Известные зерновые магнаты вложили больше миллиарда в свое предприятие на Алтае

Птицефабрика «Комсомольская» намерена в ближайшей перспективе наладить безотходное производство и получать готовое органическое удобрение. Это станет еще одним этапом модернизации, которая уже несколько лет здесь ведется. Собственники вложили в предприятие уже больше 1 млрд рублей.

О перспективах развития самой крупной в Алтайском крае птицефабрики районной газете «Новая жизнь» рассказал гендиректор Станислав Савкин. По его словам инициаторами преобразований стали руководители «Алейскзернопродукта» (компания-учредитель «Комсомольской») Алла и Денис Старовойтовы.

Так, на предприятии построены и функционируют мощный зернокомплекс с сушилкой и гигантскими силосами — емкостями для хранения 20 тыс. тонн пшеницы, и кормоцех по приготовлению 200 тонн комбикорма в сутки.

Модернизирован убойный цех, отремонтирован железнодорожный тупик для подвоза кормов и максимальной оптимизации затрат на их доставку.

Полностью обновлен машинно-тракторный парк: закуплены новые КамАЗы, рефрижераторы и трактора.

Зерно. СС0

Старые одно- и трехярусные корпуса еще с советским ушли в историю. На их месте теперь реконструированные 10-ярусные птичники, оборудованные современными автоматическими системами жизнеобеспечения кур. Такие конструкции заметно облегчили работу сотрудников предприятия, заявляет директор.

Станислав Савкин,

генеральной директор птицефабрики «Комсомольская»:

Система труда выстроилась более рационально. Поголовье сформировано компактно: не по 36 тыс. голов, как это было в трехярусниках, а по 170 тысяч. Следят за ними всего два человека вместо восьми. Они видят, есть ли падеж, как едят, пьют и несутся куры. Зоотехники и ветеринары четко контролируют микроклимат и воздухообмен помещений, занимаются профилактикой заболеваемости.

Птицефабрика Анна Зайкова

Что планируется дальше

В ближайшем будущем предприятие нацелено на переработку помета.

Станислав Савкин,

генеральный директор птицефабрики «Комсомольская»:

Я очень давно искал такой механизм, при котором за короткое время можно получить готовое органическое удобрение. Объехал всевозможные страны, города, выставки и нашел нужную технологию. Она очень дорогая, но перспективная. Пока не буду раскрывать все карты, но скажу, что первую пробную партию удобрений мы уже получили.

Что еще известно о предприятии

Птицефабрика «Комсомольская» является самой крупной и мощной в Алтайском крае. По данным ресурса «За честный бизнес», по итогам 2020 года доходы предприятия составили 1,7 млрд рублей, а расходы — 1,6 млрд. Чистая же прибыль оказалась в размере 128,9 млн рублей.

Яйца. Продукты. СС0

Численность сотрудников на 1 января 2021 года — 347 человек.

Помимо птицефабрики «Алейскзернопродукт» в свое время владел свинокомплексом «Чистогорским» в Кемеровской области. Однако в 2019 году произошла сделка по его продаже.

Новым собственником актива стала томская компания «Сибагро».