Как в «Алтайэнерго» импортозаместили больше 90% материалов и оборудования

Импортозамещение для алтайских энергетиков — очевидно, пройденный этап. В том, что это так и есть и санкции не нанесут ущерба жизнеобеспечивающей отрасли, убедили сотрудники «Алтайэнерго», филиала «Россети Сибирь». Они показали, какое оборудование используют для реконструкции одной из крупных подстанций региона. И вместе с представителями СМИ посмотрели, как справляется с новыми вызовами один из поставщиков энергетиков — барнаульский завод «Алттранс».

В «Алтайэнерго» импортозаместили больше 90% материалов и оборудования.

Пятнадцать лет модернизации

В цехах «Алтайского трансформаторного завода» бросается в глаза не привычная для промпредприятия чистота. «Это не для приезда гостей — дважды в день цеха тщательно убирают», — заверил Денис Карпов, главный технолог «Алттранса».

Порядок на рабочих местах — это часть производственной культуры предприятия. Пятнадцать лет назад «Алттранс» взял курс на модернизацию. И год за годом ставил современные производственные линии, строил новые корпуса, сокращал ручной труд и менял отношение людей к работе.

«За это время мы существенно, раза в полтора, сократили потери в трансформаторах. Сами трансформаторы стали меньше по размерам, снижены их металлоемкость и вес. Все это достигается за счет современных линий и применения конструктивных решений наших специалистов», — так описал результаты модернизации Евгений Ворона, руководитель бюро трансформаторов «Алттранса».

Около 80% продукции завод поставляет группе компаний «Россети». В том числе — филиалу «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго», закупающему 100−150 трансформаторов и 100−120 комплектных трансформаторных подстанций в год.

В «Алтайэнерго» импортозаместили больше 90% материалов и оборудования. Андрей Каспришин В «Алтайэнерго» импортозаместили больше 90% материалов и оборудования. Андрей Каспришин В «Алтайэнерго» импортозаместили больше 90% материалов и оборудования. Андрей Каспришин В «Алтайэнерго» импортозаместили больше 90% материалов и оборудования. Андрей Каспришин В «Алтайэнерго» импортозаместили больше 90% материалов и оборудования. Андрей Каспришин

«Качество не вызывает у нас сомнений, в 2021 году не было ни одной рекламации. А если такие случаи и были в предыдущие периоды, то единичные», — прокомментировал Николай Пантелеев, директор «Алтайэнерго», филиала «Россети Сибирь».

Функционирует в штатном режиме

Большинство производственных линий и станков на заводе приобретены у западных производителей, рассказывает Сергей Карлов, первый заместитель гендиректора «Алттранса». Вот, например, координатно-пробивной станок из Японии. «Как его теперь обслуживают»? — интересуются гости завода.

«Обслуживанием занимается наша ремонтно-механическая служба. По сути, для этого станка нужна только замена масла. Раньше оно поставлялось из Европы, сейчас будет российский аналог», — отвечает Денис Карпов.

Проблем в связи с санкциями на заводе, в общем, пока не испытывают. Сложности возникли с поставкой окрасочной линии, под которую здесь построили новый цех. Переговоры о закупке вели с западным производителем. Но теперь выбирают нового поставщика — возможно, это будет Турция.

«Завод функционирует в штатном режиме, особых проблем нет, с возникающими вопросами по поставкам материалов и комплектующих справляемся», — объяснил ситуацию Сергей Карлов.

В «Алтайэнерго» импортозаместили больше 90% материалов и оборудования. Андрей Каспришин

Заместили на 90%

Завод «Алттранс» — один из сотен российских поставщиков электросетевых компаний страны. Объем закупок, которые делают энергетики у отечественных производителей, огромный — только в «Алтайэнерго» ежегодно ремонтируют тысячи километров ЛЭП и сотни подстанций.

А для заводов-производителей стать поставщиком у такого крупного заказчика — серьезная цель. И ради ее достижения постараться, похоже, стоит.

«Мы участвуем во всех тендерах, которые проводят „Россети“ по нашей номенклатуре оборудования. Когда получается побеждать, осуществляем поставки. А когда нет — анализируем свои промахи и стараемся побеждать чаще», — говорит Сергей Карлов.

Между тем, ГК «Россети» реализует программу импортозамещения с 2014 года. О том, чего удалось достичь рассказал Виталий Кадошников, заместитель директора «Алтайэнерго» по инвестиционной деятельности, уже в ходе посещения «делегацией» подстанции «Санниковская».

Реконструкцию этой подстанции энергетики начали, потому что ее мощностей уже не хватало для надежного энергоснабжения растущей пригородной территории. От ПС «Санниковская» получают электроэнергию 16 населенных пунктов, расположенных вблизи Барнаула — это около 4 тыс. потребителей из муниципалитетов Фирсово, Санниково, Новый и других населенных пунктов.

«Здесь активно строят жилье, появляются новые промышленные объекты и нежилые здания, нагрузка возрастает. До реконструкции на подстанции стояли два силовых трансформатора мощностью по 4 МВА. Заменив трансформаторы на более мощные (по 10 МВА каждый), мы увеличили мощность в 2,5 раза», — рассказывает Виталий Кадошников.

Новые трансформаторы изготовил завод из Самарской области — ООО"Тольяттинский трансформатор". Энергетик объясняет: все оборудование на подстанции — отечественное, поэтому санкции на инвестиционную и ремонтную программу не повлияли.

В числе поставщиков «Алтайэнерго» — ООО «НТЦ Механотроника» из Санкт-Петербурга, ООО «Прософт-Системы» из Екатеринбурга, ООО ПК «Электроконцепт» из Пушкино Московской области, Рязанский аккумуляторный завод, АО «ГК „Электрощит“ — ТМ Самара» г. Самара, ЗАО «ЗЭТО» из Великих Лук.

«По моим оценкам, реконструкция подстанции выполнена процентов на 60, работа идет по графику, — говорит Кадошников, — завершим реконструкцию в третьем квартале 2022 года. И тем самым обеспечим возможность подключения новых потребителей на 10 лет вперед».

В целом же инвестиционная и ремонтная программы «Алтайэнерго» будут выполнены полностью и в соответствии с графиком, сообщили в компании «Россети Сибирь».