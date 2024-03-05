Как продавать больше: маркетплейс «РЖД Маркет» увеличивает продажи производителей сегмента МСП

Чтобы зарабатывать на маркетплейсе, продавцы на «РЖД Маркет» публикуют актуальные предложения своей продукции, указывая станцию, с которой будет осуществляться погрузка.

Оформить сделку просто. Вводим нужный нам товар, сравниваем предложения разных поставщиков и заказываем доставку. Покупатели, указав станцию выгрузки, выбирают выгодные по стоимости предложения прямо на сайте. Найти хороший вариант для сделки поможет система отзывов и рейтингов. В стоимость товара входит цена товара на станции погрузки, провозная плата по железной дороге и ставка предоставления вагона. Все это в одном счете на оплату. Заявка на грузоперевозку формируется автоматически после поступления денежных средств на счет. Документы создаются в электронном виде, местоположение вагона можно видеть в режиме онлайн.

Сервис был неоднократно отмечен наградами. Так, в 2023 году «РЖД Маркет» получил награду на X Ежегодной конференции «ЭТП в России» в номинации «За создание первого в мире В2В маркетплейса с доставкой товара железнодорожным транспортом», а в ноябре этого же года стал победителем национальной премии «Формула движения» в номинации «Лучшее решение в области цифровизации транспорта».

Как отметил заместитель начальника Западно-Сибирского ТЦФТО (по транспортному обслуживанию) Кенан Абасов, данный сервис позволяет нам совместно с клиентом выстроить оптимальную логистику, исходя из таких параметров, как спрос на товар, инфраструктурные возможности и наличие подвижного состава.

Важно, что площадка создана для упрощения клиентам сбыта своей продукции, имеющей свою специфику, а именно, необходимость предоставления вагонов. Полный цикл сопровождения заказа осуществляют специалисты «РЖД Маркет» во всех регионах нашей страны.

Учитывая возможности платформы, мы предлагаем собственникам подвижного состава загрузить порожние вагоны попутным грузом, тем самым повысить эффективность и доходность оперирования подвижным составом. Как мы это делаем? Специалисты «РЖД Маркет» находят грузовую базу по всей сети железных дорог, проводят аналитику опубликованных предложений и запросов на покупку товаров, тем самым минимизируют порожний пробег и сокращают стоимость конечной продукции.

Маркетплейс «РЖД Маркет»: покупайте и продавайте в один клик!

Маркетплейс расположен по адресу: https://market.rzd.ru/home

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