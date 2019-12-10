Как открыть свое дело в Барнауле. Налоговые режимы и нулевая ставка

Шаг 11. Выбор налогового режима.

Сразу подчеркнем, что невозможно только из теоретических знаний подсказать начинающему предпринимателю, на какой системе налогообложения ему лучше всего работать. Есть масса нюансов, влияющих на этот выбор — например, виды деятельности из ОКВЭД.

Поэтому мы решили рассказать о том, какие налоговые режимы бывают и в каких случаях по ним устанавливается нулевая ставка.

Общий налоговый режим больше подходит для крупного, уже сформировавшегося бизнеса. Впрочем, если вы планируете ведение крупного бизнеса с высоким уровнем доходности, если контрагенты будут настаивать на выставлении вами счетов-фактур, чтобы принять «входной» НДС к вычету, то лучше остановиться на общей системе налогообложения. Почему? Потому что для её применения нет никаких количественных, оборотных и иных ограничений.

Запомните важное условие: общий налоговый режим применяется по умолчанию, если вы не подали в налоговую инспекцию заявление о переходе на один из специальных налоговых режимов. К их числу относятся упрощенная система налогообложения (УСН), единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и единый сельхозналог (ЕСХН).

Упрощенная система налогообложения (УСН или «упрощенка») — специальный налоговый режим для представителей малого и среднего бизнеса. Его можно применять в случаях если:

число сотрудников менее 100 человек,

годовой доход компании менее 150 млн. рублей,

остаточная стоимость организации менее 150 млн. рублей.

При переходе на УСН предприниматель или организация освобождается от налога на прибыль, НДС и частично от налога на имущество. Объектом налогообложения для него станут либо доходы организации (в этом случае налоговая ставка будет 6%) или «доходы минус расходы» организации (ставка 15%).

В упрощенке есть масса нюансов, которые обязан знать сам предприниматель или его бухгалтер. Например, для выбравших объект «доходы минус расходы», действует правило минимального налога. Если по итогам года сумма исчисленного налога оказалась меньше 1% полученных за год доходов, уплачивается минимальный налог в размере 1% от полученных доходов.

Единый налог на вмененный доход — чаще всего используется торговыми компаниями, организациями общепита и компаниями. Оказывающими различные услуги. Для ИП и ООО он заменяет налог на прибыль, НДС и частично налог на имущество.

Для перехода на ЕНВД необходимо два условия. Во-первых, чтобы на муниципальном уровне законодательно разрешалось применения такого налога для вашего вида деятельности. Во-вторых, чтобы число сотрудников вашей компании не превышало 100 человек. НО отметим сразу, что ЕНВД чаще других выбирают именно ИП,

Ставка налога составляет 15% от вмененного дохода, то есть от дохода, который установлен в законе законодательным органом в рамках Налогового кодекса РФ. Поэтому реальное значение доход компании не имеет. Сумма налога уже определена, и это упрощает жизнь предпринимателя. Тем более, что в ЕНВД, как и в УСН, есть масса нюансов, которые позволят повысить эффективность ведения бизнеса.

Впрочем, ЕНВД планируют отменить с 2021 года. Дискуссия по этому вопросу идет в федеральных министерствах и ведомствах. Но даже если такое решение будет принято, у вас есть как минимум целый год, чтобы заниматься бизнесом в приемлемых условиях.

Единый сельхозналог самим названием определяет сферу его применения. Он может применяться только производителями сельскохозяйственной продукции (растениеводство, животноводство, рыбное хозяйство, биологические ресурсы).

ЕСХН освобождает его плательщиков от уплаты налога на прибыль и налога на имущество организации, которое используется в предпринимательской деятельности. Условие для перехода на этот режим одно — доход от сельхоздеятельности должен составлять от 70 и более процентов дохода организации.

В ЕСХН применяется режим, схожий с упрощенкой, объектом налогообложения являются «доходы минус расходы» компании. А налоговая ставка составляет 6%. Некоторые субъекты РФ своим решением могут установить ставку ЕСХН на уровне 0%.

ЕСХН платится два раза в год с предоставлением отчетности и декларацией.

Обращаем также внимание, что по некоторым видам предпринимательской деятельности в отдельных случаях в нашем регионе установлена так называемая «нулевая ставка налогообложения».

В соответствии с законом Алтайского края № 48-ЗС от 03.06.2016 установлена налоговая ставка в размере 0% для впервые зарегистрированных (после вступления в силу закона) индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и (или) патентную систему налогообложения и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению.

Изучив этот закон, можно узнать, по каким видам деятельности для новых предпринимателей установлена нулевая ставка. Скажем только, что их 35 для упрощенки и 5 — для патентной системы. Право на применение нулевой ставки возникает у предпринимателя в случаях если: