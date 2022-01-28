28 января -13°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Главной проблемой России Медведев считает бедность

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает бедность ключевой проблемой России.

Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев.
kremlin.ru

Он разъяснил, что именно этот фактор связан с преступностью, коррупцией и проблемами здоровья нации. Такое мнение Медведев высказал в интервью российским СМИ. Некоторые его тезисы цитирует РИА Новости.

Медведев назвал проблему низких доходов, качественного образования и здравоохранения проблемой номер один в России.

Среди других вызовов политик перечислил — проблему развития экономики, коррупцию, проблемы технологического отставания, необходимость в современной инновационной экономике, пишет bfm.ru.

Медведев ответил на вопрос о возможности нового локдауна в России, пишет Lenta.ru. Локдаун на первой стадии появления коронавируса был точно необходим, поскольку в стране на тот момент еще не было вакцин и отлаженной системы кризисного реагирования, однако снова вводить подобные меры бессмысленно. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость