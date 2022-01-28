Главной проблемой России Медведев считает бедность

Он разъяснил, что именно этот фактор связан с преступностью, коррупцией и проблемами здоровья нации. Такое мнение Медведев высказал в интервью российским СМИ. Некоторые его тезисы цитирует РИА Новости.

Медведев назвал проблему низких доходов, качественного образования и здравоохранения проблемой номер один в России.

Среди других вызовов политик перечислил — проблему развития экономики, коррупцию, проблемы технологического отставания, необходимость в современной инновационной экономике, пишет bfm.ru.

Медведев ответил на вопрос о возможности нового локдауна в России, пишет Lenta.ru. Локдаун на первой стадии появления коронавируса был точно необходим, поскольку в стране на тот момент еще не было вакцин и отлаженной системы кризисного реагирования, однако снова вводить подобные меры бессмысленно. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России.