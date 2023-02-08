8 февраля
Промышленность Алтая
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Экономика

Глава алтайского минпромэнерго назвал 10 лучших примеров импортозамещения в 2022 году

О росте производства алтайских товаров, локализации индустрии и импортозамещении рассказал глава минпромэнерго Алтайского края Вячеслав Химочка в ходе интернет-форума 7 февраля.

Дизельный двигатель, произведенный заводом"Барнаултрансмаш".
Дизельный двигатель, произведенный заводом"Барнаултрансмаш".
Анна Зайкова

Министр отметил рост производства продукции, которая уже выпускалась предприятиями региона, и на которую увеличился спрос из-за сокращения поставок из-за рубежа.

В качестве примера Вячеслав Химочка привел топливные системы и форсунки Алтайского завода прецизионных изделий, продукцию «Ренессанс Косметик», а также алтайского химпрома.

Кроме того, чиновник указал на локализацию производства ряда компонентов для конечных изделий.

Вячеслав Химочка,
глава минпромэнерго АК:

Если раньше на сельхозтехнику устанавливались колесные диски, привезенные из других стран, то сейчас Барнаульским заводом прессового оборудования организовано единственное в стране производства колесных дисков больших диаметров для сельхозтехники.

Вячеслав Химочка.
Вячеслав Химочка.
Анна Зайкова.

Импортозамещение. Топ-10

1
Промышленный технопарк «Юг Алтая»

построен в Рубцовске. Здесь будут выпускать узлы, комплектующие и запчасти для производителей сельхозтехники.

2
«Агроцентр»

расширил производство почвообрабатывающих посевных комплексов «FEAT». Это собственная разработка предприятия, экспортируемая в дружественные государства.

3
«Рубцовский завод запасных частей» и «АНИТИМ»

начали выпускать подшипниковые узлы на замену ввозившимся ранее из Канады и S-образной стойки, которую до этого приходилось покупать в Западной Европе.

4
«ТД «Комплекс Агро»

начал выпуск зерносушилок, силосов для хранения зерна (взамен американских), агрегата для внесения жидких удобрений (ликвилайзер). Заводом разработана также система распознавания сорняков для обработки гербицидами в рамках точного земледелия и культиватор для технологии Strip-Till.

5
«Барнаульский станкостроительный завод»

запустил производство граненых металлических опор освещения, ЛЭП, контактных сетей электрифицированного транспорта и мачт.

6
«Алтайский завод прецизионных изделий»

замещает форсунки и распылители концерна BOSCH.

7
«Зиас Машинери»

производит 3D принтеры, необходимые для современной металлургии.

8
Бийские предприятия «Спецавтоматика» и «Источник Плюс»

активно развивают производство отечественных систем пожаротушения. Их разработки неоднократно становились лауреатами премий Алтайского края в области науки и техники.

9
«Барнаульский завод АТИ»

8 декабря запустил линию по производству графитовой фольги. Она обеспечит производство промышленных прокладочных изделий, где такая фольга используется в качестве уплотнительного элемента.

10
«Ренессанс Косметик»

замещает известные зарубежные бренды товаров бытовой химии, бытовых моющих средств, а также косметики и парфюмерии. Продукция компании представлена в торговых сетях крупных ритейлеров.

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