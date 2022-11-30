Улетели в космос. Алтайским аграриям придется серьезно потратиться на самое необходимое в будущем году

Что происходит с техникой
Анатолий Зайцев — известный фермер и крупный землепользователь. Его хозяйство обрабатывает более 80 тыс. га пашни в трех районах — Тюменцевском, Каменском и Крутихинском. Есть у Зайцева и свой мощный элеватор.
Фермер отмечает, что 2022 год оказался самым урожайным практически по всем культурам. Это, вроде бы, большой плюс. Есть, правда, и существенный минус.
«Честно, в остальном мне достаточно тревожно. Я понимаю, что жить мы будем за счет тех средств, которые были накоплены за два предыдущих года. Что сможем заработать в этом году, я не знаю», — признается Зайцев.
Несмотря на непростую ситуацию, хозяйство планирует закупать новую технику. Если считать в пшенице по нынешним ценам, комбайн Зайцеву обойдется в 5 тыс. тонн. В прошлом году можно было купить за 2,5 тыс. тонн.
Анатолий Зайцев,
руководитель крестьянского хозяйства:
Запчасти и техника подорожали в два раза. А наша продукция, в частности, подсолнечник стала дешевле на столько же, пшеница подешевела примерно в полтора раза.
Сами дилеры проблем не скрывают. Сложности начались еще весной, с началом специальной военной операции — поставки импортных комплектующих приостановились, а сборка техники в России существенно осложнилась.
Так, по словам Сергея Халтурина, гендиректора компании «АСМ-Алтай», завод «Кировец» в Санкт-Петербурге до сих пор не может найти замену импортной гидравлике.
Еще в апреле у другого крупного производителя — «Ростсельмаша» — оказались исчерпаны квоты по программе льготных продаж. Приобретать технику аграриям пришлось уже по коммерческому прайсу, в котором итоговый ценник стал выше примерно на 35%, заверяет Александр Перевозчиков, директор компании «Европа».
В итоге, если в 2021 году дилер продал на Алтае 202 комбайна «Ростсельмаш», то в 2022-ом — 150.
Чтобы не осложнять себе покупки на будущий год, Перевозчиков просит аграриев поторопиться — уже сейчас «Европа» имеет 84 договора по поставкам технике к июню, 54 из которых оплачены. В нынешних условиях только так можно быть уверенным, что нужное оборудование приедет в срок, считает дилер.
Что будет с удобрениями
Если в хозяйстве Анатолия Зайцева в 2022 году был рекордный урожай, то у предприятия «Степное» Табунского района — рекордный антиурожай. Западная Кулунда летом перенесла все варианты засухи — почвенную, воздушную и суховеи. Как итог — исторически низкий сбор по многим культурам.
«Когда-то нас Александр Богданович (Карлин, экс-губернатор Алтайского края, — Прим. ред.) критиковал, что у нас, куда ни посмотри, кругом подсолнечник. Это единственная культура, которая позволяет нам выживать. А так бы здесь давно казахи баранов пасли», — считает Отто Гросс, директор «Степного».
В 2022 году хозяйство потратило более 1 тыс. тонн минеральных удобрений, правда, учитывая погодные условия, большого эффекта это не принесло. «Для нас это всегда больная тема», — признается Гросс.
Покупка удобрений и средств защиты растений для многих аграриев в 2022 году стала серьезной трудностью. Все началось два года назад с приходом пандемии, когда цены на минеральные удобрения на мировом рынке резко пошли вверх. Тогда карбамид стоил 250 долларов, в сентябре 2022-го — уже 678 долларов.
Анатолий Вытоптов, генеральный директор компании «АгроХимСервис», объясняет: самым неблагонадежным поставщиком оказалось предприятие «СДС Азот» в Кузбассе, которое попросту не допоставило большое количество уже оплаченных удобрений.
«Проблему приходилось решать в ручном режиме», — рассказал Вытоптов.
По его словам, в настоящий момент наблюдается планомерное удорожание удобрений. В октябре 2022 года по всем позициям — плюс пять процентов, в ноябре — еще семь процентов. Эксперт полагает, что вплоть до марта ситуация не изменится.
Анатолий Вытоптов,
генеральный директор компании «АгроХимСервис»:
Вы все прекрасно понимаете, что в производстве удобрений основная статья затрат — это газ, который в России продолжает дорожать.
Что касается зарубежных средств защиты растений, то здесь, по словам Вытоптова, мало определенности. Иностранные поставщики контрактоваться готовы, но гарантировать поставки в срок никто не может. «С российскими поставщиками СЗР все проще. Есть внятная ценовая и коммерческая политика компаний, — объяснил Вытоптов. — Есть даже кредитование до осени следующего года на определенных условиях».
О чем еще говорили эксперты
Алла Трубникова,
совладелец компании «АЛЬКОН»:
Профессионализм и стойкость алтайских сельхозпроизводителей меня вдохновляет. Они прославляют наш Алтайский край, делая его заметным и значимым на продовольственной карте России. Горжусь, что тружусь рядом с ними в одном регионе.
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На сегодняшний день продолжаем активно продвигать принцип энергосбережения оконных конструкций. Принцип прост — обеспечить максимально возможный барьер между теплом и холодом, снизив тем самым затраты по потребление этого самого тепла. Партнеры, которые в свое время поверили в эффективность подобных решений, оценили результат.Экспертный совет по сельскому хозяйству. Ноябрь 2022 года.Дмитрий Лямзин
3 марта 2023 года компании «АЛЬКОН» исполнится 20 лет. За эти годы мы стали одним из лидеров оконного рынка Алтайского края. Оборудование, которое у нас установлено, современное, надежное и не требует постоянного ремонта.
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