Экология для бухгалтерии

Мы привыкли к тому, что надо заботиться о природе — сортировать мусор, сдавать батарейки на утилизацию, не загрязнять окружающую среду. В нашем понимании, это и есть экология. Но когда идет речь о бизнесе, экология принимает совсем другие формы и оказывается, что за экологию надо платить. О плате за экологию мы поговорили с профессиональным экологом-­аудитором, руководителем Сибир­ского центра экологии и аудита Кристиной Карамышиной.

Цифры на страже природы

— Кристина Олеговна , какие виды экологических платежей существуют и что о них надо знать бухгалтеру или руководителю бизнеса , чтобы и природа была под защитой , и , что называется , «бухгалтерия сошлась»?

— Существует всего четыре вида так называемых «экологических» платежей: плата за негативное воздействие на окружающую природную среду, плата за пользование природными ресурсами, экологический сбор (расширенная ответственность производителя) и плата за вред, причиненный компонентам природной среды. Набор этих платежей, а также их размер индивидуален для каждого бизнеса, но, как и все деньги, которые «любят счет», расчет и уплата экологических платежей — очень важное и ответственное занятие.

— Кто , как и в каком размере должен платить? И самый животрепещущий вопрос , возникающий у каждого руководителя , как их можно уменьшить?

— Сразу скажу, возможно. При правильной организации экологического менеджмента на предприятии платежи если не исчезнут совсем, то перестанут быть заметными расходами.

Давайте по порядку. Плата за негативное воздействие на окружающую среду или плата за НВОС, как ее называют коротко. Вносить эти платежи обязаны все предприятия, у которых образуются отходы, имеются источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу или источники сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты. Это такая своеобразная компенсация, взимаемая государством за загрязнение окружающей среды. Но есть нюансы.

Предприятие , осуществляющее выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и воду. Фото: freepik , автор wirestock.

Если выбросы, сбросы или образование отходов производятся сверх лимита — применяется коэффициент 25, а в ряде случаев и 100. Если нет разрешительных документов — сверхлимитным являются все выбросы, сбросы и отходы, и тогда уже плата за НВОС не выглядит таким уж безобидным и незначительным платежом. Да, рассчитываете вы плату за НВОС сами, но Росприроднадзор проверяет декларации и платежи, производит доначисление и взыскание — опять же, с коэффициентом 25 или 100. Т. е. вся ваша плата за НВОС будет умножена на 25 или 100. Судебная практика полностью в пользу Росприроднадзора, вариантов уклониться практически нет.

Избежать миллионных исков

— С платой за пользование природными ресурсами тоже есть нюансы?

— Да. Налог на добычу полезных ископаемых, водный налог, земельный налог — это так называемые природоресурсные налоги. Все установлено Налоговым кодексом, и, казалось бы, предельно ясно. Но нюансы здесь есть тоже. Например, подземные воды хотя и являются недрами, за их добычу уплачивается водный налог. Если нет лицензии на право пользования недрами — водный налог умножается на 5. Но это еще не все — Росприроднадзор подает иски о взыскании ущерба недрам за пользование без лицензии. И при таких исках цена добытой воды применяется около 20 рублей за каждый кубометр, а сами иски достигают миллионов рублей.

Экологический сбор — это так называемая расширенная ответственность производителя. Платится за единицу товара или упаковки, чтобы покрыть расходы на ее утилизацию. Это сравнительно новый вид экологического платежа, но внимание к нему должно быть особенным — штраф за его неуплату равен трехкратной сумме неуплаченного сбора, но не менее 500 тыс. рублей.

Сбор мусора для дальнейшей утилизации. Фото: freepik.

Скупой платит не дважды , а в 100 раз больше

— А что с платой за вред окружающей среде?

— Это тоже новый тренд в экологии, количество таких исков выросло кратно за последний год. Про вред недрам я уже сказала. На текущий момент в Алтайском крае уже удовлетворено несколько исков, сумма каждого — не менее полутора миллионов. Просто за обычную воду из скважины. Новая тенденция — вред почвам. Недавно Росприроднадзор направил письмо одному из сельхозтоваропроизводителей Алтайского края с требованием уплатить более 140 млн рублей за вред почвам в результате размещения на полях отходов животноводства. Аналогичное требование на сумму более 100 млн другому предприятию направил Россельхознадзор. И это не все: мне известно о еще как минимум пяти готовящихся исках с аналогичными требованиями. Атмосферный воздух, водные объекты — методики расчета вреда существуют, а значит, иски не за горами.

Кристина Карамышина , руководитель Сибир­ского центра экологии и аудита. Фото предоставлено Сибир­ским центром экологии и аудита.

— Что посоветуете бизнесу? Как не потратить на экологию все деньги?

— Доверяйте профессионалам. И бухгалтерам, и экологам. Привлекайте специалистов, чтобы понять, все ли у вас правильно. Не устану повторять — штрафы за экологию во много раз дороже наших услуг!

Сибирский центр экологии и аудита

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