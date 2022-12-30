Факторинг в условиях санкций

Суть факторинга и его преимущества
Многие компании время от времени сталкиваются с нехваткой финансовых ресурсов, необходимых для стабильности и развития. Если компания продает товары или услуги на условиях отсрочки платежа, то она может увеличить свой оборотный капитал с помощью факторинга.
Факторинг предлагает финансирование под уступку права требования долга с дебиторов компании, а также помогает эффективнее управлять дебиторской задолженностью.
В факторинговой сделке — три стороны:
- фактор — факторинговая компания или другая финансовая организация;
- клиент — производитель / поставщик товаров или услуг;
- дебитор клиента — покупатель, который покупает товары или услуги с отсрочкой платежа.
После поставки товаров на условиях отсрочки платежа поставщик может обратиться к фактору за финансированием, подкрепив запрос данными о проведенной сделке. Фактор оплатит до 100% от стоимости сделки поставщику и возьмет на себя дальнейшие заботы по получению денег с его покупателя. Когда придет срок оплаты, фактор получит деньги напрямую с покупателя.
Преимущества такой схемы для поставщика:
- быстрое получение денег за поставку;
- возможность давать покупателям отсрочку без ущерба стабильности;
- снижение рисков неоплаты, благодаря проверке покупателей фактором.
Кому доступен факторинг в международных сделках
- Производителям и поставщикам, которые продают товары в другие страны на условиях отсрочки платежа. Такой вид факторинга называется экспортным.
- Импортерам, которые хотят своевременно оплачивать поставки от зарубежных поставщиков, но при этом иметь возможность получить дополнительную отсрочку. В этом случае фактор переводит деньги поставщикам покупателя сразу после поставок, а покупатель через некоторое время рассчитывается с фактором. Такой формат факторинга называется агентским.
Независимость международного факторинга от санкций
- Расчеты в рублевой зоне в рамках факторинга доступны всем.
Санкции со стороны Европы и США, накладывающие ограничения на крупные российские банки, не затрагивают их трехсторонние факторинговые сделки в рублевой зоне — можно продолжать расчеты в национальной валюте.
- Есть факторы, которых не коснулись ограничения
Фактор — это не обязательно компания с банковской лицензией. Фактором может быть любая финансовая организация, поэтому существуют факторы, которые никак не связаны с санкционными банками — их возможности вовсе не ограничиваются санкциями.
- Процедура расчетов проще и более предсказуема
Процесс согласования сделок между контрагентами из разных стран происходит проще, если расчет идет не между банковскими счетами контрагентов, а через факторинговые компании — для них процедура расчетов упрощена. Дело в том, что все проверки на соответствие законодательным нормам, которую банки совершают только в момент платежа, факторы проделывают заранее. Это гарантирует быструю и надёжную передачу денег.
Повод воспользоваться факторингом внутри страны
Вторым поводом воспользоваться факторингом в условиях санкций стали государственные меры поддержки, предлагающие субсидирование процентной ставки по факторингу для поставщиков целевых отраслей, участвующих в программе импортозамещения.
Также выгодные условия на факторинг были предложены в качестве поддержки малого и среднего бизнеса на территории Москвы.
Эти меры сделали факторинг наиболее выгодным инструментом для получения финансирования.
Сегодня факторинг удобен не только своей гибкостью в условиях ограничений, но и цифровыми возможностями. Благодаря использованию современных технологий, услуги факторинга становятся ближе и прозрачнее. Заключить договор факторинга, получать финансирование и отслеживать факторинговые операции можно без визитов в офис — это удобно для регионального бизнеса.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!