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Ежегодная встреча пройдет в Барнауле

23 апреля 2024 года в Барнауле состоится DuimPRO-2024 (ДюймПРО-2024) — встреча представителей крупнейших компаний российского рынка инженерной сантехники с профессиональными монтажниками и проектировщиками Алтайского края.

23 апреля 2024 года в Барнауле состоится DuimPRO-2024.
23 апреля 2024 года в Барнауле состоится DuimPRO-2024.
Источник: компания «Стройинжиниринг».

В программе мероприятия: выставочные стенды партнеров с новинками оборудования, мастер-классы, подарки, развлекательная программа.

Место: банкетный зал «Кафе в парке», г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 12в, к.2 (на территории Парка спорта Алексея Смертина)

Сбор гостей в 15:00.

Партнерами встречи ДюймПРО стали:

  • Uni-Fitt (Юни-Фитт) — арматура, трубопроводы;
  • Baxi (Бакси) — отопительное оборудование;
  • Fondital (Фондиталь) — отопительное оборудование;
  • Рexay — инженерное оборудование;
  • Wilo (Вило)– насосное оборудование;
  • METEOR (Метеор) — отопительное оборудование;
  • САНТЕХМАСТЕР ГРУПП — сантехническое оборудование.

Регистрация обязательна! По тел.: +7 (3852) 555-595, +7-961-994-6331 (мессенджер) Елена

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23 апреля 2024 года в Барнауле состоится DuimPRO-2024.
23 апреля 2024 года в Барнауле состоится DuimPRO-2024.
Источник: компания «Стройинжиниринг».

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