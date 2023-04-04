Факторинг, ABL и другие некредитные инструменты. Чем ПСБ помогает алтайскому бизнесу

Курс на факторинг

— Расскажите , какие новые продукты для бизнеса появились в ПСБ?

— Недавно мы предложили агентский факторинг, который вызывал активный отклик у бизнеса Алтайского края, и уже на протяжении двух лет его показатели в дополнительном офисе «Алтайский» ПСБ устойчиво растут.

Суть агентского факторинга заключается в том, что клиентом банка становится покупатель, а банк по его поручению оплачивает товар поставщику. Покупатель же в оговоренные с банком сроки выплачивает ему долг. Такая схема применяется в случае, когда поставщик не готов давать отсрочку или просит оплату авансом.

То есть, при классическом факторинге банк финансирует поставщика, а при агентском — покупателя. При традиционном факторинге банк заключает договор с поставщиком и финансирует его отгрузки в адрес покупателя. При агентском — банк оплачивает товар поставщику по поручению покупателя и заключает договор непосредственно с ним.

Сегодня факторинг — одна из наиболее востребованных услуг на российском банковском рынке. ПСБ оказывает ее крупному, среднему и малому бизнесу. На протяжении многих лет банк не только остается в числе лидеров на рынке, но и предлагает новые направления развития в этом сегменте.

ABL-финанси­рование

— Какие еще некредитные инструменты , помимо факторинга , предлагает ПСБ?

— Кроме агентского факторинга, наш банк внедряет новый вид финансирования — ABL. Ключевым отличием ABL-финансирования от прочих видов факторинга является постановка на баланс или приобретение банком CMD готовой продукции клиента до момента ее реализации конечному покупателю. При этом фактически продукция хранится на складах — на основании договора ответственного хранения.

Последние годы крупный бизнес демонстрирует растущую потребность в некредитных и коммерческих формах финансирования операционной деятельности. Наша продуктовая линейка развивалась вслед за этим спросом, и теперь мы можем предложить решения не только для стимулирования продаж и закупок, но и для финансирования запасов и склада готовой продукции. Последнее как раз обеспечивают ABL-программы.

Главное отличие ABL от кредитов и классического факторинга состоит в том, что оценивается не финансовое состояние компании или объем платежных поручений, а ее ликвидные активы.

— В чем заключаются преимущества ABL?

— Этот формат открывает дополнительные возможности по привлечению финансирования, улучшает структуру баланса, позволяет формировать сезонные запасы по выгодным ценам. Фактический контроль над активами при этом сохраняется. Также преимуществами выступают снижение запасов сырья и/или готовой продукции на балансе и отсутствие залога.

Авто Факторинг

— У ПСБ есть такой интересный продукт , как Авто Факторинг. Что это за продукт и кому он доступен?

— Авто Факторинг — это коммерческое финансирование для автодилеров, аналог ABL-факторинга. Схема его работы основана на приобретении фактором транспортных средств для реализации (обратного выкупа) дилерами. Последние при этом получают все вышеперечисленные преимущества ABL-финансирования.

Транспортные средства в рамках Авто Факторинга могут выкупаться как у дилера с обязательством обратного выкупа, так и у поставщика в интересах дилера. Финансирование может быть направлено на покупку новых машин, запчастей, текущего склада (включая ТС с пробегом, с последующим выкупом), а также зданий дилерских центров и оборудования с последующей передачей в аренду/выкупом.

Логика ABL-финансирования позволяет реализовать сделку как на этапе закупки дилером, так и при передаче продукции конечным покупателям. И в том и в другом случае, ключевым отличием от всех прочих видов факторинга является постановка на баланс фактора транспортных средств (сервисного оборудования, запчастей). При этом фактически они хранятся на складах дилера.

Инструмент , необходимый бизнесу

— Почему ПСБ так фокусируется на факторинге?

— Потому что одно из стратегических направлений работы нашего банка — это поддержка деятельности малого и среднего бизнеса. Услуга факторинга же очевидно выгодна для наших клиентов из этого сегмента. Факторинг от ПСБ позволяет бизнесу эффективно управлять денежными потоками, увеличивая тем самым товарооборот, прибыльность и ликвидность. Во многих случаях эта услуга выгоднее, чем традиционное кредитование.

Это наглядно показал опыт прошлого года: предпринимателям не хватало инструментов краткосрочного финансирования оборотных средств без дополнительной нагрузки на кредитный портфель компании, и именно факторинг стал для бизнеса одним из таких инструментов.

ДО «Алтайский» Сибирского филиала ПСБ

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