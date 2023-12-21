Как бороться с врагом медоносных пчел? Рекомендации алтайского ученого-аграрника

Клещ варроа – враг №1 медоносных пчел. Каковы плюсы и минусы традиционных методов борьбы с ним, и на чем основан эффект применения экструдированной хвойной муки против клеща.

Varroa destructor – клещ малюсенький, а вред наносит огромный. При значительном поражении пчел варроозом наблюдаются снижение продуктивности и интенсивности развития пчелиных семей, а нередко и массовая гибель. Экономический ущерб складывается не только от потерь в пчеловодстве, но и от снижения урожайности сельскохозяйственных культур, которые опыляются медоносными пчелами. Поэтому пчеловодческим хозяйствам, а также и пчеловодам-частникам советуем взять на вооружение научно-методические рекомендации ученого-аграрника С.В. Кузовлева «Использование экструдированной хвойной муки для лечения варрооза».

Исследования проведены в рамках проекта, реализованного с привлечением средств бюджета Алтайского края – гранта для разработки качественно новых технологий, создания инновационных продуктов и услуг в сферах переработки и производства пищевых продуктов, фармацевтического производства и биотехнологий с привлечением средств бюджета региона – гранта губернатора Алтайского края с привлечением средств бюджета региона – гранта губернатора Алтайского края. Результаты исследования одобрены и рекомендованы для внедрения Советом по развитию биотехнологий при губернаторе Алтайского края.

Константин Лотц,

начальник отдела животноводства Минсельхоза Алтайского края:

– Министерство сельского хозяйства Алтайского края рекомендует использование сельхозтоваропроизводителями региона экструдированной хвойной муки для лечения варрооза, так как применение этого препарата повышает сохранность пчел.

Медоносная пчела, страдающая от клеща-паразита. Источник: biomolecula.ru

Методы борьбы с варроозом пчел подразделяются на химические, физические и зоотехнические. Есть надежные, но трудоемкие. Есть достаточно простые в применении, но с тяжелыми последствиями. На пасеках Алтайского края наиболее распространенным является химический способ. Он относительно дешевый, доступный, занимает мало времени при обработке, но таит в себе опасность – препараты с вредными для пчел и человека химическими веществами могут попасть в продукцию пчеловодства.

Способы лечения варрооза медоносных пчел предлагаются самые разнообразные: с применением газов, ультрафиолетовых и инфракрасных лучей, электрического тока, ультразвука, ионизирующего излучения и пр. И вот найден метод не такой эффектный в названии, зато эффективный в применении. Это экструдированная хвойная мука – продукт переработки сосновой хвои.

Хвоя для переработки в хвойную муку. Источник: freepik.com/Freepik

Чтобы оценить метод, нужно знать строение и функции органа передвижения клеща варроа: он удерживается на пчеле за счет особого строения его предлапок, которые выполняют функцию присосок. Это его слабое звено. Если нарушить работу предлапок, клещ теряет способность удерживаться на пчеле и падает. Присоски можно нейтрализовать внесением мелких частиц, которые прилипают к их внутренней поверхности, и они теряют функцию крепления.

Экструдированная хвойная мука именно это и делает в качестве препарата борьбы с варроозом. Наши ученые разработали удобное и эффективное устройство для дозированной обработки пчел против варрооза хвойно-витаминной добавкой.

Особенности исследования отражены во всей полноте: какие брали ульи; какие пчелосемьи брали для опыта; каков остаток муки на дне улья; определены период времени осыпи клещей варроа и динамика их осыпи; зафиксирована остаточная заклещенность пчел; подсчитана экономическая эффективность обработки.

Здоровая медоносная пчела. Источник: biomolecula.ru

В результате исследований установлены важные параметры: необходимое количество экструдированной хвойной муки для эффективной обработки одной пчелиной семьи и размер частиц экструдированной хвойной муки для наибольшей осыпи клеща. Особенность технологии внесения препарата заключается в оптимальном распределении по улочкам улья.

Количество экструдированной хвойной муки для обработки одной пчелосемьи зависит от технических характеристик дробилки. Нельзя снижать количество препарата до такого уровня, когда его не остается на дне улья после обработки, так как появляется опасность снижения эффективности лечения. Крупные фракции препарата легко проходят через скопления пчел на дно улья. Очень мелкую фракцию препарата трудно внести равномерно на пчел. В случае применения экструдированной хвойной муки этот вопрос регулируется технически при ее производстве.

Период эффективного действия препарата зависит от состояния пчелиной семьи, двигательной активности пчел и клеща. Чем активнее движения пчел, тем быстрее по их покровам распределяется препарат и раньше достигается лечебный эффект.

Применение экструдированной хвойной муки в борьбе с варроозом пчел экологически безопасно, сохраняет здоровье пчел и исключает экономические риски при реализации продукции пчеловодства.

Научные эксперименты и производственные опыты проведены в хозяйствах и вузах края.