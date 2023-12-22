Как инновационные технологии в птицеводстве повышают продуктивность кур

Значимость птицеводства — наукоемкой, высокоразвитой отрасли — обусловлена высокой скороспелостью птицы и низкими затратами корма на произведенную продукцию. Важным является совершенствование технологий содержания птицы на основе применения инноваций.

Предлагаем познакомиться с работой В.Н. Хаустова и Е.В. Пилюкшиной «Технологический регламент внедрения инновационных технологий при выращивании ремонтного молодняка и содержании родительского стада мясных кур». В сформулированных ими научно-методических рекомендациях представлены обобщенные результаты многолетних исследований внедрения инновационных методов повышения продуктивности ремонтного молодняка и родительского стада бройлеров в условиях Западной Сибири. Исследование выполнено по заказу Минсельхоза России.

Результаты исследования одобрены Министерством сельского хозяйства Алтайского края и рекомендованы для использования в птицеводстве.

Константин Лотц,

начальник отдела животноводства Минсельхоза Алтайского края:

Министерство сельского хозяйства Алтайского края рекомендует данный технологический регламент для использования сельхозтоваропроизводителями региона, так как использование инновационных технологий при выращивании ремонтного молодняка и родительского стада бройлеров реально способствуют повышению продуктивности птицы.

На птицефабрике "Молодежная". Altairegion22.ru

Сегодня на рынке представлен большой ассортимент оборудования для клеточного и напольного содержания кур. Это комплексные и специализированные системы кормления, поения, вентиляции, автоматизации и освещения. Например, рассмотрено применение некоторых систем кормораздачи при содержании мясных кур. Использование инновационной системы кормораздачи приводило к увеличению выхода инкубационных яиц на 4,6%, а экономический эффект от 1000 голов составил 43201,5 руб.

Приведены результаты внедрения автоматических гнезд при содержании мясных кур. Дано сравнение воспроизводительных качеств кур-несушек родительского стада кросса «ROSS 308» при использовании ручной и автоматической сборки яиц. Использование автоматических гнезд исключает человеческий фактор, дает своевременность сборки, аккуратность при транспортировке

Птицефабрика «Молодежная». Фото: Altairegion22.ru

Применение для сбора инкубационных яиц автоматических гнезд не оказало влияние на яйценоскость птицы, способствовало увеличению выхода инкубационных яиц на 7,21% за счет снижения выбракованного яйца.

Освещение — эффективный инструмент контроля поведения, здоровья и продуктивности птицы. Свет представляет собой электромагнитные волны, воздействующие на органы зрения и вызывающие поведенческие реакции птичьего организма. С помощью правильно подобранного светового режима можно у молодняка ускорять или сдерживать рост и развитие, у кур регулировать яйцекладку: предупреждать преждевременную или увеличивать продолжительность этого важного процесса, обеспечивать равномерный рост оперения, не допускать перекорма.

Куры. Фото: ru.frepik.com, автор tawatchai07.

В птицеводстве практикуют постоянные и прерывистые режимы освещения, интенсивность. Высокая интенсивность света имеет множественное влияние на птиц. С одной стороны, она может увеличить половое созревание, а с другой стороны, спровоцировать нервозность птицы, предрасполагая к расклеву во время яйценоскости. Выращивать яичную птицу рекомендуется при высокой освещенности 15–40 лк, а в период продуктивности интенсивность света снизить до 1–5 лк

На птицефабриках используют различные источники освещения. Применение светодиодов позволило совместить несколько важных для птицефабрик факторов: экономичность, долговечность, влагостойкость, высокую равномерность освещения. Использование светодиодного освещения в птичниках для родительского стада увеличивало сохранность птицы на 4,3% и яичную продуктивность птицы на 3,9%, снижало себестоимость продукции. Экономический эффект от 1000 голов составил 53943,8 руб.

Яйца. СС0.

Заслуживает внимания птицеводов и такой доказанный исследованиями факт: на продуктивность птицы, её поведенческие реакции влияет цвет светового потока. В работе показано воздействие белого, красного, оранжевого, сине-зеленого, синего света. Так, красный свет при содержании родительского стада бройлеров способствовал повышению яйценоскости на начальную несушку на 2,6%.

Управляя продолжительностью светового дня, спектром освещения, используя различные источники, можно не только увеличивать продуктивность птицы и валовой выход продукции, но и повышать рентабельность производства за счет экономии электроэнергии.