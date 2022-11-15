Экономия, санкции и разговоры по душам. Алтайские ритейлеры раскрыли главные тенденции 2022 года

2022 год для сферы торговли точно легким не был — сначала санкции, за ними — уход целой группы иностранных производителей и брендов, трудности с поставками отечественных продукции. Плюс явный тренд на экономию — люди все чаще стараются приберечь финансы, обращая внимание на промоакции и посещая дискаунтеры. Как в таких условиях выживали магазины разной направленности на Алтае, обсуждали на экспертном совете ИД «Алтапресс».

Тенденция № 1. Экономия

Денис Дьяков, коммерческий директор торговой сети «Мария-Ра», не скрывает: в 2022 году, в связи с кризисными явлениями, потребители стали экономить на популярных продуктовых группах.

Речь идет о кондитерских изделиях, кормах для животных и детском питании — то, на что раньше люди денег не жалели. Теперь же даже эти категории подвержены корректировке.

Эксперт объяснил: тенденция к экономии не только сохраняется, но и будет в дальнейшем нарастать. Этот тренд четко ощущают федеральные сети, которые открывают собственные дискаунтеры. Речь идет о компании «Магнит» и Х5, у которых уже более чем по 500 подобных магазинов.

Денис Дьяков , ТС «Мария-Ра». Анна Зайкова

Денис Дьяков,

коммерческий директор торговой сети «Мария-Ра»:

В 2023 году обе компании дают прогноз роста товарооборота и количества точек именно в этом формате.

Эксперт привел любопытный факт: если раньше рядовой покупатель мог обойти три магазина, чтобы с выгодой по цене сделать покупку, то теперь это количество увеличивается до восьми.

Более того, в преддверии новогодних праздников особого ажиотажа ритейлеры не ждут и предвещают снижение покупательской активности по всем фронтам.

Сама же алтайская сеть дискаунтером становиться не планирует. Свой формат — не премиум, но и не совсем эконом — «Мария-Ра» намерена сохранить. Денис Дьяков объясняет это четкой тенденцией — люди экономят, но все же хотят качества.

Денис Дьяков,

коммерческий директор торговой сети «Мария-Ра»:

Для экономии наш потребитель будет выбирать промо, при этом сохраняя высокий уровень требовательности к качеству товара. Этот момент мы видим в рамках всех аналитических выводов. Люди готовы отказываться от брендов, но не готовы отказываться от качественных товаров. Они могут переключаться на собственные торговые марки сетей, при этом обеспечивая себе качество товара на уровне «средний» или «средний плюс».

Тенденция № 2. Проблема с поставками

Тот же Денис Дьяков объясняет: экономия — это только одна сторона медали. Есть и вторая — проблема с поставками. Представитель «Мария-Ра» не скрывает: то, что ты мог предложить покупателю вчера, сегодня не можешь в силу каких-либо производственных или логистических причин.

Валерия Зимина, коммерческий директор ТД «Аникс», со своим коллегой во многом согласна. Как и «Мария-Ра», в марте-апреле «Аникс» не понимал, что делать и как развиваться. Главной задачей на тот момент было обеспечить доступность самых необходимых товаров.

Как «Аникс» нашел в Бочкарях воплощение своей миссии. Торговый двор «Аникс» Как «Аникс» нашел в Бочкарях воплощение своей миссии. Торговый двор «Аникс» Как «Аникс» нашел в Бочкарях воплощение своей миссии. Торговый двор «Аникс» Как «Аникс» нашел в Бочкарях воплощение своей миссии. Торговый двор «Аникс»

«Возникали проблемы с доставкой сахара, соли и других продуктов. Мы организовали круглосуточную работу своего цеха фасовки. В ежедневном и еженедельном форматах собирали штаб и отслеживали наличие тех или иных групп товаров», — объяснила Зимина.

Эксперт рассказала еще об одном нововведении, которое начал практиковать «Аникс». Им стали регулярные диалоги на кассах. Говорить с потребителями теперь обязаны все сотрудники торговой сети. Вопросы просты — чего не хватает, что бы желали увидеть на полках и улучшить в магазинах.

«Каждый день наши сотрудники разговаривали с покупателями и в режиме реального времени транслировали в офис то, чего хотят люди, — объяснила Зимина. — Как мы еще коммуницируем? Управляющие магазинами создают свои группы в соцсетях, в которых также можно задавать вопросы и предложить на ввод товары. Благодаря этому у нас точечно может обновляться ассортимент».

Как «Аникс» нашел в Бочкарях воплощение своей миссии. Торговый двор «Аникс»

Любопытно, что по такому же пути идет еще один алтайский ритейлер — компания стройматериалов «Альтерра». Как объяснил ее основатель Роман Трефилов, в базе их магазинов формата «у дома» порядка 3 тыс. наименований товаров, 7% из которых сформировано персоналом и клиентами.

«Эту практику мы продолжаем расширять», — сообщил Трефилов.

Тенденция № 3 Спрос на премиум

Виталий Казаков, генеральный директор компании «Порталле рус», рассказывает: в премиум-сегменте (завод выпускает элитные входные и межкомнатные двери) особого падения не наблюдается.

Виталий Казаков. Дмитрий Лямзин

По России барнаульская компания имеет уже около 200 торговых точек в разных форматах — от больших шоу-румов до фирменных бренд-секций в сетях. «Могу сказать, что по премиум-сегменту дела идут без сокращений, а по некоторым позициям даже с ростом», — сообщил Казаков.

При этом эксперт отметил: на протяжении последних двух лет компания ежемесячно открывала от трех до семи торговых точек. В 2022-ом этот показатель начал снижаться. А в октябре «Порталле» не открыл ни одного магазина.

«Эффект роста продолжается благодаря прошлым наработкам, — объяснил Казаков. — Фактор сокращения может произойти позже».

Тенденция № 4. Серьезные нововведения

Игорь Хмара, директор сети магазинов «Трофей», не скрывает: с объявлением частичной мобилизации спрос на ряд товаров в их сети резко возрос. Это для «Трофея», конечно, оказалось плюсом.

Трофей. Михаил Хаустов

Из минусов эксперт отметил изменившееся в середине года законодательство, касающееся торговли оружием. Из-за него после 1 июня продажи в этом сегменте упали практически до нуля. Еще одна проблема возникла с поставками пороха — после начала СВО спрос на него резко возрос в зоне военных действий.

На гражданский же рынок он практически перестал поступать.

Серьезные изменения произошли и у ювелирных салонов. Оксана Некрасова, создатель ювелирного дома «Элита», отмечает: в 2022 году их сектор пережил внедрение цифровой системы прослеживаемости, в 2023-м государство приготовило еще один «подарок» — НДС.

«Чем это нам грозит, понятно. Увеличением расходов», — отметила Оксана Некрасова.

Экспертный совет по ритейлу в ИД «Алтапресс». Анна Зайкова

Тенденция № 5. Уход иностранных брендов

Как жить без иностранных компаний, весной 2022 года задумались многие ритейлеры. Тот же «Аникс» в категории no food начал сотрудничать с местными производителями, которые в оперативном формате смогли предложить альтернативную продукцию.

«Новэкс» переключился на Китай, существенно увеличив представленность китайских товаров в своих хозяйственных группах.

Сложнее всего оказалось торговых центрам — их в одночасье покинули сразу несколько мировых брендов одежды, замены которым на российском рынке не оказалось.

H&M. Вывеска. СС0

Маргарита Сафронова, руководитель направления торгово-развлекательных центров компании «Первый», рассказала, что договор с сетью H&M полностью расторгли. Другие иностранные магазины, представленные в Барнауле по франшизе, продолжают функционировать.

«Партнерские магазины продолжают работать, и со своей стороны мы их поддерживаем в борьбе за свои права по договорам франчайзинга», — объяснила Сафронова.

Что касается площадки H&M, то до конца года она, скорее всего, вновь начнет работать, но уже с другим арендатором. Кто он, в компании пока не говорят.

Аналогичная ситуация и по «Арене». Управляющий ТРЦ Александр Георгиев сообщил, что площадка H&M в их торговом центре также сдана, открытие нового отдела ожидается в первой декаде декабря.

Кто зайдет на место именитого бренда, он не уточнил, сказав лишь, что «это будет классный магазин».

Магазин , одежда , вешалки. pixabay.com/

Сам же формат H&M, доступный и закрывающий потребности всей семьи, был чрезвычайно интересным. В настоящий момент его взяли на вооружения несколько крупных производителей одежды в России.

О чем еще говорили участники

Алла Трубникова,

совладелец компании «АЛЬКОН»:

Алтайский рынок ритейла — это то направление, с которого я всегда беру пример, с точки зрения профессионализма и умения адаптироваться к возникающим вызовам. Это касается и продуктов, и хозяйственных товаров, и ювелиров, и белья. У каждого продавца разных типов товаров схожие потребности с нашими заказчиками — так как АЛЬКОН ценит мнение и учитывает желания своих потребителей. Наша компания работает уже 20 лет, и за последние годы нам приходится существовать на сокращающемся рынке. Несмотря на это падение рынка, нам удается даже в таких условиях сохранять лидирующие позиции и не терять рентабельность. Экспертный совет по ритейлу в ИД «Алтапресс». Анна Зайкова Я считаю, это показатель того, что мы, как и ритейлеры, идем в ногу со временем и предлагаем новинки, аналогичные тем, что предлагает российский рынок. Доверие, которое оказывают нам наши покупатели, достается правильной внутренней системой учета, не только количественных показателей, но и системной работой. Регулярный контроль сопоставления того, что ожидал заказчик и что в итоге получил — наша цель. Вовремя предоставленные идеальные конструкции и их монтаж оставляют заказчика довольным и желающим нас рекомендовать.



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Экспертный совет по ритейлу в ИД «Алтапресс». Анна Зайкова

Андрей Шалаев,

директор филиала «Открытие инвестиции» в Барнауле: