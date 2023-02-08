Глава алтайского минпромэнерго назвал 10 лучших примеров импортозамещения в 2022 году

О росте производства алтайских товаров, локализации индустрии и импортозамещении рассказал глава минпромэнерго Алтайского края Вячеслав Химочка в ходе интернет-форума 7 февраля.

Министр отметил рост производства продукции, которая уже выпускалась предприятиями региона, и на которую увеличился спрос из-за сокращения поставок из-за рубежа.

В качестве примера Вячеслав Химочка привел топливные системы и форсунки Алтайского завода прецизионных изделий, продукцию «Ренессанс Косметик», а также алтайского химпрома.

Кроме того, чиновник указал на локализацию производства ряда компонентов для конечных изделий.

Вячеслав Химочка,

глава минпромэнерго АК:

Если раньше на сельхозтехнику устанавливались колесные диски, привезенные из других стран, то сейчас Барнаульским заводом прессового оборудования организовано единственное в стране производства колесных дисков больших диаметров для сельхозтехники.

Вячеслав Химочка. Анна Зайкова.

Импортозамещение. Топ-10

1 Промышленный технопарк «Юг Алтая» построен в Рубцовске. Здесь будут выпускать узлы, комплектующие и запчасти для производителей сельхозтехники.

2 «Агроцентр» расширил производство почвообрабатывающих посевных комплексов «FEAT». Это собственная разработка предприятия, экспортируемая в дружественные государства.

3 «Рубцовский завод запасных частей» и «АНИТИМ» начали выпускать подшипниковые узлы на замену ввозившимся ранее из Канады и S-образной стойки, которую до этого приходилось покупать в Западной Европе.

4 «ТД «Комплекс Агро» начал выпуск зерносушилок, силосов для хранения зерна (взамен американских), агрегата для внесения жидких удобрений (ликвилайзер). Заводом разработана также система распознавания сорняков для обработки гербицидами в рамках точного земледелия и культиватор для технологии Strip-Till.

5 «Барнаульский станкостроительный завод» запустил производство граненых металлических опор освещения, ЛЭП, контактных сетей электрифицированного транспорта и мачт.

6 «Алтайский завод прецизионных изделий» замещает форсунки и распылители концерна BOSCH.

7 «Зиас Машинери» производит 3D принтеры, необходимые для современной металлургии.

8 Бийские предприятия «Спецавтоматика» и «Источник Плюс» активно развивают производство отечественных систем пожаротушения. Их разработки неоднократно становились лауреатами премий Алтайского края в области науки и техники.

9 «Барнаульский завод АТИ» 8 декабря запустил линию по производству графитовой фольги. Она обеспечит производство промышленных прокладочных изделий, где такая фольга используется в качестве уплотнительного элемента.