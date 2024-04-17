Ежегодная встреча пройдет в Барнауле

В программе мероприятия: выставочные стенды партнеров с новинками оборудования, мастер-классы, подарки, развлекательная программа.
Место: банкетный зал «Кафе в парке», г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 12в, к.2 (на территории Парка спорта Алексея Смертина)
Сбор гостей в 15:00.
Партнерами встречи ДюймПРО стали:
- Uni-Fitt (Юни-Фитт) — арматура, трубопроводы;
- Baxi (Бакси) — отопительное оборудование;
- Fondital (Фондиталь) — отопительное оборудование;
- Рexay — инженерное оборудование;
- Wilo (Вило)– насосное оборудование;
- METEOR (Метеор) — отопительное оборудование;
- САНТЕХМАСТЕР ГРУПП — сантехническое оборудование.
Регистрация обязательна! По тел.: +7 (3852) 555-595, +7-961-994-6331 (мессенджер) Елена
16+
23 апреля 2024 года в Барнауле состоится DuimPRO-2024.
Источник: компания «Стройинжиниринг».
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