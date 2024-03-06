6 марта
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Экономика
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Федеральная франшиза барбершопов BarbarossA для построения выгодного бизнеса

Как часто при желании открыть собственный бизнес люди откладывают реализацию в долгий ящик. Основная причина — страх. Даже при наличии капитала многие не знают, с чего начать путь, как сократить вероятность убытков и получать прибыль уже в первые месяцы. Если вы хотите развиваться в сфере баршепов, то отличным решением станет покупка федеральной франшизы BarbarossA. Это прочный «фундамент», на основании которого вы сможете построить успешный бизнес в любом населенном пункте.

Федеральная франшиза барбершопов BarbarossA для построения выгодного бизнеса.
Федеральная франшиза барбершопов BarbarossA для построения выгодного бизнеса.
Фото представлено компанией Барбаросса.

Открытие барбершопа BarbarossA (Барбаросса) после покупки франшизы ведется на основании готового бизнес-плана. Он прошел проверку на практике и доказал свою эффективность. Все вопросы, начиная с подбора помещения, заканчивая обучением сотрудником, продвижением, решает центральный офис. Такой подход позволяет минимизировать риски и выйти на окупаемость до 18 месяцев. Не нужно самостоятельно создавать бизнес-план, придумывать эффективную маркетинговую стратегию и решать другие вопросы. При покупке франшизы барбершопа каждый клиент получает комплексную помощь и поддержку, что помогает на начальном этапе свести к минимуму все риски.

Что вы получаете после покупки франшизы

Франшиза барбершопа BarbarossA — это рабочая прибыльная бизнес-модель, которую можно адаптировать в любом городе. Популярность салонов для мужчин нарастает. Спрос отмечается как в крупных, так и в небольших городах. Но эта ниша пока полностью не заполнена, поэтому самое время создавать бизнес и развивать его. При должном подходе парикмахерская уже в первый месяц будет приносить доход. После покупки франшизы, если вы будете следовать всем рекомендациям центрального офиса, каждый месяц к вам будет приходить порядка 200 новых клиентов.

Открыть парикмахерскую после покупки франшизы проще, так как вы получите полный перечень стандартов для обучения сотрудников. Помощь оказывается даже на этапе поиска и ремонта помещения. Сотрудники помогут подобрать помещение для салона с хорошим трафиком. Также предоставляется полный комплект косметических и расходных материалов. Благодаря этому, ваш барбершоп будет пользоваться популярностью, увеличивать клиентскую базу. Преимущества этого бизнеса — возможность постоянного масштабирования и наращивания прибыли.

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