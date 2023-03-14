14 марта
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Экономика

Эффективность и технологичность. Алтай-Кокс повышает безопасность труда

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) продолжает развивать и модернизировать технологические цепочки. На этот раз акценты сделаны на внедрении энергосберегающих технологий и улучшении условий труда работников. Безусловным приоритетом компании остается повышение безопасности труда.

Алтай-Кокс повышает безопасность труда.
Алтай-Кокс повышает безопасность труда.
Фото предоставлено компанией «Алтай-Кокс».

Акцент на условия труда

Более 570 млн рублей в 2022 году направил Алтай-Кокс на улучшение условий труда работников. Сотрудников ежегодно на 100% обеспечивают специальной одеждой и обувью, индивидуальными средствами защиты для работы в разных условиях, в том числе при работе на высоте и в замкнутых пространствах.

Для выполнения работ в газо­опасных местах приобрели 45 индивидуальных газоанализаторов. На замену ручного инструмента направили более 4 млн рублей. Защитные ограждения вокруг движущихся механизмов конвейеров установили на производственных участках цеха улавливания, углеподготовительного и коксового цехов.

Чтобы сократить риск падений и спотыканий работников отремонтировали около 180 лестничных маршей, более 8 тысяч кв. м. покрытия пешеходных зон завода и перрона станции Притаежная. На трех железнодорожных переездах установили дополнительные лабиринты для более безопасного перехода сотрудников.

Цифровизация и образовательные программы

На предприятии продолжается цифровизация процессов охраны труда и промышленной безопасности. В 2022 году были расширены возможности IT-сервиса по охране труда и промышленной безопасности, которые позволили повысить оперативность взаимодействия служб, оптимизировать документооборот, сократить использование бумажных носителей. Внедрение информационных систем улучшило контроль за исполнением сотрудниками требований ОТПБ.

Продолжают на предприятии совершенствовать и программы по обучению персонала. Более 2500 сотрудников прошли обучение и аттестацию для выполнения работ на опасных производственных объектах и получили допуски на их обслуживание. Работники за 2022 год провели более 8 тыс. диалогов по безопасности.

Проведены три «Недели безопасности» на всех предприятиях Группы НЛМК, с целью профилактики рисков спотыканий и падений, в том числе с высоты, а также акции, направленные на безопасное использование ручного инструмента. Участниками мероприятий стали более 70% заводчан. Самые активные из них получили благодарственные письма и подарочные сертификаты.

Помимо этого, Алтай-Кокс финансирует профилактические мероприятия для поддержания и укрепления здоровья сотрудников — от плановых медосмотров до организации лечения в санаториях Алтайского края.

Энергосберегающие технологии

Также в 2022 году Алтай-Кокс получил экономический эффект около 11 млн рублей за счет рационального использования энергоресурсов в технологических процессах.

На заводе провели 13 мероприятий по повышению энергоэффективности. В частности, заменили насосные агрегаты и электродвигатели на более энергоэффективные в цехе улавливания и на теплоэлектроцентрали, оптимизировали режимы работы энергетического оборудования в подразделениях. Установили современный теплообменный аппарат с улучшенными характеристиками для подогрева речной воды для работы ТЭЦ.

Устойчивых результатов по энергоэффективности предприятие также достигает благодаря использованию вторичного энергоресурса — коксового газа — побочного продукта коксохимического производства.

Среди ключевых элементов стратегии, направленной на энергоэффективность — модернизация и техническое перевооружение производства, а также оптимизация существующих бизнес-процессов.

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