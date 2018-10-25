Консервный завод на Алтае ответит за недобросовестное копирование «коровы в четырехугольнике»

Алтайское краевое УФАС России уличило предприятие «Бийскмясопродукт», занимающееся выпуском консервов, в недобросовестной поведении. В ведомстве полагают, что дизайн своих консервных банок производитель скопировал у конкурента из Бурятии.

Антимонопольное ведомство установило, что бийская фирма при оформлении упаковки консервов «Говядина тушеная» использовала изображение, схожее с зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим предприятию «Бурятмяспром».

УФАС считает, что «Бийскмясопродукт» скопировал с товарного знака конкурента изображение коровы в четырехугольной рамке. Сходство до степени смешения дизайна упаковок «Говядины тушеной» подтвердил также Федеральный институт промышленной собственности.

По решению антимонопольной службы, бийское предприятие должно прекратить использовать спорное изображение. Решается вопрос о привлечении компании к административной ответственности.

Кто еще подозревался в недобросовестной конкуренции?

В 2014 году в Бийске разразился скандал, в центре которого оказались два крупных производителя полуфабрикатов. За бренд пельменей «Бийские» поспорили компания «Меленка» и индивидуальный предприниматель Валерий Степанов.

Пельмени «Бийские». архив ИП Степанов В.А.

После этого торговые сети начали получать информационные письма. В них Степанов сообщал о том, что «Меленка» незаконно использует бренд «Бийские», и призывал покупать продукцию только у правообладателя.

Для наглядности прилагалось сравнение изображений двух упаковок пельменей, где «меленские» были перечеркнуты и названы контрафактом.