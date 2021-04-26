Ключевая ставка ЦБ. Жесткое решение и жесткий комментарий на 2022 год

ЦБ повысил ключевую ставку до 5,0%: ЦБ повысил ключевую процентную ставку на 50 б. п. до 5,0%, что соответствует ожиданиям меньшинства экспертов в составе консенсус — прогноза. Риторика пресс-релиза все еще сильно сосредоточена на инфляционных рисках, которые, по мнению монетарных властей, остаются повышенными; кроме того, ЦБ также указал на высокие инфляционные ожидания, а также на высокую скорость восстановления спроса. Это означает, что вместо того, чтобы сфокусироваться на поддержке предложения, сохраняя мягкие кредитные условия, ЦБ настроен сократить скорость восстановления спроса.

Ориентир по краткосрочным действиям ЦБ РФ и ориентир на конец 2021 г. выглядят умеренными: Исходя из риторики сегодняшнего пресс-релиза, краткосрочный ориентир по действиям ЦБ РФ не выглядит жестким. Во-первых, пресс-релиз подчеркивает, что Банк России «будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на следующих заседаниях», то есть риторика регулятора теоретически открывает возможность для паузы в цикле повышения в ближайшие месяцы. На пресс-конференции глава ЦБ косвенно намекнула, что выбор ближайшего заседания будет скорее между паузой и повышением на 25 б. п. Во-вторых, и это главное, ЦБ установил свой прогноз по инфляции на конце 2021 г. на уровне 4,7−5,2%, что является крайне агрессивным сценарием — при этом, сценарий быстрого открытия границ, который может проявить дезинфляционные риски, ЦБ не учитывает в своих базовых прогнозах, об этом также Е. Набиуллина упомянула во время выступления. Иными словами, в случае материализации дезинфляционных рисков в ближайшие месяцы, у ЦБ будут аргументы, чтобы остановить повышение ставки.

Опубликованная траектория движения ставки выглядит жесткой: При этом, хотя в пресс-релизе ЦБ РФ указал на то, что инфляция, как ожидается, вернется к 4,0% к середине 2022 г., нужно понимать, что для достижения этого ориентира потребуется дополнительное монетарное ужесточение. Траектория ставки, которую сегодня впервые опубликовал ЦБ, указывает на то, что ЦБ ожидает, что ставка сместится со своего среднего диапазона на уровне 4,8−5,4% в 2021 г. к среднему диапазону 5,3−6,3% в 2022 г. Этот диапазон не является обязательством ЦБ поддерживать ставку в рамках указанного коридора, но лишь указывает на то, где будет находиться среднее, а не фактическое значение ставки по итогам года по прогнозу регулятора. Опубликованная траектория ставки предусматривает повышение средней ставки на 50−90 б. п. в 2022 г. в сравнении с 2021 г.; по факту это указывает на вероятность выхода в фазу жесткой монетарной политики в 2022 году, что является очень сильным сигналом, пока еще не учтенным рынком.

Реакция валютного рынка и последствия для роста: Сегодняшнее агрессивное повышение ставки ЦБ оказалось нейтральным для российского долгового рынка, однако благоприятным для курса рубля, который укрепился до 74,8 руб./$ сразу после решения. Сильное повышение ставки косвенно указывает на весьма сдержанные опасения ЦБ по поводу санкционных рисков, что само по себе обнадеживает. В то же время это указывает и на то, что в отличие от других стран, которые планируют ребалансировать экономику, стимулируя предложение через мягкую монетарную политику, Россия делает выбор в пользу сокращения масштаба восстановления спроса. Монетарная политика ЦБ РФ, таким образом, транслирует слабую уверенность в способности России повысить потенциальные темпы роста через использование новых технологий, появившихся после пандемии, что само по себе является негативным сигналом.

Ждем повышения ставки на 25 б. п. 11 июня и ожидаем увидеть ставку на уровне 7,0% на пике цикла ужесточения в 2022 г.: Так как восстановление экономики в 2К21 должно быть сильным, на следующем заседании ставка, вероятно, все же будет повышена, и, по нашим оценкам, повышение составит 25 б. п. Мы ожидаем, что после этого регулятор возьмет паузу с тем, чтобы оценить динамику продовольственных цен в летние месяцы. К концу года, тем не менее, мы ждем усиления рисков, связанных с вероятным ужесточением риторики ФРС, которое вызовет всплеск инфляционных рисков на рынках СФР (стран формирующихся рынков) и заставит ЦБ РФ предпринимать дополнительные действия. В данный момент мы подтверждаем наши ожидания по ставке на уровне 5,5% к концу 2021 г. Но главный вывод из сегодняшнего пресс-релиза связан, тем не менее, с прогнозом на 2022 г. — хотя ранее мы ожидали, чтоб ЦБ прервет цикл повышения ставки на уровне 6,0% в 2022 г., теперь мы полагаем, что на пике цикла ужесточения в 2022 г. ставка достигнет 7,0%.

АО «Альфа-Банк»