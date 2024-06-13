Что делают сейчас
Каков он — вкус морского бриза? Компания Altay Gold обещает, что вы сможете его ощутить благодаря их меду. Это не просто мед, а мед-суфле, притом с цветочной пыльцой.
Называется этот шедевр «Голубая лагуна». И он действительно голубой — за счет добавления красящих водорослей. Выглядит интересно, и производитель обещает, что нотки солнечного ананаса и стружка кокоса перенесут вас мыслями к гавайскому морю. В нашу дождливую погоду — самое то.
Можно найти в маркетплейсах или приобрести на сайте компании.
Вкусовой новинкой балует компания «Гудвилл». Производитель создал кукурузные палочки с новым вкусом, которого не было раньше — малины. В компании уверяют, что хорош не только вкус — форма и размер палочек удобны «для маленьких пальчиков».
Можно найти в розничных сетях, заказать на маркетплейсах или напрямую на сайте компании.
Веселая апрельская новинка Kapibara от «Бочкарей». Как отмечает компания, этот «вайбовый лимонад» — не просто напиток, но настроение, стиль жизни и вкуса.
В продолжение к предыдущему пункту, в линейке имеется еще один напиток со вкусом другой еды — малиновых вафель.
Делают напитки на производстве в Московской области — «Бочкари-Раменское». Приобрести его можно на маректплейсах, а познакомиться подробнее — на собственном сайте «капибарной» линейки.
Запоминающееся название «Экстрапан» и причудливая алтайская принцесса на упаковке мало кого оставят равнодушным. Тонизирующий напиток с пантами марала, пантогематогеном и ягодами представляет компания «Пантопроект».
В компании отмечают, что напитки этой серии обеспечивают «заряд энергии и жизненной силы», а еще помогают побороть усталость и улучшают умственную и физическую работоспособность. Еще обещают повысить выносливость и иммунитет.
Найти продукт можно на маркетплейсах и заказать на сайте производителя.
Травяной чай против алкоголизма от компании «Алтайский марал». В целом, как утверждает производитель, напиток направлен на снижение желания выпить, борьбу с похмельем и общее улучшение самочувствия и даже настроения.
В состав сбора входят мочегонные и очищающие травы, способствующие выведению токсинов алкоголя из организма, а также улучшающие работу печени и органов пищеварительного тракта.
Можно посмотреть напрямую на сайте компании.
Характеристика «живые» может напугать — но бояться живых хлебцев от Vita Family, пожалуй, не стоит. В ответ не укусят.
Состоят они из пророщенных зерен — именно отсюда такое красноречивое прилагательное. Эксперты уверяют, что такие семена являются «живой» пищей, в которой белки, жиры и углеводы находятся в активном состоянии. Это полезно для нашего организма — в процессе прорастания ингибиторы разрушаются, крахмал превращается в солодовый сахар, все это облегчает переваривание семян и злаков. В общем и целом, концепция похожа на дрожжи.
Познакомиться с некусачими хлебцами (а еще, например, кашами) можно на сайте производителя.
Торговая марка «Плавыч», известная своими плавлеными сырами, представляет потребителям необычную продукцию — сладкие плавленые продукты с сыром. На выбор три вкуса — шоколадный, со сгущенкой и просто «сладкий».
Как отмечает производитель, польза лакомства заключается в наличии жирных насыщенных кислот. Калорийность зависит от вида, но питательная ценность всегда довольно высока.
В компании также предлагают варианты употребления: как начинки для блинчиков, пирожков, пирожных и круассанов; для прослойки тортов; для изготовления кремов, соусов и десертов; просто есть его отдельно.
Посмотреть на интересную вариацию сыра (и также сделать заказ) можно на сайте производителя.
Еще одна ягодная тема в подборке — на этот раз клубника. Компания «Меленка» разработала и продает вареники с самыми разными начинками — от привычных картофельных и грибных и заканчивая необычной клубничной.
В составе действительно числится клубника. Товар можно найти на маркетплейсах под торговой маркой «Вари вареники».
Весенняя новинка от компании «Специалист» — тыквенный матча-латте без кофеина. Это продукт из растительных ингредиентов по мотивам знаменитого матча-латте. Заваривается по принципу растворимого кофе. Основан на тыквенной муке, которая, как утверждает производитель, способствует укреплению иммунитета, защите организма от преждевременного старения и легкому детоксу. Еще ранее компания выпустила кедровый латте.
Найти тыквенную матчу можно прямо на сайте компании.
Бийская компания «Триера» смогла удивить региональный рынок релизом… лавандового лимонада. Производитель обещает насыщенный вкус лаванды, который точно не оставит потребителя равнодушным.
Выходит напиток, наряду с вишневой колой, под торговой маркой «Супер!». Приобрести можно на маркетплейсах.
Необычные продукты, которые когда-то были
Ранее компания «Сократика» выпускала линейку тыквенного мохито. Напиток был действительно уникальный, не производимый до этого нигде. Как отмечали в компании, такой напиток раньше делали только в ресторанах, кафе и в домашних условиях.
В состав нектара входили тыква, экстракт мяты и сок лайма. Сейчас напиток снят с продажи.
«Апимилк» — разработка компании «Алтайский букет», созданная на основе натурального маточного молочка и дополнительно обогащенная витамином В6.
В интернет-магазинах отмечалась невероятная польза продукта. Маточное молочко (оно же «королевское желе») вырабатывается молодыми пчелами-кормилицами из перги для кормления личинок рабочих пчел и пчелиной матки. Оно представляет собой густое желтовато-белое пастообразное вещество, обладающее приятным запахом и характерным кисловато-жгучим вкусом.
Сейчас «Апимилк» снят с продажи.
Соки и нектары можно делать не только из фруктов или овощей — корнеплоды тоже отлично подойдут. Это доказал производитель «Сократика» еще одним необычным напитком— «Свекольный нектар».
Эксперты отмечают, что свекольный нектар необычен не только по своим вкусовым качествам, но и своей полезностью. Свекла — хороший источник различных витаминов, минеральных веществ и других полезных компонентов.
На данный момент в продаже его нет.
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