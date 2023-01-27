В ходе дискуссии обсудили как сформировать привлекательный образ современного города, подискутировали на тему потенциала новых строительных материалов и их применение на практике.

Гениральный директор компании «ЗИАС машинери» Константин Денисенко рассказал о новом композитном материале, который позволит архитекторам воплотить их самые смелые фантазии. Это стеклофибробетон — его можно выпускать в любой форме.

Круглый стол «Барнаул — столица мира». Фото: Анна Зайкова. Круглый стол «Барнаул — столица мира». Фото: Анна Зайкова. Круглый стол «Барнаул — столица мира». Фото: Анна Зайкова. Круглый стол «Барнаул — столица мира». Фото: Анна Зайкова. Круглый стол «Барнаул — столица мира». Фото: Анна Зайкова. Круглый стол «Барнаул — столица мира». Фото: Анна Зайкова. Круглый стол «Барнаул — столица мира». Фото: Анна Зайкова.

— Он позволят достаточно быстро создать на объекте интересный экстерьер, который вместе с подсветкой даст необычный вид, — добавляет руководитель филиала Восток Дмитрий Басалаев. — Его использовали, например, при строительстве московского ЖК Бродский и главного храма ВС РФ.

Кроме того, у компании есть производство и сборка 3D принтеров, которые используют в изготовлении фасадных материалов. А собственное проектное бюро занимается новыми разработками.

ФАКТ

ZIAS входит в пятерку крупнейших российских производителей систем навесных вентилируемых фасадов. Продукция компании представлена широкой линейкой навесных фасадных систем с возможностью облицовки фасадов зданий различными материалами любой архитектурной сложности на рядовых и межэтажных решениях. Мы не просто продаем фасады, мы предлагаем полный комплекс услуг под ключ: проектирование, производство и сопровождение на всех этапах проекта.