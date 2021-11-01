Как в Барнауле помогают развитию предпринимательства. Инфографика

Рассказываем в инфографике о том, как в Барнауле реализуют национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также о том, какие мероприятия и акции, направленные на популяризацию и развитие бизнеса, проводили и проведут в Барнауле в 2021 году в рамках реализации профильной муниципальной программы.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».