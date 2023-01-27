27 января
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Экономика

Клиенты Сбера в Сибири купили более 17 тысяч квартир в новостройках в 2022 году

Клиенты Сбера в Сибири по итогам 2022 года оформили более 17 тысяч сделок по покупке квартир на первичном рынке. Это количество приобретенных в ипотеку квартир в новостройках сопоставимо со всем жилым фондом, например, двух таких городов, как Заринск и ЗАТО Сибирский.

Отделение Сбера в Барнауле.
Отделение Сбера в Барнауле.
Фото: Дмитрий Лямзин.

Наибольшей популярностью у клиентов Сбера пользовались однокомнатные квартиры: на них приходится почти треть от общего количества квартир. На втором месте — двухкомнатные квартиры, с долей чуть более 23%.

Среди регионов Сибири больше всего квартир продано в новосибирских новостройках: в регионе прошло почти 5,5 тысяч сделок, из них более полутора тысяч приходится на однокомнатные квартиры. На Алтае было оформлено свыше 2,2 тысяч ипотек на покупку квартир в новостройках, более половины приобретенного жилья — одно- и двухкомнатные квартиры.

Дмитрий Солнцев,
председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

— В прошлом году спрос на жилье был неравномерным: сначала мы увидели резкий скачок в выдачах ипотек в марте, когда наши клиенты торопились оформить сделку до повышения ставок. Затем — в декабре, после официальных сообщений об изменении условий по программам господдержки. Сбербанк продолжает работать в том числе и по госпрограммам: наиболее популярными у наших клиентов остаются «Господдержка» и «Семейная ипотека», ставки по которым сегодня по-прежнему остаются привлекательными.

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