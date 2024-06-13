13 июня
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Экономика

Испить мармеладных мишек. Подборка необычных продуктов алтайских производителей

Современные проблемы требуют современных решений. Высокая конкуренция на рынке пищевых продуктов заставляет производителей рождать идеи одну экстравагантнее другой. Мы нашли несколько необычных продуктов, которые как минимум зацепят взгляд, — смотрите вкусную подборку altapress.ru.

Медведи. Мармелад. Мишки
Медведи. Мармелад. Мишки
СС0

Что делают сейчас

1
Вкус голубой лагуны

Каков он — вкус морского бриза? Компания Altay Gold обещает, что вы сможете его ощутить благодаря их меду. Это не просто мед, а мед-суфле, притом с цветочной пыльцой.

Называется этот шедевр «Голубая лагуна». И он действительно голубой — за счет добавления красящих водорослей. Выглядит интересно, и производитель обещает, что нотки солнечного ананаса и стружка кокоса перенесут вас мыслями к гавайскому морю. В нашу дождливую погоду — самое то.

Можно найти в маркетплейсах или приобрести на сайте компании.

Необычные алтайские продукты.
Необычные алтайские продукты.
altaygoldfood.com
2
Малиновая кукуруза

Вкусовой новинкой балует компания «Гудвилл». Производитель создал кукурузные палочки с новым вкусом, которого не было раньше — малины. В компании уверяют, что хорош не только вкус — форма и размер палочек удобны «для маленьких пальчиков».

Можно найти в розничных сетях, заказать на маркетплейсах или напрямую на сайте компании.

Необычные алтайские продукты.
Необычные алтайские продукты.
ешь-натуральное.рф
3
Жидкие мармеладные мишки

Веселая апрельская новинка Kapibara от «Бочкарей». Как отмечает компания, этот «вайбовый лимонад» — не просто напиток, но настроение, стиль жизни и вкуса.

В продолжение к предыдущему пункту, в линейке имеется еще один напиток со вкусом другой еды — малиновых вафель.

Делают напитки на производстве в Московской области — «Бочкари-Раменское». Приобрести его можно на маректплейсах, а познакомиться подробнее — на собственном сайте «капибарной» линейки.

Необычные алтайские продукты.
Необычные алтайские продукты.
kapibara-lemonade.ru
4
Тонизирующие рога марала

Запоминающееся название «Экстрапан» и причудливая алтайская принцесса на упаковке мало кого оставят равнодушным. Тонизирующий напиток с пантами марала, пантогематогеном и ягодами представляет компания «Пантопроект».

В компании отмечают, что напитки этой серии обеспечивают «заряд энергии и жизненной силы», а еще помогают побороть усталость и улучшают умственную и физическую работоспособность. Еще обещают повысить выносливость и иммунитет.

Найти продукт можно на маркетплейсах и заказать на сайте производителя.

Необычные алтайские продукты.
Необычные алтайские продукты.
pantoproject.ru
5
Травки от алкоголизма и похмелья

Травяной чай против алкоголизма от компании «Алтайский марал». В целом, как утверждает производитель, напиток направлен на снижение желания выпить, борьбу с похмельем и общее улучшение самочувствия и даже настроения.

В состав сбора входят мочегонные и очищающие травы, способствующие выведению токсинов алкоголя из организма, а также улучшающие работу печени и органов пищеварительного тракта.

Можно посмотреть напрямую на сайте компании.

Необычные алтайские продукты.
Необычные алтайские продукты.
altai-maral.ru
6
Живые снеки

Характеристика «живые» может напугать — но бояться живых хлебцев от Vita Family, пожалуй, не стоит. В ответ не укусят.

Состоят они из пророщенных зерен — именно отсюда такое красноречивое прилагательное. Эксперты уверяют, что такие семена являются «живой» пищей, в которой белки, жиры и углеводы находятся в активном состоянии. Это полезно для нашего организма — в процессе прорастания ингибиторы разрушаются, крахмал превращается в солодовый сахар, все это облегчает переваривание семян и злаков. В общем и целом, концепция похожа на дрожжи.

Познакомиться с некусачими хлебцами (а еще, например, кашами) можно на сайте производителя.

Необычные алтайские продукты.
Необычные алтайские продукты.
vita-family.com
7
Плавленая сладость

Торговая марка «Плавыч», известная своими плавлеными сырами, представляет потребителям необычную продукцию — сладкие плавленые продукты с сыром. На выбор три вкуса — шоколадный, со сгущенкой и просто «сладкий».

Как отмечает производитель, польза лакомства заключается в наличии жирных насыщенных кислот. Калорийность зависит от вида, но питательная ценность всегда довольно высока.

В компании также предлагают варианты употребления: как начинки для блинчиков, пирожков, пирожных и круассанов; для прослойки тортов; для изготовления кремов, соусов и десертов; просто есть его отдельно.

Посмотреть на интересную вариацию сыра (и также сделать заказ) можно на сайте производителя.

Необычные алтайские продукты.
Необычные алтайские продукты.
plavich.ru
8
Клубничные вареники

Еще одна ягодная тема в подборке — на этот раз клубника. Компания «Меленка» разработала и продает вареники с самыми разными начинками — от привычных картофельных и грибных и заканчивая необычной клубничной.

В составе действительно числится клубника. Товар можно найти на маркетплейсах под торговой маркой «Вари вареники».

Необычные алтайские продукты.
Необычные алтайские продукты.
moroz-altay.ru
9
Матча-латте без кофе (но с тыквой)

Весенняя новинка от компании «Специалист» — тыквенный матча-латте без кофеина. Это продукт из растительных ингредиентов по мотивам знаменитого матча-латте. Заваривается по принципу растворимого кофе. Основан на тыквенной муке, которая, как утверждает производитель, способствует укреплению иммунитета, защите организма от преждевременного старения и легкому детоксу. Еще ранее компания выпустила кедровый латте.

Найти тыквенную матчу можно прямо на сайте компании.

Необычные алтайские продукты.
Необычные алтайские продукты.
altay-organic.ru
10
Газированная лаванда

Бийская компания «Триера» смогла удивить региональный рынок релизом… лавандового лимонада. Производитель обещает насыщенный вкус лаванды, который точно не оставит потребителя равнодушным.

Выходит напиток, наряду с вишневой колой, под торговой маркой «Супер!». Приобрести можно на маркетплейсах.

Необычные алтайские продукты.
Необычные алтайские продукты.
trieravoda.ru

Необычные продукты, которые когда-то были

11
«Только в ресторанах»

Ранее компания «Сократика» выпускала линейку тыквенного мохито. Напиток был действительно уникальный, не производимый до этого нигде. Как отмечали в компании, такой напиток раньше делали только в ресторанах, кафе и в домашних условиях.

В состав нектара входили тыква, экстракт мяты и сок лайма. Сейчас напиток снят с продажи.

В &quot;Сократике&quot; делают тыквенный мохито, соки и нектары.
В "Сократике" делают тыквенный мохито, соки и нектары.
Олег Богданов
12
Маточное молочко в таблетках

«Апимилк» — разработка компании «Алтайский букет», созданная на основе натурального маточного молочка и дополнительно обогащенная витамином В6.

В интернет-магазинах отмечалась невероятная польза продукта. Маточное молочко (оно же «королевское желе») вырабатывается молодыми пчелами-кормилицами из перги для кормления личинок рабочих пчел и пчелиной матки. Оно представляет собой густое желтовато-белое пастообразное вещество, обладающее приятным запахом и характерным кисловато-жгучим вкусом.

Сейчас «Апимилк» снят с продажи.

Необычные алтайские продукты.
Необычные алтайские продукты.
altailife.ru
13
Свекольный нектар

Соки и нектары можно делать не только из фруктов или овощей — корнеплоды тоже отлично подойдут. Это доказал производитель «Сократика» еще одним необычным напитком— «Свекольный нектар».

Эксперты отмечают, что свекольный нектар необычен не только по своим вкусовым качествам, но и своей полезностью. Свекла — хороший источник различных витаминов, минеральных веществ и других полезных компонентов.

На данный момент в продаже его нет.

Необычные алтайские продукты.
Необычные алтайские продукты.
upp.alregn.ru

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