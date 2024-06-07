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Экономика

Герман Греф заявил об адаптации российского бизнеса к сложившимся в экономике условиям

На деловом завтраке, прошедшем в рамках Петербургского международного экономического форума, глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что российский бизнес адаптировался к нынешним условиям в экономике. По его словам, в 60% случаев предприниматели считают, что ситуация за год улучшилась.

Сбербанк.
Сбербанк.
Источник: Пресс-служба ПАО Сбербанк.

Опросы бизнеса показывают, что компании видят некоторое улучшение экономической ситуации, но дефицит кадров, доступ к технологиям, ограничения по внешнеэкономической деятельности осложнили их работу за последнее время… Но тем не менее, текущая экономическая ситуация бизнесом в 60% случаев оценивается лучше, чем год назад. Это говорит о том, что бизнес адаптировался к текущим условиям, — сказал он.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в 2024 году: "Основа многополярного мира — формирование новых точек роста".

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