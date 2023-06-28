KOBLiK GROUP — сельскому хозяйству Алтая. Широкий ассортимент современной агротехники

Имя компании KOBLiK GROUP* новым на рынке сельскохозяйственного оборудования может показаться только с первого взгляда. На самом же деле под этим «зонтиком» вы встретите хорошо знакомую технику.

KOBLiK GROUP — концерн, год назад объединивший под одноименным брендом несколько промышленных площадок, продукция которых хорошо известна отраслевым специалистам: теперь производства «Воронежсельмаш», «Ромакс», «Интех», «Запагромаш» работают в едином ритме.

Соответственно, техника от KOBLiK — это экспертиза лидера в оборудовании для послеуборочной обработки и хранения зерна, ведущие позиции в сегменте прицепного оборудования для транспортировки сельскохозяйственных грузов, приготовления и раздачи кормов.

В составе концерна также действует собственная торговая компания «Кузница» — дистрибутор общеизвестных мировых брендов агротехники.

KOBLiK GROUP поставляет свою продукцию в 15 стран мира, среди клиентов — свыше 7 000 хозяйств.

Современная агротехника KOBLiK GROUP. Источник: компания KOBLiK. Современная агротехника KOBLiK GROUP. Источник: компания KOBLiK. Современная агротехника KOBLiK GROUP. Источник: компания KOBLiK. Современная агротехника KOBLiK GROUP. Источник: компания KOBLiK. Современная агротехника KOBLiK GROUP. Источник: компания KOBLiK. Современная агротехника KOBLiK GROUP. Фото предоставлено компанией KOBLiK. Современная агротехника KOBLiK GROUP. Фото предоставлено компанией KOBLiK.

В настоящее время компания контролирует не менее 34% российского рынка по своим товарным группам, торговые представительства функционируют в 71 федеральном субъекте, дилерская сеть покрывает более двадцати регионов страны.

Продуктовая линейка производителя включает как уже давно зарекомендовавшие себя машины, так и новые модели, разработанные с учетом возрастающих требований потребителей. Все модификации постоянно совершенствуются, чтобы отвечать представлениям аграриев о качестве и технологической эффективности.

Отметим, что производственные и сервисные стандарты, равно как и гарантии, одинаково высоки для всего ассортиментного портфеля, вне зависимости от времени пребывания модели на рынке.

А предложение KOBLiK GROUP сбалансировано таким образом, чтобы предприятие любого масштаба получило возможность приобрести оптимальные по производительности и стоимости агрегаты.

Зерно: от бурта и приемки

KOBLiK GROUP предлагает полный ассортимент оборудования, необходимого для приемки, очистки и сортировки, сушки, хранения зерновых и других культур, а также подготовки семенного материала к посеву. Фактически это — единственное отечественное предприятие, которое самостоятельно разрабатывает и производит все компоненты «от А до Я» для возведения новых современных элеваторных комплексов или модернизации находящихся в эксплуатации.

Только за последний квартал на базе решений и оборудования KOBLiK GROUP построено шесть крупных элеваторных комплексов. Среди них — объект с мощностью до 110 тыс. тонн приема, обработки и хранения зерна в Пензенской области, а также ставший первым в новой истории Чеченской Республики комплекс до 50 тыс. тонн хранения в г. Аргуне.

Линейка элеваторного оборудования включает мобильные зерноочистительные комплексы производительностью 80–150 т/ч.; аэрорешетные и триерные сепараторы для первичной и предварительной очистки зерна производительностью 7–400 т/ч.; скребковые, ленточные и катушечные конвейеры — до 800 т/ч. и нории производительностью 5–600 т/ч.; зачистные скребковые транспортеры и шнеки — 5–350 т/ч.; колонковые, шахтные, конвейерные зерносушилки производительностью 8–174 т/ч.; конусные, плоскодонные и экспедиторские силосы вместимостью до 22 тыс. тонн.

Современная агротехника KOBLiK GROUP. Фото предоставлено компанией KOBLiK. Современная агротехника KOBLiK GROUP. Фото предоставлено компанией KOBLiK. Современная агротехника KOBLiK GROUP. Фото предоставлено компанией KOBLiK. Современная агротехника KOBLiK GROUP. Фото предоставлено компанией KOBLiK. Современная агротехника KOBLiK GROUP. Фото предоставлено компанией KOBLiK. Современная агротехника KOBLiK GROUP. Фото предоставлено компанией KOBLiK. Современная агротехника KOBLiK GROUP. Фото предоставлено компанией KOBLiK. Современная агротехника KOBLiK GROUP. Фото предоставлено компанией KOBLiK. Современная агротехника KOBLiK GROUP. Фото предоставлено компанией KOBLiK.

Поле: от внесения удобрений до сбора урожая

Предприятие производит широкую линейку прицепных агрегатов для внесения удобрений, а также сбора и транспортировки различных материалов.

Для поверхностного внесения твердых органических удобрений и раскислителей почвы компания предлагает двухосные прицепы и разбрасыватели грузоподъемностью 18 тонн и трехосные — 20–25 тонн, а также одноосные разбрасыватели грузоподъемностью до 14 тонн.

В соответствующей линейке есть и разбрасыватель минеральных гранулированных удобрений грузоподъемностью до 9,8 тонн.

Для транспортировки и механизированной выгрузки сельскохозяйственных продуктов и других материалов компания предлагает полуприцепы — самосвальные ковшовые и с толкающей стенкой грузоподъемностью до 15–25 тонн. А для сбора зерна из-под комбайна для перегрузки в транспорт или для загрузки семенного материала и гранулированных удобрений в сеялки/разбрасыватели KOBLiK GROUP — бункеры-перегрузчики вместимостью 30–40 куб. м.

Ранее часть подобного оборудования можно было встретить на рынке под маркой «Хозяин», ныне же прицепная техника от KOBLiK GROUP, сохранив лучшие качества предшественника — простоту и надежность, — стала еще более сбалансированной и получила более высокие потребительские характеристики.

Подготовив поле, нужно позаботиться и о подготовке семенного материала. В линейке производителя представлены агрегаты для сортировки зерна — триеры, семяочистительные машины, пневмосор­тировальные столы; и для обеспечения защиты от вредителей и болезней до всходов и на ранних стадиях — протравливатели семян (пропускная способность — от 10 до 15 т/ч.).

В Алтайском крае KOBLiK GROUP представляет «Алтай­ский мукомол» — первый парт­нер группы в Сибири, получивший право поставлять элеваторное оборудование и прицепную технику производителя в полном объеме. Машиностроитель подтвердил расширение полномочий партнера, что укрепляет статус компании и свидетельствует об уровне предоставляемого аграриям края сервиса.

ООО «Алтайский мукомол»

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