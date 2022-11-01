Идеальный шторм. Как банки пережили громы и молнии 2022 года и что ждет финансовый рынок

Идеальный шторм пережили в этом году банки: случилось все, что могло вызвать крушение. Но результат плаванья пока воодушевляет: ни одно судно не напоролось на скалы, а к осени вошли в спокойные воды. И даже более того: есть те, кто на стихии сумел заработать. Руководители банков, работающих в Алтайском крае, о произошедшем говорят: да, будущее неопределенно, но уже ясно, как работать, и система оказалась намного устойчивее к внешним шокам, чем казалось сначала. Об этом шла речь на экспертном совете премии «Менеджер года-2022», прошедшем в ИД «Алтапресс».

Качели

«Мы испытали процентные шоки» — так описали руководители банков последние февральские дни. Как уже писал altapress.ru, первые месяцы ставки по кредитам в коммерческих банках достигли запретительных высот.

«Это вызвало колоссальные трудности с точки зрения осмысления работы с клиентами, понимания того, что делать дальше», — воспоминает Игорь Германенко, председатель правления «Алтайкапиталбанка».

Такой шторм не выдержали некоторые клиенты. Но другие, наоборот, увидели возможности.

«У нас есть корпоративные клиенты, которые полностью закрыли весь кредитный портфель, а это много — больше 1 млрд рублей. И есть те, кто, наоборот, увеличили кредитный портфель, так как работают в аграрном секторе, а еда будет нужна всегда», — сообщили в одном банковских филиалов.

На экспертном совете по финансам в ИД «Алтапресс». Анна Зайкова.

А затем качели пошли вниз. «В мае были сняты все ограничения для кредитования», — продолжает Игорь Германенко. «Сейчас ставки возвращаются к „околооднозначным“ значениям» — рассказал Дмитрий Горбунов, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.

Набег

Между тем, весной случился «набег» на вклады — ведь процентные ставки по депозитам возросли почти втрое. На пике, в первой декаде марта, они достигали 20,5%, по данным ЦБ.

«У нас спрос на сберегательные продукты увеличился в разы — головной офис банка поддержал возможность их переоформления в цифровых каналах продаж, и это успешно сработало», — говорит Александр Кокорев, директор барнаульской дирекции по развитию бизнеса «Газпромбанка».

Налоги. Деньги. Pixabay.com

«Но вместе с этим банки имели и колоссальные процентные расходы, которые уменьшили чистую прибыль», — прокомментировал еще один участник экспертного совета.

А уже в июне ставки по депозитам достигали максимум 7,72% в среднем по рынку. В общем, год принес аналитикам много пищи для размышлений, а банкам — испытание на прочность.

Шок

Вторым шоком стали санкции — под них попали крупнейшие банки. Проводить международные расчеты в евро и долларах через них стало невозможно.

Когда-нибудь аналитики, возможно, опишут подробно, как перестраивался бизнес, куда перетекали экспортеры и импортеры и как на это реагировали банки. Но сегодня Игорь Германенко вспоминает: «Люди не знали, куда бежать и что делать».

«Мы оперативно переводили клиентов в другие банки. У нас были пять банков-партнеров, которые не связаны с Альфа-Банком и которые готовы были принять из рук в руки компании и обслуживать их с тем же позитивным настроем, что и у нас», — рассказала Ирина Бубенко, региональный управляющий Альфа-Банка в Алтайском крае.

Ирина Бубенко , региональный управляющий Альфа-Банка в Алтайском крае. Анна Зайкова.

Другие же в этой ситуации почувствовали приток клиентов, в частности, «Газпромбанк».

«С начала года количество клиентов ВЭД возросло в разы, ежедневно открывались счета в валютах для работы с иностранными партнерами. Доходы от конверсии и обслуживания валютных контрактов кратно превысили планируемые доходы. Мы видели, как выстраиваются новые логистические цепочки у наших партнеров, и активно им помогали в осуществлении бесперебойной работы», — рассказал Александр Кокорев.

Технологии

Вызовом для банков стала битва технологий. Напомним, приложения подсанкционных банков удалили из популярных магазинов App Store и Google Play. Банки оперативно выпускали аналоги, но вскоре и их удаляли.

«Всем нашим айтишникам нужно сказать отдельное спасибо, потому что они просто сутками работали над приложениями, чтобы хоть как-то помочь физическим лицам, быстро разрабатывали приложение, а его блокировали. Банки в любом случае работают на стороне клиентов», — говорит Ирина Бубенко.

На экспертном совете по финансам в ИД «Алтапресс». Анна Зайкова.

Кредиты

Надо сказать, что весной кредитование было близко к остановке — спрос был, в основном, только на льготные кредиты по госпрограммам.

К маю объем выданных кредитов на покупку жилья в рублях сократился в Алтайском крае в 4,5 раза (к маю 2021-го), автокредитование из-за роста стоимости авто и ухода с рынка крупнейших брендов погрузилось, можно сказать, в кому.

Но и этот шок рынок пережил, считают банкиры.

«Для корпоративных клиентов действенным механизмом, позволяющим поддерживать бизнес и помогать ему в реализации проектов, стали госпрограммы. Кредитный портфель в этом сегменте стабилен. За девять месяцев региональный сегмент МСБ Алтайского края и Республики Алтай получил поддержку от ВТБ в объеме порядка 5 млрд рублей. Мы продолжаем финансировать проекты, начатые ранее, и заключать новые сделки», — сказал, например, Дмитрий Горбунов.

На экспертном совете по финансам в ИД «Алтапресс». Анна Зайкова.

Кредиты по госпрограммам оказались самыми востребованными и в других банках. «Львиная доля выдач кредитов — это именно госпрограммы», — рассказала Елена Набоко, зам. управляющего банком «Открытие» в Алтайском крае. «Госпрограмма-1764 позволяет определять ставку на понятном уровне», — подтвердил и Игорь Германенко.

При этом восстанавливается и розничное кредитование.

Так, в сентябре 2022 года объем ипотеки в рублях, взятой жителями края (5,75 млрд рублей), почти достиг сентября 2021 года (5,95 млрд). А в штуках отстает пока на 23%.

«В конце второго — третьем кварталах мы отмечали существенный рост спроса во всех сегментах розничного кредитования, быстрее всего восстанавливалась ипотека. По объему выдач есть небольшое отставание от предыдущего года, но подводить черту рано — будем судить по итогам года. Автокредитование переживает непростые времена. Вместе с тем, понемногу сегмент начал восстанавливаться: спрос на новые автомобили формирует программа господдержки, банки улучшают свои программы», — сказал Дмитрий Горбунов.

На экспертном совете по финансам в ИД «Алтапресс». Анна Зайкова.

Результат

На фоне всех штормовых явлений, скачков курсов, перетока клиентов, казалось, потери неизбежны. Между тем, отчет Банка России за восемь месяцев 2022 года показал: за этот период выросли остатки на счетах юрлиц и на счетах населения, увеличились кредитные портфели, рассказала Ольга Ермолова, региональный директор операционного офиса «Алтайский» «Промсвязьбанка».

О том, что чувствуют себя уверенно, говорили, в общем-то, все банкиры. Так, в Альфа-Банке кредитный портфель увеличился почти на 2 млрд рублей, пассивы — на 3 млрд. Банк «Открытие» выполнит план на 100%", — сказала Елена Набоко.

«Россельхозбанк» выполнил все планы. «Несмотря на все катаклизмы, мы наблюдаем активный рост клиентской базы. 2022 год мы для себя называли годом уверенного роста, уже сегодня можно смело заявить, что этот рост состоялся», — рассказал Николай Бойко, директор регионального филиала Россельхозбанка.

На экспертном совете по финансам в ИД «Алтапресс». Анна Зайкова.

И уже сегодня ставки по кредитам снижаются, с августа начала оживать ипотека.

«Систему тряхануло, но эта тряска приводит не к разрушению, как могло бы быть в начале 2000-х или в 1990-х, когда такое потрясение системы привело бы к краху. Сейчас оно приводит к ее качественному улучшению», — прокомментировал Андрей Макулов, один из основателей «Фор-Банка» (ныне ликвидированного) и член совета директоров «Почта-Банка».

Будущее

Что будет дальше. Андрей Макулов полон оптимизма. По его словам, у банков нет страха перед будущим и неопределенностями — зато есть понимание, как работать в новых условиях.

Кроме того, в запасе у Центробанка есть главное оружие — массовая эмиссия. Оно еще не задействовано, но если произойдет, то приведет к оздоровлению страны.

«У нас масса внутренних задач, которые надо решать. Масса инфраструктурных проектов. И пришло осознание, что инфраструктуру надо строить у нас в стране. Слава богу, этому помог подрыв того же Северного потока, очень хорошее событие, положительное. Оно наконец-то додумаются, что платежеспособный покупатель есть и внутри страны, который будет платить точно такие же деньги» — сказал Макулов.

Андрей Макулов. Анна Зайкова.

Банкир полагает, что к «так называемой элите» это уже приходит и через месяца два-три «окончательно придет». «Когда трясет, все равно трудно. Но в целом прогноз положительный. Это на самом деле время возможностей», — сказал Макулов.

О чем еще говорили банкиры

Ольга Ермолова,

региональный директор операционного офиса «Алтайский» «Промсвязьбанка»:

В этом году мы запустили новый кредитный продукт для бизнеса — «Лимит открыт». Для всех предпринимателей края мы заранее рассчитываем лимит и предлагаем возобновляемую кредитную линию на 10 лет, максимальная сумма — 100 млн рублей. Без залога и без потерь времени на оформление бумажных документов. Новость в масштабах страны — ПСБ расширяет географию. В 2022 году мы открыли офисы в Республике Крым и Севастополе. И более 150 офисов в Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Ольга Ермолова , региональный директор операционного офиса «Алтайский» «Промсвязьбанка». Анна Зайкова.

Александр Кокорев,

директор барнаульской дирекции по развитию бизнеса «Газпромбанка»:

Мы продолжили выпускать карты China UnionPay с возможностью оплаты более чем в 180 странах, и эта услуга пользуется спросом. Газпромбанк активно развивает мобильный банк, перед ИТ-службой банка стоит задача до конца года разработать одно из лучших приложений в банковской сфере.

На экспертном совете по финансам в ИД «Алтапресс». Анна Зайкова.

Николай Бойко,

директор алтайского филиала «Россельхозбанка»:

АПК в Алтайском крае находится на подъеме, все это благодаря передовым технологиям, которые внедряют наши аграрии. И здесь в поддержку им приходит наш образовательный проект «Школа фермеров», который мы запустили совместно с АГАУ, по инициативе Союза крестьянских (фермерских) формирований в прошлом году. В текущем году мы этот проект продолжили. Обучили порядка 40 человек — получили 40 новых дипломированных специалистов.

Алла Трубникова. Анна Зайкова.

Комментарий: «Главное — делать свое дело качественно и с любовью — и тогда все получится».

Алла Трубникова,

совладелец компании «АЛЬКОН»: