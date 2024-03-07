7 марта
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Экономика
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Как развивается рынок спецтехники России после ухода иностранных брендов

Если «посетить» одну из выставок строительной техники, из прошедших несколько лет назад, то здесь можно увидеть экспозиции десятков стран мира, включая Европу, США и Японию. Сегодня, число участников подобных мероприятий в разы скромнее, однако, разнообразие новинок удивляет. Компания Трактородеталь рассказывает, кто обеспечивает постоянный приток новых моделей спецтехники на российский рынок.

Спецтехника.
Спецтехника.
Источник фото: ru.freepik.com/автор/freepik

Есть ли дефицит спецтехники в России?

В 2023 году на рынке наблюдался небольшой дефицит техники российского производства. Он выражался в увеличении периода ожидания необходимых моделей, а также росте цен, обусловленном нехваткой определенных позиций в ассортиментном ряду отечественных производителей.

Однако, объясняется такая ситуация просто: в 2023 году объемы продаж выросли почти в два раза, что обусловлено расширением объемов инфраструктурных проектов, государственных программ и инвестиций в различные отрасли.

Кто еще продает спецтехнику в России?

Если говорить об иностранных брендах, то сегодня в России можно приобрести технику преимущественно из Китая и Белоруссии. Спрос на автогрейдеры, катки, фронтальные погрузчики, экскаваторы-погрузчики, гусеничные экскаваторы, мини-экскаваторы и многое другое производства Поднебесной переживает настоящий бум. Клиентов привлекают, прежде всего, доступные цены, прогрессивные технологии, используемые при производстве, и широкий ассортимент продукции.

Еще одна актуальная тенденция — переход российских производителей на отечественные комплектующие. Если раньше активно применялись рамы, краны и прочее иностранного производства, сегодня все образцы почти полностью «наши».

Основные задачи

Сегодня специалисты говорят о том, что дефицит отечественной спецтехники на рынке требует формирования и реализации новых стратегий. Основные цели: увеличение объемов производства и повышении доступности продукции для покупателей.

Не менее важна оценка предпочтений потребителей и анализ конкурентной среды. Сегодня нишу активно осваивают китайские бренды, что может в будущем сказаться на работе многих российских компаний, занимающихся выпуском спецтехники.

Актуальные проблемы

Увеличение числа дилеров на рынке спецтехники приводит к росту конкуренции и одновременному снижению маржи для компаний. Эксперты также говорят о том, что в скором времени может возникнуть перенасыщение китайскими образцами техники.

Для компаний, функционирующих на рынке, это означает необходимость немалых инвестиций в маркетинг и рекламу, а также более рационального использования ресурсов для достижения целей конверсии и окупаемости.

ООО «Трактородеталь Групп»

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