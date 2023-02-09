Клиенты Сибирского банка взяли на личные нужды больше 225 млрд рублей

Потребительские кредиты от Сбербанка остаются популярным продуктом среди сибиряков — за двенадцать месяцев минувшего года клиенты Сибирского банка взяли на личные нужды в банке свыше 225 миллиардов рублей. Более трети всей суммы были взяты в четвертом квартале.

Наибольшей популярностью потребительские кредиты пользовались у красноярцев — жители края за год взяли у Сбера свыше 55 млрд рублей. Клиенты Алтайского отделения благодаря кредитованию смогли потратить на личные и семейные нужды 34,2 млрд руб.

Дмитрий Солнцев,

председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

— Сегодня Сбер предлагает клиентам широкий ассортимент кредитных программ и финансовых решений. Одним из самых популярных продуктов остается потребительский кредит, он доступен почти каждому, а его цели — понятны и прозрачны. Благодаря технологиям искусственного интеллекта, рассмотрение заявок происходит практически моментально: каждый клиент может приобрести все необходимое без отсрочек или сбора дополнительных документов.

Подать заявку на потребительский кредит можно в любом отделении Сбербанка, а также на сайте и в официальном мобильном приложении. Ставка по кредиту начинается от 4% и заключается на срок до пяти лет. Кроме того, клиентам Сбера доступен «Кредитный калькулятор», позволяющий в реальном времени узнать потенциально одобренную сумму платежа, сроки и проценты по ставкам.