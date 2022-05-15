Экономисты назвали три сценария влияния западных санкций на российское ВВП

Эксперты Института Банка Финляндии (BOFIT) оценили влияние экспортных и импортных санкций на ВВП России в краткосрочной перспективе и представили три варианта развития событий.

Эксперты считают, что потеря импорта может снизить ВВП России на 4−18%, а экспорта — на 1−25% в зависимости от сценария, пишет РБК.

«Торговые санкции могут оказать существенный негативный эффект, если Россия не сможет найти альтернативные рынки для импорта и экспорта», — констатирует экономист BOFIT.

При первом сценарии валовая добавленная стоимость в российской экономике может сократиться почти на 4% (при прочих равных).

При втором сценарии (развитые страны целиком прекращают поставки в Россию) падение общей добавленной стоимости достигает 10%. В том числе в текстильной промышленности России оно может составить более 20%, в производстве резины, пластмасс, химической отрасли — от 20 до 30%.

В третьем сценарии полное прекращение импорта в Россию приводит к сокращению ВВП на 18%.

При текущих санкциях добавленная стоимость в России снижается лишь на 1%. Однако в сценарии полной остановки импорта из России в развитые страны, наложившие санкции, ВВП сокращается уже на 12%.

При полной изоляции России от мировых экспортных рынков добавленная стоимость падает на 25%.