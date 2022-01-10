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Экономика

Если много денег. На сколько могут повысить налоги для богатых россиян

Повысить налоги на сверхприбыль для богатых предложил депутат Госдумы Михаил Щапов. На сколько — рассказываем в нашем материале.

Налоги. Налоговая практика. ФНС.
Налоги. Налоговая практика. ФНС.
Nalog.ru
1
На сколько Щапов предлагает повысить налоги для богатых?

Щапов считает, что для россиян, чей доход больше 10 млн рублей в год, следует поднять ставку НДФЛ до 25%, а для сверхприбыли — до 40−50%. Об этом депутат заявил в беседе с URA.RU.

2
Тогда для кого нужно снизить налоги?

Снизить налоги до 0−5% Михаил Щапов предлагает для тех, кто получает сумму, равную или ниже МРОТ.

Деньги. Налоги.
Деньги. Налоги.
Pixabay.com
3
А для чего менять систему налогообложения?

Изменения в системе налогообложения, подчеркнул Щапов, помогут снизить социальную напряженность.

«Сейчас основной социальный разлом — это колоссальный разрыв в доходах граждан. Санитарка в удаленном поселке получает 10−15 тыс. рублей в месяц, а член правления крупного банка — десятки и сотни миллионов рублей. Людей это раздражает, особенно когда потом выясняется, что у этого члена правления банк довели до банкротства, от которого в итоге пострадали обычные вкладчики», — сказал он.

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