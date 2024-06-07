Герман Греф заявил об адаптации российского бизнеса к сложившимся в экономике условиям

Опросы бизнеса показывают, что компании видят некоторое улучшение экономической ситуации, но дефицит кадров, доступ к технологиям, ограничения по внешнеэкономической деятельности осложнили их работу за последнее время… Но тем не менее, текущая экономическая ситуация бизнесом в 60% случаев оценивается лучше, чем год назад. Это говорит о том, что бизнес адаптировался к текущим условиям, — сказал он.