29 июня
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Экономика
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Компания BigMachine представила эксклюзивную технику на выставке «День Сибирского поля – 2023»

28-29 июня состоялось грандиозное деловое событие этого лета — агропромышленная форум «День Сибирского поля – 2023». Компания BigMachine уже второй год представляет на выставке модельный ряд грузовых автомобилей JAC, являясь официальным дилером бренда.

Компания BigMachine представила технику на выставке «День Сибирского поля – 2023».
Компания BigMachine представила технику на выставке «День Сибирского поля – 2023».
Фото предоставлено компанией BigMachine.

Но в этом году сотрудники компании сделали невозможное — первыми в Алтайском крае презентовали новинку самосвала JAC N410.

Благодаря своей грузоподъемности и ходовым качествам новинка безусловно станет востребованной в сегментах строительной и карьерной техники.

Модель N350 послужила базовым шасси для этого самосвала, но четырехосное исполнение позволило увеличить допустимую полную массу машины до 41 тонны.

С полными характеристиками новой модели можно ознакомиться на сайте дилера.

Помимо новой модели самосвала, BigMachine* представила уже зарекомендовавшие себя на российском рынке модели — JAC N350, JAC N56, JAC N90, JAC N120, JAC N200.

Компания BigMachine представила технику на выставке «День Сибирского поля – 2023».
Компания BigMachine представила технику на выставке «День Сибирского поля – 2023».
Фото предоставлено компанией BigMachine.
Компания BigMachine представила технику на выставке «День Сибирского поля – 2023».
Компания BigMachine представила технику на выставке «День Сибирского поля – 2023».
Фото предоставлено компанией BigMachine.
Компания BigMachine представила технику на выставке «День Сибирского поля – 2023».
Компания BigMachine представила технику на выставке «День Сибирского поля – 2023».
Фото предоставлено компанией BigMachine.
Компания BigMachine представила технику на выставке «День Сибирского поля – 2023».
Компания BigMachine представила технику на выставке «День Сибирского поля – 2023».
Фото предоставлено компанией BigMachine.
Компания BigMachine представила технику на выставке «День Сибирского поля – 2023».
Компания BigMachine представила технику на выставке «День Сибирского поля – 2023».
Фото предоставлено компанией BigMachine.
Компания BigMachine представила технику на выставке «День Сибирского поля – 2023».
Компания BigMachine представила технику на выставке «День Сибирского поля – 2023».
Фото предоставлено компанией BigMachine.

На экспозиции автомобилей компании BigMachine каждый посетитель в дружеской обстановке смог познакомиться с модельным рядом китайского производителя, задать интересующие вопросы продавцам и пообщаться с обладателями техники JAC**, которые успешно эксплуатируют грузовые автомобили данного бренда с различными надстройками: самосвал, молоковоз, бензовоз, евротент, КМУ, рефрижератор, изотерма и другие.

А так же получить выгодное предложение на покупку и сервисное обслуживание своего нового автомобиля.

Для посетителей стенда весь день проходила зажигательная танцевальная программа, а также каждому гостю предлагались прохладительные напитки.

Что еще важного произошло

На «Дне сибирского поля» BigMachine представила проект своего нового сервисного центра для грузовых автомобилей в Барнауле, рассчитанного на 18 постов.

Центр откроет свои двери уже осенью этого года. Клиенты нового грузового автосервиса так же смогут воспользоваться услугами круглосуточной грузовой автомойки и шиномонтажа.

Компания BigMachine представила технику на выставке «День Сибирского поля – 2023».
Компания BigMachine представила технику на выставке «День Сибирского поля – 2023».
Фото предоставлено компанией BigMachine.
Компания BigMachine представила технику на выставке «День Сибирского поля – 2023».
Компания BigMachine представила технику на выставке «День Сибирского поля – 2023».
Фото предоставлено компанией BigMachine.
Компания BigMachine представила технику на выставке «День Сибирского поля – 2023».
Компания BigMachine представила технику на выставке «День Сибирского поля – 2023».
Фото предоставлено компанией BigMachine.
Компания BigMachine представила технику на выставке «День Сибирского поля – 2023».
Компания BigMachine представила технику на выставке «День Сибирского поля – 2023».
Фото предоставлено компанией BigMachine.
Компания BigMachine представила технику на выставке «День Сибирского поля – 2023».
Компания BigMachine представила технику на выставке «День Сибирского поля – 2023».
Фото предоставлено компанией BigMachine.
Компания BigMachine представила технику на выставке «День Сибирского поля – 2023».
Компания BigMachine представила технику на выставке «День Сибирского поля – 2023».
Фото предоставлено компанией BigMachine.
Компания BigMachine представила технику на выставке «День Сибирского поля – 2023».
Компания BigMachine представила технику на выставке «День Сибирского поля – 2023».
Фото предоставлено компанией BigMachine.
Компания BigMachine представила технику на выставке «День Сибирского поля – 2023».
Компания BigMachine представила технику на выставке «День Сибирского поля – 2023».
Фото предоставлено компанией BigMachine.

Что известно о компании

Компания BigMachine — официальный дилер более 15 шинных брендов: легковые, грузовые, КГШ и сельхоз шины. А так же автодилер грузовых автомобилей в Алтайском крае.

Компании BigMachin в этом году исполняется 15 лет. Мы уважаем наших постоянных и новых клиентов за оказанное доверие, наши взаимоотношения честны и открыты.

Мы никогда не останавливаемся на достигнутом и постоянно ведем работу по улучшению качества сервиса, расширению спектра товаров и услуг. Обращайтесь к нам по любому вопросу, связанному с поставкой, шин, запчастей, техники, а также по ее обслуживанию в сертифицированном грузовом автосервисе.

г. Барнаул, проезд Северный Власихинский, 67
Тел.: +7(3852) 555-459
Сайт: www.bigmachine.pro

* БигМашин
** ДЖАК

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