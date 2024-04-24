Иван Ключников: «Выходим на новый этап развития». Холдинг «Алтайлес» подводит итоги 2023 года

Подробнее о результатах работы в 2023 году и планах на 2024-й рассказал генеральный директор холдинга «Алтайлес» Иван Ключников.

Несмотря на внешние и внутренние вызовы, холдинг «Алтайлес» продолжает реализовывать крупные проекты в Алтайском крае и приступает к строительству крупного завода в Кемеровской области.

Лесные пожары

«Если в предыдущие годы мы много говорили о внешних вызовах, то в 2023-м больше столкнулись с вызовами внутренними. Это в первую очередь, касается лесных пожаров на площади более 20 тыс. га, что является печальным рекордом. С одной стороны, справляясь с крупными лесными пожарами на протяжении нескольких лет, мы наращиваем компетенции в этой сфере. С другой — стихийные бедствия отрицательно влияют на деятельность компании впоследствии», — рассказывает генеральный директор холдинга.

Холдинг уделяет большое внимание лесной пожарной охране, так как в непосредственной близости к борам находятся поселки. Фото предоставлено ЛКХ «Алтайлес».

В 2023 году на арендованной холдингом территории произошли 147 лесных пожаров, в том числе несколько крупных, с введением режима ЧС. Большинство лесных пожаров возникло из-за природных факторов, в том числе из-за сухой грозы — 97 пожаров.

Учитывая высокий риск лесных пожаров и их распространения на большие территории, компания уделяет большое внимание лесной пожарной охране, направляя на эти цели более 80 млн руб. ежегодно.

Кадровый вопрос

Еще один серьезный вызов — кадровая проблема. Интенсивная механизация заготовки древесины и большинства производственных процессов — это в том числе стремление компенсировать острую нехватку специалистов. «Поэтому одна из наших глобальных целей — создание высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест», — отмечает Иван Ключников.

Сегодня на 15 предприятиях холдинга трудится более 2 тыс. человек, преимущественно жители близлежащих сел. Удерживать специалистов вдали от крупных центров — сложная задача. Для этого разрабатываются и внедряются меры социальной поддержки: топливная норма, новогодние подарки, комплекты канцелярии для первоклассников, комфортная спецодежда и т. п.

Воспроизводство лесов

«Главным достижением в лесном хозяйстве стало открытие лесосеменного центра по выращиванию сеянцев с закрытой корневой системой. Мы руководствовались поручениями президента РФ Владимира Путина об увеличении мощностей по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой. Поскольку на базе компании действуют питомники по выращиванию сеянцев с открытой корневой системой, теперь мы имеем все возможности, чтобы заниматься воспроизводством лесов максимально эффективно», — рассказывает Иван Михайлович.

Новый лесосеменной центр. Фото предоставлено ЛКХ «Алтайлес».

Это первый центр, созданный в Алтайском крае коммерческой компанией (предыдущий центр — государственный). Приобретена линия высева, построена теплица, и организовано поле доращивания сеянцев. Проектная мощность центра — до 2 млн сеянцев в год, есть возможность при необходимости увеличить мощность до 5 млн штук.

Место для нового центра выбрано неслучайно. В селе Вылково Тюменцевского района находится шишкосушилка, где получают семена сосны, а также банк хранения семян. Таким образом, с запуском центра технология выращивания новых лесов стала замкнутой.

Кроме нового центра, в холдинге действуют четыре лесных питомника по выращиванию сеянцев с открытой корневой системой. Благодаря этому компания полностью готова к качественному воспроизводству лесов на арендованной территории, а также имеет возможность выращивать посадочный материал по заказу.

Новое производство и продукция

Говоря о производстве, стоит отметить запуск линии ламинирования MDF в конце 2023 года. Линия позволит выпускать более 130 тыс. куб. м ламинированной плиты в год. Объем инвестиций — 440 млн руб. Новое производство ориентировано на мебельную индустрию. Для Алтайского края ламинированная плита MDF (МДФ) — новый продукт.

Линия приобретена в Китае. Скорость ее — 180 тактов в минуту. Монтаж занял пять месяцев. Шеф-монтаж выполнили китайские специалисты.

«Несмотря на различные санкционные ограничения, удалось приобрести самое современное в этом сегменте оборудование, что позволит нам стать надежным производителем ламинированной плиты. Это, безусловно, новая веха в развитии компании», — считает Иван Ключников.

Предприятия компании эффективно внедряют принципы бережливого производства. Фото предоставлено ЛКХ «Алтайлес».

Компания по-прежнему участвует в национальном проекте по повышению производительности труда. Пять предприятий группы успешно внедрили принципы бережливого производства, повысив производительность и уменьшив затраты.

«Должен сказать, что мы не отказались от планов построить Кемеровский ДОК. В 2024 году этот амбициозный проект выходит на новый, интенсивный этап развития. Стартуем за счет собственных ресурсов. Планируем, что это будет один из крупнейших заводов России по производству продукции из древесины», — рассказал директор холдинга.

Компания уделяет большое внимание качеству продукции. Фото предоставлено ЛКХ «Алтайлес».

Современные технологии

В 2024 году флагман компании — Павловский ДОК отмечает первый юбилей. Пять лет назад состоялся запуск производства по выпуску плит MDF. За это время на заводе произвели больше 1 млн куб. м плиты.

Также круглую дату отмечает завод домостроения. Он был торжественно открыт в 2009 году — 15 лет назад. С тех пор произвел более 2000 комплектов домов, бань, гостиниц, отелей, ресторанов, спа-­комплексов, построенных по всему миру.

Сегодня, в непростых условиях для страны и лесной промышленности, очевидно, что ставка на глубокую переработку, сделанная 17 лет назад, оказалась эффективной.

Высокопроизводительная современная техника. Фото предоставлено ЛКХ «Алтайлес».

Современные технологии играют решающую роль в повышении производительности, обеспечении высокого качества продукции, способной успешно конкурировать на рынке.

Поэтому, несмотря на различные внешние потрясения последних лет, холдинг «Алтайлес» остается значимым игроком в сфере леспрома. В продуктовой линейке компании первое место занимает плита MDF, далее следуют пиломатериал, погонажные изделия, клееный брус, пеллеты, брикеты, дрова.

Планы на 2024 год

«В 2024 году мы запланировали продолжать механизацию и развитие лесной логистики. Так, в механизированной заготовке леса за счет приобретения новых машин намерены выйти на объем 700 тыс. куб. м. Что касается вывозки древесины, то здесь мы делаем ставку на приобретение новых сортиментовозов с гидроманипуляторами», — делится ближайшими планами Иван Ключников.

Компания планомерно увеличивает долю механизированной заготовки древесины. Фото предоставлено ЛКХ «Алтайлес».

Одна из точек роста на ближайший год — строительство контейнерного терминала в Рубцовске. Он позволит снизить затраты при отправке продукции ключевым потребителям.

«Продолжим развивать технологии лесопиления. Мечтаем сформировать индустрию 4.0 с максимально рациональной распиловкой. В домостроении планируем запустить вторую линию склеивания бруса, что позволит вырасти до 13 тыс. куб. м клееного бруса в год», — сообщил глава компании.

Холдинг осуществляет ряд значимых для региона экологических и социальных проектов. Ни один из них не приостановлен. Лучшим предприятием, реализовавшим культурные, спортивные, природоохранные и другие социальные проекты в 2023 году, стала компания «Новичиха лес». Ее директор Александр Тратонин получил памятную награду.

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