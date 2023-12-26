Карты, кредиты, фестивали. Алтайский филиал Россельхозбанка подвел итоги сложного, но интересного 2023 года

1,4 тыс. дебетовых карт платежной системы UnionPay (ЮнионПэй) за нынешний год оформили клиенты Алтайского филиала Россельхозбанка. По словам директора подразделения Николая Бойко, данный банковский продукт востребован и универсален, так как может быть использован в 180 странах мира. Руководство РСХБ рассказало и о других итогах завершающегося года.

О кредитовании АПК и ипотеке

За 22 года работы в Алтайском крае Россельхозбанк сделал огромный вклад в развитие агропромышленного комплекса. В денежном выражении — это более 228 млрд рублей, выданных получателям.

На территории двух регионов (Алтайский край и Республика Алтай) сеть Россельхозбанка насчитывает 38 офисов. Там, где их нет, работают уполномоченные представители. Таким образом банк полностью охватывает субъекты своего присутствия. Услугами РСХБ пользуются порядка 115 тыс. активных пользователей.

Срочный кредитный портфель алтайского филиала Россельхозбанка превышает отметку в 31 млрд рублей, а портфель привлеченных средств — 52 млрд рублей.

Каждый третий кредитный рубль, направляемый в агропромышленный комплекс края, предоставлен именно этим банком. В текущем году на нужды отрасли было выделено более 18 млрд рублей, что на 33% больше, чем в 2022 году.

При этом финансирование сезонных полевых работ превысило 12 млрд рулей, это плюс 26% к уровню прошлого года.

В 2023 году Россельхозбанк поддержал два крупных инвестиционных проекта. В Ребрихинском районе завершается строительство завода по переработке маслосемян, финансовое участие банка в котором составляет 222 млн рублей.

В Целинном районе работы только начинаются. Здесь, при поддержке РСХБ в размере 2,9 млрд рублей, будет возведен комплекс по производству мяса индейки.

По словам Николая Бойко, еще пять инвестиционных договоров находятся в стадии разработки и подписания.

Россельхозбанк продолжает кредитование по программе сельской ипотеки. Всего в 2023 году было выдано более 1 млрд рублей по данному направлению. С целом, с начала старта программы, больше 1,8 тыс. семей улучшили свои жилищные условия благодаря льготной ипотеки от РСХБ.

Алтайский филиал Россельхозбанка подвел итоги сложного, но интересного 2023 года. Фото предоставлено Россельхозбанком.

О поддержке фермерства

В 2023 году ключевым фокусом внимания алтайского филиала Россельхозбанка оставалась поддержка фермерства, продвижение фермерской продукции и региональных брендов.

Банк выступил стратегическим партнером агропромышленного форума «День сибирского поля», где, в том числе, продвигали фермерскую продукцию. Стенд РСХБ оценил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и губернатор края Виктор Томенко.

Также Россельхозбанк поддержал несколько крупных гастрофестивалей, а в начале сентябре провел в Барнауле фестиваль фермерской продукции «Своё». За два дня его посетило более 55 тыс. человек, реализовано было более 10,5 тонн продукции, выручка участников превысила 10 млн рублей.

Николай Бойко,

директор Алтайского филиала Россельхозбанка:

Популярность фестиваля «Своё» год от года растет. Показательно, что жители Алтайского края, слыша о Россельхозбанке, спрашивают, когда мы проведем его повторно.

Алтайский филиал Россельхозбанка подвел итоги сложного, но интересного 2023 года. Фото предоставлено Россельхозбанком.

Также банк проводит собственные мини-ярмарки, которые запустили в 2022 году и назвали «Вкусная пятница».

За прошедшее время на территории банка и партнеров провели 117 подобных ярмарок, в них приняло участие более 70 фермерских хозяйств.

Наша миссия — это продвижение высококачественной экологически чистой продукции. Но и о экономической выгоде забывать не стоит. Объем выручки участников «Вкусных пятниц» превысил 4,3 млн рублей, — рассказал Николай Бойко.

Об образовательных проектах

Алтайский государственный аграрный университет — стратегический партнер Россельхозбанка с 2007 года. Все началось с прохождения производственной практики студентами экономического факультета.

В 2015 году появилась «Банковская школа», в которой лекции читали непосредственно сотрудники банка. Это помогало студентам получать преференции при трудоустройстве в РСХБ.

Дальше — больше. В 2021 году был запущен кампусный проект — все сотрудники и студенты смогли получить карту, которая является не только средством платежей, но и пропуском для прохода в здание самого университета.

В 2022 году алтайский филиал Россельхозбанка запустил в АГАУ первую брендированную аудиторию, отремонтировав ее и закупив необходимое оборудование.

После нас появились брендированные аудитории других предприятий, которые, оценив наш проект, решили тоже сделать нечто подобное, — отметил Николай Бойко.

На базе аграрного университета при поддержке регионального минсельхоза проходит «Школа фермера». Выпуск 3 потока состоялся 22 декабря. Проект представляет собой ускоренный образовательный курс для людей, желающих или уже развивающих свой фермерский бизнес.

Алтайский филиал Россельхозбанка подвел итоги сложного, но интересного 2023 года. Фото предоставлено Россельхозбанком.

За три года обучение прошли уже более сотни человек из Алтайского края и Республики Алтай. Всего по стране в этом году «Школу фермера» окончили более тысячи слушателей.

Это говорит о том, что проект набирает популярность, — считает Николай Бойко. — В будущем число входящих студентов будем увеличивать.