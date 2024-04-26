Электронные торговые площадки B2B: преимущества создания собственной ЭТП для закупок

Закупочная деятельность — один из важнейших процессов внутри любой компании. Раньше проведение закупок было сложной процедурой, в ходе которой вручную собирались запросы на закупки для разных отделов, согласовывалось количество товаров, выбирались поставщики, подписывалось много документации. Весь процесс занимал время и силы сотрудников закупочного отдела. В современном мире работа организаций сильно видоизменилась и оптимизировалась. Существует масса инструментов для автоматизации и цифровизации различных задач, в том числе и закупочной деятельности.

Есть несколько ключевых решений, позволяющих автоматизировать закупки. Одно из них — электронная торговая площадка (ЭТП). Предлагаем разобраться, в чем преимущества такого решения. О том, что собой представляет ЭТП система, читайте подробнее в статье.

Электронная торговая площадка: что это за решение

Электронная торговая площадка или сокращенно ЭТП — это крупная общедоступная или частная онлайн-платформа, программное обеспечение или сайт, которые позволяют автоматизировать все стадии закупочного процесса. На ней заказчик размещает информацию о закупках, а поставщики в рамках конкурентной борьбы участвуют в конкурсных процедурах площадки.

У электронной торговой площадки есть основные функции, которые позволяют не только автоматизировать, но и оптимизировать закупочный процесс на всех этапах:

сокращение затрат во время закупочной деятельности; осуществление полного цикла процедур закупки, таких как: аукцион, редукцион и другие; проверка и верификация поставщиков, а также выбор наиболее соответствующего запросу конкретного закупочного процесса поставщика; электронная работа с документами: документооборот, интеграция ЭДО, ЦП, отчетность и контроль процесса закупок на всех этапах; подключение разнообразных дополнительных ресурсов — интеграция с ERP (ЕРП) системами и логистическими сервисами; проведение торговых и неторговых процедур; сбор статистики, осуществление аналитических операций, позволяющих определить основные показатели эффективности; обеспечение безопасности закупочного процесса: платформа использует криптозащиту, а поставщики проходят проверку — это позволяет закупщику делать закупки у надежных контрагентов.

Типы электронных торговых площадок

Существуют различные типы электронных торговых площадок, которые различаются между собой главным образом тем, кто выступает в роли закупщика.

ЭТП Госзакупок (торги по 44-ФЗ). Заказчиками на электронных торговых площадках по 44-ФЗ выступают государственные или муниципальные предприятия. У таких закупщиков процесс закупочной деятельности строго регламентирован, то есть на таких площадках всегда крупные заказчики и большой товарооборот, но при этом закупочный процесс происходит в рамках жестких сроков, а также по установленным строгим правилам участия. Например, для участия в торгах необходимо иметь счета в определенных банках. На таких площадках, как правило, поставщиками являются представители крупного бизнеса, поскольку компаниям, которые относятся к малому и среднему предпринимательству пробиться на такие площадки и конкурировать с крупными организациями сложно. Госзакупки по 44-ФЗ на сегодняшний день проходят на 9 федеральных площадках: Сбербанк АСТ, РТС Тендер, Заказ РФ и еще нескольких других. ЭТП для закупок компаний с госучастием (торги по 223-ФЗ). Таких площадок сейчас существует не очень много (в районе 200). Каждая электронная торговая площадка по 223-ФЗ имеет свои правила для проведения закупок как для заказчиков, так и для поставщиков — на разных площадках правила могут различаться. Однако сейчас разрабатывается единый регламент для таких площадок. ЭТП для закупок коммерческих компаний. Коммерческие закупки на таких ЭТП не имеют строгого регламента, однако компании при создании и запуске такой системы в работу предпочитают установить единый алгоритм проверки и верификации каждого поставщика перед допуском его к торгам (комплаенс). Многие организации предпочитают проводить закупки именно через эти площадки, поскольку это позволяет оптимизировать расходы компании.

Преимущества собственной электронной торговой площадки

Собственная B2B (Би2Би) электронная торговая площадка имеет большое количество преимуществ по сравнению со сторонними ресурсами, которые используются разными компаниями для проведения закупочных процедур.

Собственная B2B платформа для закупок дает возможность владельцу решения полностью подстраивать работу площадки под себя. Это позволяет значительно оптимизировать и упростить закупочные процедуры. Владелец площадки может выбрать определенный, необходимый именно его организации функционал, подключить дополнительные модули, которые будут отвечать запросу организации. Любые варианты функционирования площадки в рамках закона доступны для собственного решения и никак не ограничены в отличие от сторонних ресурсов. Компания-разработчик AGORA (АГОРА) предлагает именно такое решение, которое может быть полностью разработано под запрос заказчика с подключением необходимых дополнительных опций. Снижение расходов. Собственная электронная торговая площадка требует вложений на первых этапах во время разработки и интеграции ее в работу, однако позволяет существенно сэкономить впоследствии — когда платформа уже будет находиться в пользовании. Например, на стороннем ресурсе требуется оплата услуг оператора, на собственной площадке таких финансовых трат не требуется. Также цены на позиции поставщиков в среднем выгоднее, чем на сторонней ЭТП на 1% и более. Удобный функционал собственной ЭТП. На своей площадке всегда можно расширить технические возможности, что дает конкурентное преимущество. Например, можно подключить электронный документооборот, цифровую подпись, оформить личный кабинет поставщика, в котором будет вся необходимая информация о закупках и заказах. Все это увеличивает производительность компании и помогает снизить лишние траты. Контроль безопасности. В отличие от сторонних площадок, где можно попасть на недобросовестного контрагента, собственная ЭТП дает возможность проверки и верификации поставщиков. Для этого существует алгоритм, в ходе которого каждый поставщик предоставляет всю необходимую информацию о себе, различные документы, которые проверяются платформой. После проверки и верификации поставщик получает возможность участвовать в торгах. Такие процедуры позволяют владельцу площадки повысить безопасность при закупках, а поставщикам — заверить свою надежность. Оптимизация процесса выбора поставщика. Площадка предоставляет возможность проводить электронные торги. В них могут принимать участие все верифицированные поставщики. Закупщики могут сравнивать цены, описание товаров, изучать рейтинг поставщиков. Контрагент, предложивший наиболее выгодное предложение, получает возможность поставлять товар для организации. Здоровая конкуренция между поставщиками. Благодаря единой системе проверки и квалификации поставщиков контрагенты оказываются в равных условиях. Торги проводят для всех, кто прошел проверку, поэтому каждый поставщик может предложить свой продукт и запросить свою цену. Таким образом, формируется здоровая конкуренция между поставщиками. Отчетность и аналитика. Собственная электронная торговая площадка обладает достаточным функционалом для ведения статистики, проведения аналитики закупочного процесса, а также для формирования отчетности, которая помогает усовершенствовать процесс закупок. Благодаря таким возможностям закупщик отслеживает работу закупочного отдела и добросовестность поставщиков, что позволяет с каждым новым разом проводить закупки эффективнее. Снижение количества ошибок. Благодаря полной автоматизации процесса закупок минимизируется количество ошибок, связанных с человеческим фактором. Недочеты и несоответствия в документах, которые неизбежны были раньше, полностью нивелируются благодаря интеграции площадки с электронным документооборотом.

Почему ЭТП актуальны именно сейчас

Российский рынок переживает необычную для нашего времени ситуацию, которая сильно поспособствовала развитию отечественных решений для автоматизации и цифровизации различных сфер бизнеса, в числе которых закупочная деятельность компаний. Можно выделить несколько факторов, которые резко повысили спрос на разработку российских платформ для автоматизации закупок.

События 2022 года. Начавшиеся весной 2022 года события, повлекшие за собой санкции, привели к тому, что в России была очень быстро создана стратегия импортозамещения и началась разработка и внедрение отечественных решений в работу бизнеса. Поскольку большинство зарубежных компаний, которые снабжали организации ПО, ушли с рынка, нужно было экстренно найти альтернативу иностранному софту. Импортозамещение коснулось многих сфер, в том числе сферы закупок. Вендоры были готовы предложить качественные решения, чтобы автоматизировать закупки, поскольку за последние несколько лет сильно выросла компетентность отечественных разработчиков в области автоматизации и цифровизации бизнес-процессов. Например, одним из ведущих вендоров, создающих и интегрирующих решения для автоматизации закупочного процесса, является компания-разработчик AGORA.

Специалисты агентства «Эксперт РА» считают, что в ближайшие годы одним из основных направлений развития будет раскрытие потенциала российских поставщиков товаров малого и среднего бизнеса. Уход западных компаний из России открыл огромные перспективы для малого и среднего предпринимательства — ниша освободилась, поэтому отечественные контрагенты имеют большие возможности для расширения бизнеса и поставки товаров. Особенно стоит отметить, что изменения на российском рынке повлекли за собой волну востребованности решений для проведения закупок малого объема. Создание и интеграция таких платформ в работу стало одним из наиболее перспективных направлений в сфере разработки решений для автоматизации и цифровизации бизнес-процессов организаций.

Электронная торговая площадка — одно из наиболее эффективных на сегодняшний день решений для автоматизации и цифровизации всего закупочного процесса. Многие владельцы компаний отмечают преимущества этого продукта и говорят об ускорении работы закупочного отдела благодаря внедрению решения в работу. Реализация проекта по созданию и интеграции ЭТП в работу компании должна проводиться надежным вендором, поскольку качественное решение позволит сократить расходы компании в будущем. Российская компания-разработчик AGORA занимается созданием решений для автоматизации и цифровизации закупок на протяжении более, чем 10 лет, поэтому может предложить эффективный продукт в короткие сроки. Про создание собственной ЭТП на базе платформы AGORA читайте на сайте компании.

ООО «Центробит», ИНН 7713733518, КПП 771501001

Самое важное - в нашем Telegram-канале