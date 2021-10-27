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Экономика

Госдума одобрила заморозку накопительной пенсии до 2024 года

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который продлевает заморозку накопительной части пенсий до 2024 года.

Пенсионер.
Пенсионер.
СС0

Таким образом, заморозка продлевается еще на год, сообщает РИА Новости.

«Законопроект устанавливает в 2024 году аналогичный 2014−2023 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование», — говорится в пояснительной записке к документу.

Накопительная пенсия заморожена с 2014 года, пишет bfm.ru. Отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам.

«Принятие закона позволит уменьшить объем трансферта на обязательное пенсионное страхование, передаваемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда», — отмечается в пояснительной записке к проекту.

Предполагается, что государство сможет сэкономить таким образом в 2024 году 772,9 млрд руб.

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