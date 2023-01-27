27 января
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Экономика

Компания ЗИАС приняла участие в круглом столе «Барнаул — столица мира»

Компания ЗИАС приняла участие круглом столе, посвященном итогам конкурса лучших архитектурных решений «Барнаул — столица мира».

Круглый стол «Барнаул — столица мира».
Круглый стол «Барнаул — столица мира».
Фото: Анна Зайкова.

В ходе дискуссии обсудили как сформировать привлекательный образ современного города, подискутировали на тему потенциала новых строительных материалов и их применение на практике.

Гениральный директор компании «ЗИАС машинери» Константин Денисенко рассказал о новом композитном материале, который позволит архитекторам воплотить их самые смелые фантазии. Это стеклофибробетон — его можно выпускать в любой форме.

Круглый стол «Барнаул — столица мира».
Круглый стол «Барнаул — столица мира».
Фото: Анна Зайкова.
Круглый стол «Барнаул — столица мира».
Круглый стол «Барнаул — столица мира».
Фото: Анна Зайкова.
Круглый стол «Барнаул — столица мира».
Круглый стол «Барнаул — столица мира».
Фото: Анна Зайкова.
Круглый стол «Барнаул — столица мира».
Круглый стол «Барнаул — столица мира».
Фото: Анна Зайкова.
Круглый стол «Барнаул — столица мира».
Круглый стол «Барнаул — столица мира».
Фото: Анна Зайкова.
Круглый стол «Барнаул — столица мира».
Круглый стол «Барнаул — столица мира».
Фото: Анна Зайкова.
Круглый стол «Барнаул — столица мира».
Круглый стол «Барнаул — столица мира».
Фото: Анна Зайкова.

— Он позволят достаточно быстро создать на объекте интересный экстерьер, который вместе с подсветкой даст необычный вид, — добавляет руководитель филиала Восток Дмитрий Басалаев. — Его использовали, например, при строительстве московского ЖК Бродский и главного храма ВС РФ.

Кроме того, у компании есть производство и сборка 3D принтеров, которые используют в изготовлении фасадных материалов. А собственное проектное бюро занимается новыми разработками.

ФАКТ

ZIAS входит в пятерку крупнейших российских производителей систем навесных вентилируемых фасадов. Продукция компании представлена широкой линейкой навесных фасадных систем с возможностью облицовки фасадов зданий различными материалами любой архитектурной сложности на рядовых и межэтажных решениях. Мы не просто продаем фасады, мы предлагаем полный комплекс услуг под ключ: проектирование, производство и сопровождение на всех этапах проекта.


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