24 ноября
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Экономика

«Гордимся нашими яйцами»: депутат Матасов вдохновил птицеводов и своих коллег

24 ноября в стенах Алтайского краевого законодательного собрания прошел «Правительственный час» с участием министра сельского хозяйства Сергея Межина. Он отчитался о работе отрасли и рекордных показателях нынешнего года. Оживленный интерес вызвали данные по птицеводству, которые некоторые депутаты сочли поводом для гордости.

Яйца. Продукты. Готовка.
Яйца. Продукты. Готовка.
СС0

О рекордных показателях в птицеводстве Сергей Межин скромно умолчал. Тему в своем выступлении поднял представитель «Коммунистов России» Сергей Матасов. По его словам, яйценоскость в регионе составляет 335 штук яиц на одну несушку, что существенно выше прошлых лет.

Мы без преувеличения можем сказать, что гордимся нашими курицами и нашими яйцами", — заявил депутат Матасов и сорвал аплодисменты коллег.

Но не у всех высокие показатели вызвали безграничный оптимизм. Владимир Семенов, руководитель фракции ЛДПР в АКЗС, задал вопрос, а не обернутся ли рекордные показатели региону боком, как это произошло с большим урожаем зерна в 2022 году.

На птицефабрике &quot;Молодежная&quot;.
На птицефабрике «Молодежная».
Altairegion22.ru

За девять месяцев предприятий края произвели 724 млн штук яиц. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года производство выросло на 85 млн штук. В процентном соотношении рост составил 13,3%.

В минсельхозе региона подчеркивают, что птицефабрики полностью закрывают потребности края в яйцах, а также значительную долю отгружают в регионы России, страны ближнего зарубежья и Монголию.

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