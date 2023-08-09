Среди лидеров строительной отрасли края группа компаний «Союз» занимает особое место. Это редкий теперь случай, когда в одних руках сосредоточен весь производственный цикл: от проектирования и железобетона до сдачи объекта под ключ. По словам основателя и бессменного руководителя компании Владимира Отмашкина, выгода заключается не в количестве собранных под флагом «Союза» самых разных предприятий, а в эффективности общей экономики, в синергии, которая позволяет добиваться значимых результатов.

— Владимир Николаевич, группа компаний «Союз» сегодня — это…

— Прежде всего, это три крупных домостроительных комбината в Барнауле, Новосибирске и Питере, в которые входят четыре завода железобетонных изделий (два из них — в Новосибирске). Понятно, что такие мощности нужно своевременно загружать. Поэтому занимаемся долгосрочным планированием: постоянно поддерживаем резервы земли, выигрываем торги, сами ведем работы по созданию участков, стараясь избегать точечной застройки.

Теперь мы скромные, но уже, наверное, заметные игроки на сельскохозяйственном рынке. И здесь придерживаемся принципа комплексного развития. Пахотный клин — 20 тыс. га плюс выпасы и сенокосы. Видим реальные перспективы в развитии молочного животноводства со стадом в 2 000 голов, птицеводства и овцеводства. Основная база наших хозяйств расположена в Косихинском районе.

Третье направление — машиностроение. Пока об успехах на этом поприще говорить рано. Но в последнее время, когда государство стало внятно проводить промышленную политику, положение и у нас меняется в лучшую сторону.

Геомаш сегодня успешно работает с Росатомом, мы наладили производство качественных дверей, занимаемся почвообрабатывающей техникой по заказам из Казахстана и, конечно, сами производим оснастку для собственных заводов ЖБИ.

Интересные переговоры начались после Санкт-Петербургского экономического форума с Ираном в плане разработки и поставки технологии производства изделий для крупного панельного домостроения в Тегеране.

Всего в группе работают около 2,5 тысячи человек.

— Наличие замкнутого строительного цикла — благо или обременение?

— Само рождение «Союза» было связано именно с созданием этого цикла. Работу, которая возникает в результате уже произведенного нами труда, стараемся не отдавать на сторону.

Но времена, они разные. Был момент, когда входящие в группу подрядные коллективы начали жаловаться, что зарабатывают мало. Получалось, что мы все находимся в условиях рынка, а подрядчики — под нашим крылом. Предложили им пойти на вольные хлеба и работать с нами на рыночных условиях. В результате их услуги стали обходиться «Союзу» процентов на 30 дешевле.

Сегодня в развитие этой темы думаем о собственном производстве фасадных систем, о линии вибропрессования, о производстве современных плит пустотного настила. Но все наши комплексные решения имеют под собой строгий экономический расчет: выгодно ли что-то делать самим? Если нет, то пусть лучше проект доживет до лучших времен. Хорошее дело в экономике должно быть всегда выгодным.

— Уже несколько лет вы успешно работаете на рынке Новосибирска и Санкт-Петербурга. Вашей группе было трудно адаптироваться к местным условиям?

— После Барнаула чувствуешь себя конкурентоспособным практически везде, потому что у нас далеко не самый дружелюбный рынок. Кроме того, связка «проектный институт — заводы КПД — строители» создает оптимальную себестоимость. На этом прочном фундаменте мы смогли перейти на новый уровень строительства. С большими затратами, с высоким качеством, с организацией окружающей среды.

Рынок оценил этот подход. Продажи идут прекрасно. В Новосибирске мы не только строим сами, но и выполняем заказы девелоперов. В Питере сначала встретили компанию из Сибири настороженно. Пришлось клиентов убеждать делом: возвести и показать первые дома. Сегодня в наших питерских новостройках нет ни одной свободной квартиры.

На крупных рынках всегда побеждает тот, кто может работать эффективнее. Барнаульская школа в этом очень нам помогла.

— Барнаул, с вашей точки зрения как застройщика, — перспективный город?

— Это город любимый. И мне, честно, больно слышать, когда про него говорят, что он не будет расти в численности. Не согласен. Настоящий хозяин никогда не скажет, что его город или компания бесперспективны. Такой установки у него просто не может быть.

Считаю, что Барнаул имеет все шансы для развития, но положительного результата здесь можно достичь только после большой, масштабной и вместе с тем кропотливой работы. А некоторые хорошие предпосылки для этого сейчас у нас уже есть.

Первый фактор — рост платежеспособности. Производства в городе наконец-то заработали. И спрос на рабочие руки резко вырос. С другой стороны, я вижу, что количество сельского населения в крае явно избыточно. Избыточно относительно той высокой производительности труда, которая есть сегодня в сельском хозяйстве. Но мы с упорством, достойным лучшего применения, продолжаем вкладывать огромные средства в сельскую инфраструктуру.

Выражу непопулярное мнение, что это — вчерашний день. Нужна новая гос­программа по адаптации сельских жителей в городе. Части сельчан в районе, где работает «Союз», мы сегодня предлагаем работу в городе. Пока даем место в общежитии, в перспективе это могут быть и квартиры. Я уверен, что приток сельчан в Барнаул будет. Другое дело — отток. Но для этого мы должны стать инвестиционно привлекательными. Необходим комплексный план по развитию города, который будет включать в себя и решение транспортных проблем, и развитие самых разных отраслей науки и производства, культуры и спорта.

Ведь называли же наш город когда-то Сибирскими Афинами. И я вижу, что сейчас у Барнаула такой потенциал есть. Проблема в том, что его нужно быстрее реализовывать.

— Не за горами 300-летие города. Какие проекты строители могли бы к этой дате выполнить?

— Конечно, должны появиться новые кварталы, но к такой дате нужны знаковые решения — например, как соединение Красноармейского проспекта и улицы Исакова. Без утвержденного генплана настолько масштабные проекты реализовать невозможно.

До сих пор с генпланом до конца не разобрались, но поняли, что задачи перед разработчиками должен ставить город. Генплан должен стать пропуском для походов в министерские кабинеты за инвестициями. Какие масштабные городские проекты вы можете назвать после нового моста? Путепровод по проспекту Ленина. Да. Но это практически все. А между тем в Барнауле накоплено множество градостроительных проблем.

— Квартал «Лапландия» получил заслуженную премию народного признания в первом конкурсе лучших архитектурных решений «Барнаул — столица мира», объявленным Евгением Ракшиным и нашим порталом. Какие идеи туда были вложены?

— Недавно мы сдали там детский сад. Взрослые говорят, что хотели бы вернуться в свое детство и в этот сад походить. Главная мысль — создать условия, максимально комфортные для людей. Прообраз нового города, в котором хочется жить. С красивыми газонами, ландшафтным дизайном, местами для прогулок, игровыми зонами для детей. Эстетика здесь играет очень важную роль.

При этом качеству отделки мы уделили особое внимание. Дома красивые, но построены эффективно. Хотя трудно даже представить себе, что они сделаны из панелей. В следующем квартале — «Шотландия» — надеемся эти базовые принципы развить и сделать его не менее интересным и привлекательным. Благо творческими людьми наш город и наша компания не обделены.

— А как в компании решают кадровую проблему?

— О предложении сельчанам потрудиться в городе я вам уже рассказал. С точки зрения поддержки своих работников могу с уверенностью сказать, что такие предприятия, как «Союз», нужно еще поискать.

В собственном магазине реализуем для своих по специальной цене продукцию нашего АПК: масло, творог, сметану, молоко, мясо и колбасы. Как-то на совете бригадиров, который я провожу регулярно, встал вопрос: а не лучше ли добавить эти продуктовые дотации людям в зарплату? Так знаете, женщины взбунтовались.

Сегодня мы помогаем и многодетным, и ветеранам, и, конечно же, молодежи. В прошлом году вручили трем лучшим работникам ключи от бесплатных квартир, в этом году их станет уже четыре.

Льготы — это правильно и хорошо, но не самое главное. То, над чем работаем сегодня, — программа подготовки сотрудников для компании даже не со студенческой, а со школьной скамьи. Посмотрим через несколько лет, что из этого получится. Прогрессивная техника, материалы и технологии — хорошо, но в строительной отрасли, да и во всех других, главным является человек труда, к которому нужно относиться с большим уважением.

Беседу вел Юрий Пургин.