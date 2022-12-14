«Еще один дурдом»: что думают алтайские мукомолы и хлебопеки о новой государственной системе контроля

С 1 января 2023 года в России начнется третий этап внедрения федеральной системы отслеживаемости «Зерно». Теперь ее участниками станут зернопереработчики, выпускающие муку, крупы и зерновые завтраки, а также хлебопеки, магазины и рестораны — список обширный. Пока всю необходимую информацию они могут вносить в добровольном порядке, но уже весной это станет обязательным. Примечательно, что многие из тех, кого нововведение коснется совсем скоро, ничего о ФГИС «Зерно» не слышали и толком не понимают, чем все оберется.

Как внедряют систему

Агрохолдинг «Гудвилл» знает, как работает система «Зерно» на собственном опыте. Внедрять ее начали в 2022 году, до наступления «часа Х». Подключились два крупных сельхозпредприятия в Зональном и Советском районах — для них оценка собранного урожая и внесение необходимой информации стали обязательными с 1 сентября.

Сделали это и два перерабатывающих предприятия. Это было необходимо, чтобы по всем правилам принимать зерно у сдатчиков.

Геннадий Ильичев, исполнительный директор компании, отмечает: на первых порах трудности были — электронная система зависала по четыре-пять часов в день, не позволяя в ней стабильно работать.

Были проблемы и с оперативной оценкой сельхозпродукции — в пик уборочной у «Центра оценки качества зерна» оказалось слишком много на это заявок. Но худо-бедно пережить сложный период все-таки удалось.

Геннадий Ильичев Анна Зайкова

При этом, по словам Ильичева, среди сдатчиков зерна есть те, кто в системе до сих пор не зарегистрирован. Покупать у них зерно «Гудвилл» готов, но только после того, как все процедуры будут урегулированы.

Надо сказать, что страсти вокруг ФГИС «Зерно» в аграрной среде до сих пор не утихают. В ноябре на экспетртном совете в ИД «Алтапресс» известный в Алтайском крае фермер Владимир Устинов открыто заявил: система крайне губительна.

«В это непростое время хочется, чтобы нас услышали. Мы ведь говорили: „Очнитесь, сейчас не тот момент“. Ведь без этой системы мы вырастили рекордный урожай. Чего еще нужно? Зачем нас ставят в положение на букву „Р“? Эта система больно бьет по среднему и мелкому крестьянству, которому и так нелегко. Хочется, чтобы власти все-таки одумались», — заявил Устинов.

Руководитель фермерского хозяйства Владимир Устинов. Анна Зайкова.

Кто будет следующим

Пока сельхозпредприятия со скрипом продолжают осваивать систему, к ней уже обязаны подключаться следующие участники. С 1 января 2023 года ими станут зернопереработчики, хлебозаводы и пекарни, а также магазины и рестораны, покупающие и отгружающие определенный перечень продукции.

С 1 марта эти условия будут обязательными. Вносить нужно будет сведения о рисе шелушеном, муке, крупах, крахмале, зерновых продуктах для завтрака, клейковине и глютене.

Центр агроаналитики, выступающий оператором системы, отмечает: пекарни обязаны, например, вносить сведения о погашении сопроводительных документов на муку, если покупают ее для производства. Также они обязаны оформлять в электронной системе возврат партии в случае несоответствия качества.

Автоматизированная пекарня в Белокурихе. Евгения Родочинская

Если предприятие дальше перепродает продукцию из зерна или перевозит ее — также необходимо оформлять все во ФГИС «Зерно». Исключением являются продажи физическим лицам.

Таким образом государство намерено составлять баланс входящего и исходящего объема зерна и продуктов его переработки на каждом предприятии.

Что думают хлебопеки

Ирина Королькова, директор барнаульской пекарни «Рунгисъ» и председатель Гильдии хлебопеков края, на вопрос, что она думает о новой системе, ответила честно: «Первый раз слышу».

В пекарне «Рунгисъ». Анна Зайкова

«Если все, как вы рассказываете, то это еще один дурдом», — заявила Королькова. По ее словам, самой большой проблемой станет поиск специалистов, которые будут работать в электронной системе. «У нас таких людей сейчас нет», — сообщила директор пекарни.

Между тем, обеспокоенность складывающейся ситуацией уже звучала на федеральном уровне.

В Российской гильдии пекарей и кондитеров отмечали, что из 17,5 тыс. существующих в отрасли предприятий, подавляющее большинство относится к малому и микробизнесу, для которого каждое усиление административной нагрузки чрезвычайно губительно.

В пекарне «Рунгисъ». Анна Зайкова

А все дополнительные расходы, которые придется понести предприятиям, в итоге лягут на плечи потребителей, уверены пекари.

В сентябре этот острый вопрос они обсуждали в Москве и приняли резолюцию с просьбой исключить их сектор из списка участников ФГИС «Зерно», хотя бы до 2024 года. Получили ли они ответ, неизвестно.

А есть ли польза

Виктор Красилов, отвечающий за развитие обширной потребкооперации в Алтайском крае, несмотря на все сложности уверен, что установленные нормы придется выполнять. Как говорится, закон — есть закон.

Манная крупа. CC0

Мелкая сельская потребкооперация уже пережила внедрение системы оборота алкоголя ЕГАИС и, как положено, подключилась к системе «Меркурий», отслеживающей продажу молочной продукции. «Поэтому нам уже ничего не страшно», — считает Красилов.

Но эксперт уверен: найдутся те, кто будет в любом случае работать по «серым» схемам, в обход ФГИС «Зерно».

Виктор Красилов,

председатель совета Алтайского краевого союза потребительских обществ: