20 января
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Экономика

Индекс вовлеченности сотрудников Tele2 — выше лучших мировых работодателей на 7 п. п.

Tele2 делится результатами независимого пульс-опроса вовлеченности персонала, который провела компания Axes Management в 2022 году. В исследовании участвовали 97% сотрудников оператора. Уровень вовлеченности составил 90%, и по этому показателю Tele2 на 8 п. п. опередила лучшие российские компании и на 7 п. п. — лучших работодателей мира.

Офис продаж компании «Т2 Мобайл».
Офис продаж компании «Т2 Мобайл».
Фото предоставлено компанией «Т2 Мобайл».

Партнером Tele2 по исследованию стала крупная консалтинговая компания Axes Management, которая специализируется на работе с вовлеченностью, количественных и качественных исследованиях персонала, оценке и HR-аналитике. Ключевой особенностью подхода агентства является ориентация на объективные количественные показатели с использованием передовых международных методик и бенчмаркинга.

Индекс вовлеченности сотрудников Tele2 по итогам 2022 года составил 90%. Это на 3 п. п. выше, чем результаты Tele2 в 2021 году, и на 7 п. п. выше внешнего бенчмарка по уровню вовлеченности среди лучших мировых работодателей за 2022 год. Данный показатель характеризует уровень мотивации сотрудников и их готовность делать больше ожидаемого, выполнять свою работу как можно лучше, что напрямую влияет на финансовые результаты бизнеса. Индекс благополучия и индекс карьерного развития в Tele2 также выросли по сравнению с прошлым годом и составили 85% (+4 п. п. к 2021) и 83% (+1 п. п. к 2021) соответственно.

В прошлом году в Tele2 впервые внедрили в исследование вовлеченности новый индекс готовности учиться новому и применять это в работе (Learning Agility). Показатель оценивает усилия компании и ее руководителей в сфере создания возможностей для обучения и профессионального развития, а также усилия самих сотрудников по реализации этих возможностей. По итогам исследования команда Tele2 высоко оценила этот показатель — он достиг уровня в 88%.

Елена Иванова,
заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Tele2:

— За те 7 лет, что мы измеряем вовлеченность в Tele2 как федеральной компании, мы добились прекрасных результатов. Для нас это и повод для гордости, и ответственность, и мотивация работать еще лучше, чтобы удерживать эту высокую планку в будущем. Мотивированная команда напрямую влияет на производительность труда, на бизнес-результаты и их устойчивость. Мы знаем это, поэтому ежегодно проводим исследования, после чего вырабатываем план действий по повышению вовлеченности по подразделениям и в целом по компании.

Важную часть этой комплексной работы составляет забота о сотрудниках. Обеспечение социального пакета и его расширение, персонализация льгот, прозрачность в создании гибкой компенсационной структуры, обеспечение дополнительной психологической, юридической поддержкой — все это особенно актуально во времена сильных внешних изменений. Высокий индекс вовлеченности в Tele2 говорит о том, что наши усилия заметны и важны для команды. Быть лучшим работодателем — наша стратегическая задача, и мы продолжаем ей следовать.

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