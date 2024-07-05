Как в Барнауле ремонтируют дорогу на проспекте Энергетиков

Заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин провел 5 июля выездное совещание на проспекте Энергетиков, где продолжаются работы по ремонту дороги в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин провел 5 июля выездное совещание на проспекте Энергетиков.

В совещание приняли участие председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин, заместитель председателя комитета по благоустройству Ольга Беккер, глава администрации Индустриального района Денис Летягин, директор ООО «ПАТАЙ» Андрей Багдасарян, специалисты профильных комитетов и технического надзора.

Как доложил подрядчик, в настоящее время бригада ООО «ПАТАЙ» продолжает ремонт дороги по проспекту Энергетиков протяженностью более 3 км. Андрей Багдасарян проинформировал участников совещания о ходе выполнения работ, отметив: «На сегодняшний день мы завершили часть работ по расчистке створа автомобильной дороги, восстановлению верхнего слоя основания и устройству нижнего слоя покрытия из горячей асфальтобетонной смеси, восстановлению дополнительного слоя основания из щебеночно-песчаной смеси».

Работы по устройству щебеночного основания под дорогу, земляного полотна, монтаж водопропускных труб. Фото предоставлено пресс-службой Администрации Барнаула.

По его словам, ведутся работы по устройству щебеночного основания под дорогу, земляного полотна, монтаж водопропускных труб.

В планах у дорожно-строительной бригады начать обустройство тротуаров с нуля, которые будут располагаться вдоль дороги от ул. Власихинская в сторону промзоны.

Замглавы администрации города Андрей Курышин, в свою очередь, отметил, что ремонт дороги по проспекте Энергетиков очень важен для города, поскольку транспортная магистраль соединяет три крупнейшие городские улицы — Попова, Власихинскую и Трактовую.

Работы по устройству щебеночного основания под дорогу, земляного полотна, монтаж водопропускных труб. Фото предоставлено пресс-службой Администрации Барнаула.

Общая стоимость работ составляет 269,6 млн рублей. Согласно контракту, объект будет сдан до 29 декабря текущего года.

Заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту добавил, что за семь лет реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировано более 300 км дорог, построено четыре дороги, реконструировано три объекта.

Заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин провел 5 июля выездное совещание на проспекте Энергетиков. Фото предоставлено пресс-службой Администрации Барнаула.

В текущем году город продолжает участвовать в нацпроекте. Так, в 2024 году запланированы работы на 20 объектах. В это число входит строительство дороги по ул.280-летия, ул.65 лет Победы. Особо важные участки, которые ремонтируют — ул. Северо-Западная, ул. Мамонтова в селе Власиха и проспект Энергетиков. На сегодняшний день работы ведутся на 13 объектах. Общий объем средств на реализацию нацпроекта — 1 344 млн рублей, — резюмировал Андрей Курышин.

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