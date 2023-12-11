"Это был холодный душ": руководитель "Союзмолоко" Артем Белов рассказал о спасении алтайских переработчиков

За последние 20 лет в Алтайском крае не было построено ни одного предприятия по сушке молока. Об этом на прошлой неделе на заседании в Барнауле сообщил генеральный директор объединения "Союзмолоко" Артем Белов. Этот продукт с точки зрения экспорта Белов считает наиболее перспективным.

По итогам 2023 года экспорт молочных продуктов из России увеличится на 15%, отмечает эксперт. Так, за пределы страны уехало 13,5 тыс. тонн обезжиренного сухого молока и более 25 тыс. тонн молочной сыворотки.

Это порядка 10% от общероссийского производства.

"Экспорт становится важнейшей историей. Многие говорят, что российское молоко не конкурентоспособное на мировых рынках. Но, могу заверить, это далеко не так. Поставками на экспорт занимаются компании из центральной части страны. Единственным фактором, который будет нас лимитировать - это качество сырья и самой переработки", - отметил Артем Белов.

На молочном заводе в шипуновской колонии-поселении. Ирина Пергаева

По его словам, стандарты качества молочной продукции даже внутри страны разные. "Мы, например, не можем сформировать партию, которая будет интересна для Алжира. Хотя они готовы дать хорошую цену. С качественном продукции проблемы", - отметил эксперт.

Руководитель "Союзмолоко" отмечает: в такое направление, как сушка молока, в Сибири не вкладываются средства. Хотя за последние пять лет в центральной России были с нуля реализованы десятки подобных проектов.

"Мы уже обсуждали с коллегами, что Алтайском крае за 20 лет не было ни одного подобного проекта, который можно было бы отнести не к модернизации, а именно строительству с нуля", - сообщил Артем Белов.

На экспериментальном молочной заводе "Алтайского НИИ сыроделия" Олег Богданов

Что пережил рынок

В 2023 году молочный рынок переживал не самые лучшие времена. В начале года переработчики столкнулись с серьезнейшей затоваркой продукцией. В целом по России складские запасы увеличились на 20-25%.

В Алтайском крае этот показатель оказался значительно выше. Цена на товарное молоко в этот же период серьезно снижалась. "Это был холодный душ", - сказал Артем Белов.

Эксперт считает, что спустя пять месяцев ситуация начала выправляться. Сейчас "палочкой-выручалочкой" для переработчиков он считает рост реальных доходов населения. По его мнению, такого явного тренда в стране не наблюдалось с 2011 года.