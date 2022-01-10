Если много денег. На сколько могут повысить налоги для богатых россиян

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А для чего менять систему налогообложения?

Изменения в системе налогообложения, подчеркнул Щапов, помогут снизить социальную напряженность.

«Сейчас основной социальный разлом — это колоссальный разрыв в доходах граждан. Санитарка в удаленном поселке получает 10−15 тыс. рублей в месяц, а член правления крупного банка — десятки и сотни миллионов рублей. Людей это раздражает, особенно когда потом выясняется, что у этого члена правления банк довели до банкротства, от которого в итоге пострадали обычные вкладчики», — сказал он.