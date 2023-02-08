Глава алтайского минпромэнерго назвал 10 лучших примеров импортозамещения в 2022 году

Министр отметил рост производства продукции, которая уже выпускалась предприятиями региона, и на которую увеличился спрос из-за сокращения поставок из-за рубежа.
В качестве примера Вячеслав Химочка привел топливные системы и форсунки Алтайского завода прецизионных изделий, продукцию «Ренессанс Косметик», а также алтайского химпрома.
Кроме того, чиновник указал на локализацию производства ряда компонентов для конечных изделий.
Вячеслав Химочка,
глава минпромэнерго АК:
Если раньше на сельхозтехнику устанавливались колесные диски, привезенные из других стран, то сейчас Барнаульским заводом прессового оборудования организовано единственное в стране производства колесных дисков больших диаметров для сельхозтехники.
Импортозамещение. Топ-10
построен в Рубцовске. Здесь будут выпускать узлы, комплектующие и запчасти для производителей сельхозтехники.
расширил производство почвообрабатывающих посевных комплексов «FEAT». Это собственная разработка предприятия, экспортируемая в дружественные государства.
начали выпускать подшипниковые узлы на замену ввозившимся ранее из Канады и S-образной стойки, которую до этого приходилось покупать в Западной Европе.
начал выпуск зерносушилок, силосов для хранения зерна (взамен американских), агрегата для внесения жидких удобрений (ликвилайзер). Заводом разработана также система распознавания сорняков для обработки гербицидами в рамках точного земледелия и культиватор для технологии Strip-Till.
запустил производство граненых металлических опор освещения, ЛЭП, контактных сетей электрифицированного транспорта и мачт.
замещает форсунки и распылители концерна BOSCH.
производит 3D принтеры, необходимые для современной металлургии.
активно развивают производство отечественных систем пожаротушения. Их разработки неоднократно становились лауреатами премий Алтайского края в области науки и техники.
8 декабря запустил линию по производству графитовой фольги. Она обеспечит производство промышленных прокладочных изделий, где такая фольга используется в качестве уплотнительного элемента.
замещает известные зарубежные бренды товаров бытовой химии, бытовых моющих средств, а также косметики и парфюмерии. Продукция компании представлена в торговых сетях крупных ритейлеров.
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