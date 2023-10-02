Герман Греф: природа должна признаваться в качестве актива, который будет поддерживаться и управляться на горизонте столетий

Каждая страна должна определить свой набор показателей, которые будут отражать состояние и взаимодействие природы и общества. Качественная навигационная система — минимум, необходимый для того, чтобы преодолеть текущие вызовы. Об этом президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил на пленарном заседании «От экологии мышления к экологическому суверенитету» на международном форуме «Эко Алтай. Нить природы».

В деловом мероприятии также приняли участие Глава Республики Алтай Олег Хорохордин; руководитель Федеральной службы РФ по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова; Председатель Комитета Государственной Думы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин и другие представители власти и научно-экспертного сообщества.

В приветственном слове президент банка подчеркнул, что люди — главные бенефициары даров природы, которые при этом генерируют и самую большую нагрузку на экосистемы. Уже сегодня общество переживает глобальные потрясения, прежде всего климатические, в основе которых лежит человеческая деятельность: последние восемь лет стали самыми горячими за историю наблюдений, а четверть биоразнообразия планеты находится под угрозой исчезновения. По его словам, человечество осознало истоки происхождения экологического кризиса и пытается найти новые способы гармонизации взаимоотношений с природой.

Герман Греф,

президент, председатель правления Сбербанка:

Нам в первую очередь нужно создать свой набор показателей, которые будут отражать реальное состояние природы и взаимодействие человека с ней. Создание такой качественной навигационной системы — это тот минимум, необходимый, чтобы получать адекватную и точную обратную связь от окружающей среды и принимать правильные решения.

Природа, добавил Герман Греф, должна признаваться в качестве актива, который будет поддерживаться и управляться на горизонте столетий. И качество жизни людей в будущем будет определяться именно этим ключевым параметром. Необходимо обращать внимание не только на материальный прогресс, но и на ESG-индикаторы качества жизни человека. Соседние страны уже движутся по этому пути. Например, Академия наук КНР предложила новый показатель — показатель валового экосистемного продукта.

Герман Греф,

президент, председатель правления Сбербанка:

Что касается России, наш потенциальный вклад в решение глобальной проблемы сохранения природы уникален. Росстат оценил стоимость природных ресурсов в нашей стране в 104 трлн рублей. Это 19% всех национальных богатств страны. И очевидно, что мы должны очень бережно этим пользоваться.

Президент банка отдельно остановился на роли и значении Алтая в развитии экологической повестки. Сбер сегодня активно вкладывается в развитие внутреннего туризма для того, чтобы открыть регион для жителей страны. Банк преследует две ключевые цели: сохранение культурных и исторических традиций алтайского народа и сохранение и оздоровление природы.

В качестве примера ответственного отношения к природе Герман Греф привёл работы по оздоровлению озера Манжерок, которое деградировало из-за слабого водообмена. На восстановление озера планируется потратить 800 млн рублей, из которых половину суммы обеспечивает Сбер. На текущий момент 59% озера уже очищено, первозданный вид водоём приобретёт в ближайшие два-три года. Кроме того, на озере планируется обустроить пляж.

Герман Греф также отметил, что банк активно принимает участие в высадке леса, в том числе в Республике Алтай, восстанавливает ценные породы рыб в реках региона, а также оцифровывает экотропы ― уже сейчас 15 маршрутов занесены в онлайн-карты 2GIS.

Герман Греф,

президент, председатель правления Сбербанка:

В этом году мы принимаем новую стратегию ESG*. И мы хотим существенно расширить наше участие во всех элементах, в первую очередь в части social. Вместе с правительством мы подготовили целый комплекс документов, чтобы Россия была одной из ключевых стран мира не только по размеру территории, но и по потенциалу для решения экологических проблем. Мы полагаем, что социальная ответственность — это неотъемлемая часть деятельности крупных компаний.

Международный форум «Эко Алтай. Нить природы» проходил 29–30 сентября 2023 года в Горно-Алтайске во всесезонном курорте Сбера «Манжерок». Мероприятие уже стало площадкой для инновационных стратегий и новых ESG-практик, направленных на устойчивое развитие и сохранение экологического баланса. Организаторы форума — Правительство Республики Алтай, Фонд Росконгресс и АНО «Центр развития Республики Алтай». Сбер выступил партнёром деловой программы.

* Экология, социальная политика и корпоративное управление.