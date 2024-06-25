Какую новейшую сельхозтехнику представят алтайские предприятия на «Дне поля»

В преддверии «Дня сибирского поля — 2024» министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка рассказал, что предприятия края представят как проверенные временем и модернизированные модели сельхозтехники, так и новейшие машины. Рассказываем, что это будет за техника и в чем ее уникальность.

В экспозиции на агропромышленном форуме «День сибирского поля — 2024» будут участвовать 20 промышленных предприятий края. Общая площадь выставки составит более 16 тысяч кв. метров. Это на 1 тысячу кв. метров больше, чем в прошлом году.

Показывать технику будут не только стационарно, но еще и в деле на полях.

Работа в поле. Трактор. Pixabay.com.

«В этом показе будут участвовать 4 единицы почвообрабатывающей техники производства "Рубцовского завода запасных частей" и предприятия "АНИТИМ", а также гусеничный сельскохозяйственный трактор ТЛС-5 "Барнаулец" производства завода "Алтайлесмаш"», — отметил Вячеслав Химочка.

Промышленные предприятия края представят как модернизированные сельскохозяйственные машины, так и более двадцати новинок. Вот некоторые из них:

1 Меньше размер и цена, больше производительность Компания «СиСорт» представит четыре модели фотосепараторов — это инновационное оборудование, предназначенное для очистки сыпучего сырья различного назначения от трудноотделимых примесей, в том числе новинку — однолотковый аппарат SmartSort Eco (Смарт Сорт Эко). Он миниатюрный, однако отличается хорошей производительностью, его можно поставить не только на производство, но и в любое офисное помещение. Зерно, пшеница, сельское хозяйство. СС0 Вторая новинка — это ленточный конвейер. Это устройство для горизонтального перемещения продукта, отличающееся большой производительностью и невысокой ценой. Также новинкой можно назвать установленное на всех аппаратах обновленное программное обеспечение, созданное разработчиками «СиСорт», которое обеспечивает повышенное качество сортировки и уменьшенный объем отхода.

2 Усиленные колеса, меньше давления на почву «Завод тяжелых колесных дисков» представит колесные диски различных размеров для сельскохозяйственной и крупной техники. Если говорить о новинках, то на Форуме впервые будут выставлены усиленные колеса DW27Bx32 2732.106 на прицеп-перегрузчик LS 25. Еще одна новинка — это колесные диски DW20Bx26 и барабан-проставка к ним, которые используются на маневренных и высокопроходимых тракторах петербургского производства «Кировец» серии К-5. Изделие «барабан-проставка» позволяет устанавливать на трактор дополнительные четыре колеса, что снижает давление на плодородный слой. Это помогает максимально использовать возможности техники, повышает производительность и снижает сроки проведения работ.

3 Практически универсальный плуг Рубцовский завод запасных частей представит плуг лемешный прицепной FINIST ПЛП-(9+2)-40, который предназначен для отвальной обработки почв под зерновые и технические культуры, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями. Кроме того, предприятием будет представлен плуг оборотный PERESVET ППО-(8+1)-35 (полувинтовой+перьевой отвал). Изделие предназначено для гладкой вспашки, с оборотом пласта, любых типов почв, кроме каменистых, на глубину до 30 см.

4 Полная подготовка почвы Алтайский научно-исследовательский институт технологии машиностроения представит несколько экспонатов — сцепку катков гидрофицированную АЛМАЗ СКГ-18-2, которая применяется для предпосевного прикатывания почвы с целью выравнивания поверхности поля, разрушения глыб и уплотнения не осевшей, поздно обработанной почвы. Также предприятие представит на выставке культиватор секционный универсальный АЛТАЙ КСУ-8, который используется для предпосевной подготовки почвы, поверхностного рыхления почвы, равномерного распределения и заделки в почву удобрений и мелких пожнивных остатков, уничтожения сорной растительности, выравнивания поверхности поля, обработки пара, крошения почвы. Почва. www.fgu-radiovetlab.ru

5 Посевные комплексы Компания «Агроцентр» представит два посевных комплекса FEAT AGRO, а также Автономную систему внесения жидких удобрений «СПУТНИК-4000» — полуприцепной агрегат, предназначенный для пропорциональной подачи подготовленных растворов почвенных гербицидов или жидких комплексных удобрений.

6 Для обработки почв Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения представит три бороны, предназначенные для обработки почвы, а также тяжелый чизельно-дисковый агрегат ЧДТ-4, предназначенный для основной обработки и глубокое разуплотнение почвы перед сезоном посева культур с развитой корневой системой.

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