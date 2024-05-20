«Это вам не шаурму крутить». Молодой агроном рассказал, почему остановил выбор на сельском хозяйстве

Агропромышленный комплекс не только Алтайского края, но и страны в целом испытывает острый кадровый голод. Выпускники профильных вузов и сузов, получив корочки, неохотно идут трудиться в сельскохозяйственную отрасль. Вот и по подсчетам молодого агронома компании «Русское поле» Новичихинского района Ильи Коломейца, из 60 человек, поступавших с ним на один поток в Алтайский аграрный университет, по специальности работают всего пятеро.

Про это в учебниках не написано

- Илья, приведенная тобой статистика весьма печальная. Почему же ты выбрал аграрную отрасль?

- Сельское хозяйство лейтмотивом прошло через мое детство. Отец (Андрей Коломеец, руководитель компании «Русское поле») фермерствует уже более 30 лет. Пацаном брал меня в поля. Рассказывал, какие выращивает культуры, что такое севооборот, чем одна пашня отличается от другой.

Мне было любопытно, но не более. Не скажу, что прямо загорелся и понял, что это мое призвание. Рассматривал и другие варианты. Например, медицину. Но к окончанию школы, все же решил поступать в аграрный вуз. И не прогадал.

Учиться было легко, потому что кое-какой багаж теоретических знаний уже имел, а когда теория наложилась на практику, стало еще и интересно. Одно дело - севооборот в тетрадке чертить, там все правильно, красиво получается. Другое - в поле. То пролезть не можешь, потому что слякоть стоит, то снег в посевную выпал. И все время какие-то непредсказуемые накладки происходят, про которые в учебниках не написано.

Посевная. Новичихинский район. Дмитрий Лямзин.

- Тем не менее, знания, полученные в вузе, стали не лишними?

- Безусловно. Мог бы ограничиться бакалавриатом, остальному учиться, как говорится, в полевых условиях. Но окончил еще и магистратуру, собираюсь в аспирантуру.

Сейчас сельское хозяйство развивается динамично. Меняются технологии, подходы к земледелию. Знания лишними быть не могут. К тому же зима в Сибири длинная, будет время и за учебниками посидеть.

Илья Коломеец, агроном компании "Русское поле". Дмитрий Лямзин.

Чистое зернышко

- Известно, что «Русское поле» не гонится за большими объемами, придерживаясь бережливого земледелия. Молодое поколение в твоем лице поддерживает эту традицию?

- Полностью. Как и отец считаю, что нужно с заботой относиться к земле, а не вытягивать из нее все соки в погоне за прибылью. Мы практически не применяем химические средства защиты в качестве профилактики. Для нас это, как пожарная команда. Стараемся использовать биопрепараты. Да, это дорого, да, больше заморочек, есть различные нюансы, чтобы соблюсти все условия.

Такой подход к земледелию не дает каких-то бонусов в виде богатого урожая, снижения себестоимости. Здесь скорее играет роль человеческий фактор, принципиальная позиция папы. У нас душа спокойна за то, что не гробим землю и продукцию стараемся вырастить экологичную. Да, она затем перемешается в общем бункере, но мы-то знаем, что там есть наше чистое зернышко.

Посевная. Новичихинский район. Дмитрий Лямзин.

Пока не до новаторства

- Тебе, как молодому агроному, удается привносить на предприятие новаторские идеи?

- Честно, пока не до новаторства. Нужно освоить то, что уже отработано. Хотя задумки есть. Хотелось бы поработать с микоризой. Если коротко, то это симбиозный процесс, при котором микоризные грибы и корни растений создают благоприятную среду в почве.

Также интересна технология «точного» или как еще называют «умного» земледелия, когда семенной материал и удобрения вносятся с учетом таких факторов, как рельеф пашни, состав почвы, содержание в ней питательных элементов, влаги.

Это не ноу-хау, многие сельхозпредприятия уже применяют ее. Думаю, и мы придем к этому. В этом вопросе главное переломить некоторый консерватизм, присущий моим старшим коллегам-родственникам.

Посевная. Новичихинский район. Дмитрий Лямзин.

- Чем запомнилась тебе нынешняя посевная?

- За несколько лет, что работаю в хозяйстве, это первая весна, когда в почве влаги с переизбытком. В начале мая сельхозтехника могла зайти не на все участки, так как земля налипала на рабочие органы. Но это рабочие, решаемые вопросы. Сроки сдвинулись, но не критически. Успели. К тому же в этом сезоне подсократили посевные площади. Почти тысячу гектаров неудобицы вывели из оборота. Обрабатывать их каждый год смысла нет. Ненужные как физические, так и материальные затраты. В перспективе засеем эти участки многолетними травами.

Тишина и благодать

- Илья, можешь назвать ключевую проблему «Русского поля»? Если да то, какие варианты ее решения ты видишь?

- Главная проблема - это кадры. Но идеи, как ее решить, увы, у меня нет. Старшее поколение дорабатывает, а молодежь не идет в сельское хозяйство. Когда поступал в АГАУ, нас на потоке было 60 человек, окончили вуз 13, по специальности работают от силы пять.

Недавно встретил однокурсника. Он в Барнауле шаурму крутит. Его все устраивает. Привлекать мигрантов или привозить людей работать вахтовым методом, на мой взгляд, не вариант. Отработают сезон, технику угробят и уедут. А там хоть трава не расти. Печальный опыт у коллег был.

Илья Коломеец, агроном компании "Русское поле". Дмитрий Лямзин.

- Захочет к вам приехать работать молодой специалист или механизатор, что можете им предложить?

- В плане заработной платы уж точно не обидим. Те, кто добросовестно трудятся, и зарабатывают прилично. Если есть необходимость, то и с жильем поможем. Такая практика есть. Мы ценим наших сотрудников и стараемся создать условия, чтобы им было комфортно жить и работать.

- Молодым людям хочется иметь помимо заработка и доступную социально-бытовую инфраструктуру. Но этот вопрос уже не в компетенции сельхозпредприятия.

- Вот я, например, родом из небольшого села Павловка, но живу в райцентре, где есть школа, детский сад, больница, спортивные секции и прочие учреждения. Полчаса пути - и на рабочем месте. Никакого дискомфорта в этом плане не чувствую. По сравнению с жизнью в городе, здесь для меня благодать - тишина, покой, никакой суеты.

- А на твоей малой родине, в Павловке осталась молодежь?

- Практически нет. Все более-менее работящие разъехались кто куда. Живут в основном пенсионеры. Умирает Павловка, как и многие маленькие села. Но, вероятно, это неизбежный процесс.

- Последний вопрос, какими качествами, на твой взгляд, должен обладать агроном?

- Уметь работать в режиме многозадачности. В полеводческий сезон работа кипит. Нужно успеть везде, учесть все и ни чего не упустить.

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