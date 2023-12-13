ГК Алгоритм и Альфа-Банк договорились о сотрудничестве в рамках ЖК Прайм

Средства предполагается направить на строительство жилого комплекса "Прайм",располагающегося по адресу Павловский тракт 196 а, и состоящего из трех жилых корпусов со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения. Корпус №1 будет представлен двумя 17 этажными блок-секциями. Корпуса №2 и №3 будут представлены стильными 10-этажными объемами, состоящими из трех жилых блок-секций.

Cотрудничество с банком позволяет нашей компании предлагать покупателям более широкие возможности при приобретении жилья и выбору механизма его оплаты. Сегодня Альфа-Банк финансирует строительство нескольких наших объектов. В этой связи, гарантией безопасности сделки для будущих дольщиков является не только репутация ГК Алгоритм как надёжного застройщика, но и условия финансирования с использованием счетов эскроу в Альфа-Банке, — прокомментировала директор ГК Алгоритм Ксения Белоусова.