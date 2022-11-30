Улетели в космос. Алтайским аграриям придется серьезно потратиться на самое необходимое в будущем году

За последние два года стоимость самых востребованных удобрений в России выросла почти в три раза. Это последствия газового кризиса, который еще в середине 2021 года серьезно осложнил ситуацию на рынке. На фоне дешевеющей сельхозпродукции аграриям, скорее всего, придется затянуть пояса и максимально экономить. О наиболее возросших расходах директора крупнейших предприятий рассказали на экспертном совете ИД «Алтапресс».

Что происходит с техникой

Анатолий Зайцев — известный фермер и крупный землепользователь. Его хозяйство обрабатывает более 80 тыс. га пашни в трех районах — Тюменцевском, Каменском и Крутихинском. Есть у Зайцева и свой мощный элеватор.

Фермер отмечает, что 2022 год оказался самым урожайным практически по всем культурам. Это, вроде бы, большой плюс. Есть, правда, и существенный минус.

«Честно, в остальном мне достаточно тревожно. Я понимаю, что жить мы будем за счет тех средств, которые были накоплены за два предыдущих года. Что сможем заработать в этом году, я не знаю», — признается Зайцев.

Несмотря на непростую ситуацию, хозяйство планирует закупать новую технику. Если считать в пшенице по нынешним ценам, комбайн Зайцеву обойдется в 5 тыс. тонн. В прошлом году можно было купить за 2,5 тыс. тонн.

Анатолий Зайцев,

руководитель крестьянского хозяйства:

Запчасти и техника подорожали в два раза. А наша продукция, в частности, подсолнечник стала дешевле на столько же, пшеница подешевела примерно в полтора раза.

Сами дилеры проблем не скрывают. Сложности начались еще весной, с началом специальной военной операции — поставки импортных комплектующих приостановились, а сборка техники в России существенно осложнилась.

Так, по словам Сергея Халтурина, гендиректора компании «АСМ-Алтай», завод «Кировец» в Санкт-Петербурге до сих пор не может найти замену импортной гидравлике.

Еще в апреле у другого крупного производителя — «Ростсельмаша» — оказались исчерпаны квоты по программе льготных продаж. Приобретать технику аграриям пришлось уже по коммерческому прайсу, в котором итоговый ценник стал выше примерно на 35%, заверяет Александр Перевозчиков, директор компании «Европа».

Экспертный совет по сельскому хозяйству. Ноябрь 2022 года. Дмитрий Лямзин

В итоге, если в 2021 году дилер продал на Алтае 202 комбайна «Ростсельмаш», то в 2022-ом — 150.

Чтобы не осложнять себе покупки на будущий год, Перевозчиков просит аграриев поторопиться — уже сейчас «Европа» имеет 84 договора по поставкам технике к июню, 54 из которых оплачены. В нынешних условиях только так можно быть уверенным, что нужное оборудование приедет в срок, считает дилер.

Что будет с удобрениями

Если в хозяйстве Анатолия Зайцева в 2022 году был рекордный урожай, то у предприятия «Степное» Табунского района — рекордный антиурожай. Западная Кулунда летом перенесла все варианты засухи — почвенную, воздушную и суховеи. Как итог — исторически низкий сбор по многим культурам.

Экспертный совет по сельскому хозяйству. Ноябрь 2022 года. Дмитрий Лямзин

«Когда-то нас Александр Богданович (Карлин, экс-губернатор Алтайского края, — Прим. ред.) критиковал, что у нас, куда ни посмотри, кругом подсолнечник. Это единственная культура, которая позволяет нам выживать. А так бы здесь давно казахи баранов пасли», — считает Отто Гросс, директор «Степного».

В 2022 году хозяйство потратило более 1 тыс. тонн минеральных удобрений, правда, учитывая погодные условия, большого эффекта это не принесло. «Для нас это всегда больная тема», — признается Гросс.

Покупка удобрений и средств защиты растений для многих аграриев в 2022 году стала серьезной трудностью. Все началось два года назад с приходом пандемии, когда цены на минеральные удобрения на мировом рынке резко пошли вверх. Тогда карбамид стоил 250 долларов, в сентябре 2022-го — уже 678 долларов.

Экспертный совет по сельскому хозяйству. Ноябрь 2022 года. Дмитрий Лямзин

Анатолий Вытоптов, генеральный директор компании «АгроХимСервис», объясняет: самым неблагонадежным поставщиком оказалось предприятие «СДС Азот» в Кузбассе, которое попросту не допоставило большое количество уже оплаченных удобрений.

«Проблему приходилось решать в ручном режиме», — рассказал Вытоптов.

По его словам, в настоящий момент наблюдается планомерное удорожание удобрений. В октябре 2022 года по всем позициям — плюс пять процентов, в ноябре — еще семь процентов. Эксперт полагает, что вплоть до марта ситуация не изменится.

Анатолий Вытоптов,

генеральный директор компании «АгроХимСервис»:

Вы все прекрасно понимаете, что в производстве удобрений основная статья затрат — это газ, который в России продолжает дорожать.

Экспертный совет по сельскому хозяйству. Ноябрь 2022 года. Дмитрий Лямзин

Что касается зарубежных средств защиты растений, то здесь, по словам Вытоптова, мало определенности. Иностранные поставщики контрактоваться готовы, но гарантировать поставки в срок никто не может. «С российскими поставщиками СЗР все проще. Есть внятная ценовая и коммерческая политика компаний, — объяснил Вытоптов. — Есть даже кредитование до осени следующего года на определенных условиях».

О чем еще говорили эксперты

Алла Трубникова,

совладелец компании «АЛЬКОН»:

Профессионализм и стойкость алтайских сельхозпроизводителей меня вдохновляет. Они прославляют наш Алтайский край, делая его заметным и значимым на продовольственной карте России. Горжусь, что тружусь рядом с ними в одном регионе. Сельхозпредприятиям, занимающимся строительством и реконструкцией помещений, мы готовы предложить все необходимое как для внутреннего, так и для внешнего контура. Внутри и снаружи можем исполнить любую прихоть заказчика, присущую конкретной отрасли. На сегодняшний день продолжаем активно продвигать принцип энергосбережения оконных конструкций. Принцип прост — обеспечить максимально возможный барьер между теплом и холодом, снизив тем самым затраты по потребление этого самого тепла. Партнеры, которые в свое время поверили в эффективность подобных решений, оценили результат. Экспертный совет по сельскому хозяйству. Ноябрь 2022 года. Дмитрий Лямзин 3 марта 2023 года компании «АЛЬКОН» исполнится 20 лет. За эти годы мы стали одним из лидеров оконного рынка Алтайского края. Оборудование, которое у нас установлено, современное, надежное и не требует постоянного ремонта. За 20 лет важным событием стало открытие собственной производственной площадки. Сегодня компания полностью готова к тому, чтобы решать более сложные и интересные задачи, как говорится, расти в высоту и ширину. Основатель компании Олег Геннадьевич Трубников заложил в стратегию готовность к любым обстоятельствам. Если завтра возникнет потребность в кратном увеличении производства, мы готовы безболезненно это сделать, не подведя при этом ни одного заказчика.

Экспертный совет по сельскому хозяйству. Ноябрь 2022 года. Дмитрий Лямзин

Андрей Шалаев,

директор филиала «Открытие инвестиции» в Барнауле: