Факторинг в условиях санкций

Факторинговая компания может решить проблему с международными расчетами за поставки товаров. С февраля 2022 года эта услуга стала актуальнее, за счет чего объем рынка факторинга в России заметно увеличился. О преимуществах факторинга в условиях санкций для российских поставщиков и импортеров товаров — в этой статье.

Суть факторинга и его преимущества

Многие компании время от времени сталкиваются с нехваткой финансовых ресурсов, необходимых для стабильности и развития. Если компания продает товары или услуги на условиях отсрочки платежа, то она может увеличить свой оборотный капитал с помощью факторинга.

Факторинг предлагает финансирование под уступку права требования долга с дебиторов компании, а также помогает эффективнее управлять дебиторской задолженностью.

В факторинговой сделке — три стороны:

фактор — факторинговая компания или другая финансовая организация;

клиент — производитель / поставщик товаров или услуг;

дебитор клиента — покупатель , который покупает товары или услуги с отсрочкой платежа.

После поставки товаров на условиях отсрочки платежа поставщик может обратиться к фактору за финансированием, подкрепив запрос данными о проведенной сделке. Фактор оплатит до 100% от стоимости сделки поставщику и возьмет на себя дальнейшие заботы по получению денег с его покупателя. Когда придет срок оплаты, фактор получит деньги напрямую с покупателя.

Преимущества такой схемы для поставщика:

быстрое получение денег за поставку;

возможность давать покупателям отсрочку без ущерба стабильности;

снижение рисков неоплаты , благодаря проверке покупателей фактором.

Кому доступен факторинг в международных сделках

Производителям и поставщикам , которые продают товары в другие страны на условиях отсрочки платежа. Такой вид факторинга называется экспортным.

которые продают товары в другие страны на условиях отсрочки платежа. Такой вид факторинга называется экспортным. Импортерам , которые хотят своевременно оплачивать поставки от зарубежных поставщиков , но при этом иметь возможность получить дополнительную отсрочку. В этом случае фактор переводит деньги поставщикам покупателя сразу после поставок , а покупатель через некоторое время рассчитывается с фактором. Такой формат факторинга называется агентским.

Независимость международного факторинга от санкций

Расчеты в рублевой зоне в рамках факторинга доступны всем.

Санкции со стороны Европы и США, накладывающие ограничения на крупные российские банки, не затрагивают их трехсторонние факторинговые сделки в рублевой зоне — можно продолжать расчеты в национальной валюте.

Есть факторы , которых не коснулись ограничения

Фактор — это не обязательно компания с банковской лицензией. Фактором может быть любая финансовая организация, поэтому существуют факторы, которые никак не связаны с санкционными банками — их возможности вовсе не ограничиваются санкциями.

Процедура расчетов проще и более предсказуема

Процесс согласования сделок между контрагентами из разных стран происходит проще, если расчет идет не между банковскими счетами контрагентов, а через факторинговые компании — для них процедура расчетов упрощена. Дело в том, что все проверки на соответствие законодательным нормам, которую банки совершают только в момент платежа, факторы проделывают заранее. Это гарантирует быструю и надёжную передачу денег.

Повод воспользоваться факторингом внутри страны

Вторым поводом воспользоваться факторингом в условиях санкций стали государственные меры поддержки, предлагающие субсидирование процентной ставки по факторингу для поставщиков целевых отраслей, участвующих в программе импортозамещения.

Также выгодные условия на факторинг были предложены в качестве поддержки малого и среднего бизнеса на территории Москвы.

Эти меры сделали факторинг наиболее выгодным инструментом для получения финансирования.

Сегодня факторинг удобен не только своей гибкостью в условиях ограничений, но и цифровыми возможностями. Благодаря использованию современных технологий, услуги факторинга становятся ближе и прозрачнее. Заключить договор факторинга, получать финансирование и отслеживать факторинговые операции можно без визитов в офис — это удобно для регионального бизнеса.