Количество пользователей VoWiFi удвоилось: как эта технология поможет абонентам в праздничной суете

Когда все веселятся и наслаждаются грядущим праздником, поддержание связи с близкими становится крайне важным. Особенно в новогоднюю ночь, когда сотовая сеть перегружена. Также в некоторых местах сигнал сотовой связи может ослабевать, например, если звонок совершается с последних этажей «высоток» или из ресторана, который размещается на цокольном этаже. Именно в таких ситуациях технология VoWiFi(1) (Voice over Wi-Fi – «Голос через Wi-Fi(2)) может стать незаменимым инструментом для обеспечения надежной связи в праздничную суету. В среднем у пользователей VoWiFi треть голосовых вызовов проходит через эту технологию.

Для передачи голоса вовремя звонка технология использует Wi-Fi-роутер как базовую станцию. Именно благодаря этому можно дозвониться до собеседника, даже если движение радиосигнала затрудняется. Согласно данным билайн, 70% абонентов подключаются к Wi-Fi дома. А половина из тех, кто пользуется общественным Wi-Fi, подключаются к нему в кафе и ресторанах. Еще четверть — в ТЦ, магазинах, а также в аэропортах и на вокзалах. В этих местах из-за железобетонных и металлических конструкций и других плотных материалов могут возникать помехи сигналу сотовой связи. Поэтому, если во время похода по магазинам нужно позвонить родным и уточнить, какие продукты осталось купить для новогоднего стола, можно позвонить по VoWiFi как по обычной сотовой сети, при этом не устанавливая какие-либо дополнительные приложения.

Преимуществами технологии воспользовались уже многие абоненты билайн. За один только 2023 год они наговорили свыше миллиарда минут через сеть Wi-Fi. Почти миллион абонентов регулярно звонят с помощью VoWiFi. Пользуются технологией в основном абоненты в возрасте от 25 до 55 лет. Согласно данным оператора, они — активные интернет-серферы, много говорят по телефону, много пользуются социальными сетями, мессенджерами, интересуются мобильными играми и путешествиями. Почти 60% из них — мужчины, 40% — женщины.

Включить функцию «Вызовы по Wi-Fi» можно в настройках смартфона. Подробности о сервисе и список устройств, которые его поддерживают, можно посмотреть здесь.

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(1) Действует при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга предоставляется в случае наличия актуальной информации о местоположении в мобильной сети. Проверяйте используемое оборудование на совместимость с услугой. В связи с особенностями технической реализации вызовы на короткие номера и номера экстренных служб через сети WiFi не поддерживаются. Данные вызовы передаются по мобильной сети в том случае, если она доступна. Подробнее — на beeline.ru.

(2) Технология беспроводной локальной сети.