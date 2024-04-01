Группа НЛМК выполнила все цели экологической Стратегии-2023.

Группа НЛМК выполнила все ключевые задачи Стратегии по экологии до 2023 года: снизила удельную эмиссию в атмосферу на 13%, повысила уровень утилизации отходов до 96% (уровень рециклинга всего вторсырья — 99%) и снизила стоки в водные объекты в 2 раза.

Для улучшения качества воздуха компания в течение пяти лет снизила удельную эмиссию в атмосферу на 13% до 17,0 кг/т стали — этот показатель превосходит уровень наилучших доступных технологий (НДТ), который составляет 18 кг/т.

Для этого на Новолипецком комбинате построили и модернизировали 24 установки очистки газа, реконструировали системы очистки двух доменных печей и конвертерного производства, построили новый комплекс улавливания химических продуктов, модернизировали железнодорожный парк. Благодаря самым современным системам очистки уровень запыленности газов после прохождения фильтров в несколько раз ниже, чем после бытовых пылесосов (5 мг/м3 против 20-30 мг/м3). На Стойленском ГОКе внедрили систему пылеподавления в цехе хвостового хозяйства и систему автоматизированного контроля эмиссии основных источников производства.

Была реализована масштабная программа ликвидации запаха сероводорода. Запуск нового комплекса охлаждения доменного щебня и использование специальных реагентов при мокром тушении позволили снизить среднегодовое значение концентрации вещества в Липецке в два раза. В 2023 году, по данным Росгидромета, не зафиксировано ни одного превышения концентрации сероводорода от источников НЛМК. В 2024 году комбинат завершит переход на безводное охлаждение доменного щебня и полностью исключит запах сероводорода от своих источников.

Для снижения воздействия на водный бассейн на 11 предприятиях Группы был организован замкнутый цикл воды. Вода из водоемов забирается для охлаждения оборудования и других производственных процессов, после чего очищается и используется снова. Сейчас совокупно через замкнутый водооборот Группы НЛМК проходит 3,5 млрд м3 в год, это объем пяти Суэцких каналов. Проекты стратегии позволили компании использовать 97,5% забранной из водоемов воды повторно на всех предприятиях.

В завершенном стратегическом цикле реконструированы собственные очистные сооружения Новолипецкого комбината. Этот проект с суммарными инвестициями в размере 170 млн руб. улучшил качество хозяйственно-бытовых стоков НЛМК. Следующий этап — заведение хозбытовых стоков в общий замкнутый цикл предприятия с 2025 года.

Утилизация отходов по итогам выполнения экологической стратегии повышена до 96%. Переработка всего вторичного сырья (включая попутную продукцию) доведена до 99% — 20 млн тонн сырья в год используется повторно. Всего было реализовано больше 40 проектов по переработке железобетона, песка, древесных материалов и других ресурсов, которые образуются в ходе производства (как доменный щебень) или накапливаются на предприятиях после строительных и ремонтных работ. Крупнейший проект направления — новая фабрика брикетирования стоимостью 5 млрд руб., которая позволяет перерабатывать все шламы и пыль, уловленные газоочистным оборудованием, в сырьевые брикеты для доменного производства и экономить на этом 500 тыс. тонн первичного сырья в год.

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