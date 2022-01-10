Если много денег. На сколько могут повысить налоги для богатых россиян

Щапов считает, что для россиян, чей доход больше 10 млн рублей в год, следует поднять ставку НДФЛ до 25%, а для сверхприбыли — до 40−50%. Об этом депутат заявил в беседе с URA.RU.
Снизить налоги до 0−5% Михаил Щапов предлагает для тех, кто получает сумму, равную или ниже МРОТ.
Изменения в системе налогообложения, подчеркнул Щапов, помогут снизить социальную напряженность.
«Сейчас основной социальный разлом — это колоссальный разрыв в доходах граждан. Санитарка в удаленном поселке получает 10−15 тыс. рублей в месяц, а член правления крупного банка — десятки и сотни миллионов рублей. Людей это раздражает, особенно когда потом выясняется, что у этого члена правления банк довели до банкротства, от которого в итоге пострадали обычные вкладчики», — сказал он.