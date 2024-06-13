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Вкус голубой лагуны

Каков он — вкус морского бриза? Компания Altay Gold обещает, что вы сможете его ощутить благодаря их меду. Это не просто мед, а мед-суфле, притом с цветочной пыльцой.

Называется этот шедевр «Голубая лагуна». И он действительно голубой — за счет добавления красящих водорослей. Выглядит интересно, и производитель обещает, что нотки солнечного ананаса и стружка кокоса перенесут вас мыслями к гавайскому морю. В нашу дождливую погоду — самое то.

Можно найти в маркетплейсах или приобрести на сайте компании.