс. сотрудников, а еще 50 тыс. заявлены к увольнению (при этом в конце 2020 года в простое по вине работодателя были 234 тыс. человек, а к уволить планировали 118 тыс.);
- Значительное снижение курса рубля.
С января 2022 года пенсии проиндексировали на 8,6% — чтобы компенсировать россиянам увеличение доходов. Она стало особенно заметно на фоне инфляции в пандемию.
Отмечается, что инструменты, которыми власти поддерживали бизнес в обоих кризисах, — похожие. В 2020 году был применен мораторий на банкротство по заявлениям кредиторов. А еще тогда ввели мораторий на плановые проверки и предложили предпринимателям программы по кредитам.
Трудовые мигранты, говорится в докладе, могут смягчить негативные последствия кризиса.
Правда, прогнозов по динамике миграции в 2022 году пока не озвучивают. А вот в 2020-м число граждан, прибывших в Россию, сократилось на 15%, а чистый приток мигрантов снизился в 2,7 раза (до 106,5 тыс. человек).
Главное сходство санкционного и пандемийного кризисов — это эффект полной неожиданности. Он мгновенно «пометил всех в режим новой реальности», заявила РБК экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец.
К тому же, в оба периода велик фактор неопределенности.
В первую очередь в 2022 году пострадают отрасли экономики, нацеленные на санкции. Сектор же платных услуг, который в 2020-м принял тяжелый удар, сейчас окажется не в самом худшем положении.
Бенефициарами (получателями денег. — Прим. ред.) в этом году станут внутренний туризм, IT и отрасли военно-промышленного комплекса.
Из-за COVID-19 ВВП отклонился от потенциального уровня, и в 2020 году экономика сократилась на 2,7%.
А санкции 2022 года ведут к частичной изоляции России. Это скажется на географии, структуре и объемах российского экспорта и импорта, а также на потоках капитала. В результате, это может спровоцировать масштабную перестройку экономики и увеличить технологический разрыв с развитыми странами.
Экономисты считают: в будущем вероятно не только более сильное падение ВВП за период кризиса, но и снижение траектории потенциального выпуска.